Kipróbáltuk a legdurvább Skodát: ér 15 milliónál is többet az új Octavia RS?

Stílusa szép, technikája kiforrott: megérkezett a Skoda Octavia RS negyedik generációja, ami pontosan azt hozza, amiért ez a két betű legendássá vált. A nem hivalkodó csendes gyilkosban még a kétliteres turbóbenzin dobog, de félő, hogy ő is a végóráit éli. Hibái és étvágya ellenére ez egy szerethető autó, ami megadja, amire egy családapa vágyik, aki azért néha elrúgná neki. Már, ha nem sajnál rá több mint 14 millió forintot.

A Hyundai i20 N alatt már elsirattam az igazi hot hatch-eket, úgyhogy ettől most eltekintenék, mindenesetre az európai autógyártásban lezajló szemléletváltás áldozatául eshet a Skoda Octavia RS is. A nagyra nőtt kompakt modell negyedik generációja a benzin és a dízel mellett plug-in hibrid hajtással is rendelhető, ami előrevetíti a magasabb károsanyagkibocsátású erőforrások végóráit is.

Épp ebben a 24. órában hajtottuk meg az Octavia aktuális sportváltozatát, talán az utolsót, amit még kétliteres turbóbenzin hajt, nem valami kihegyezett egynégyes meg a villanymotor. A Skoda már-már legendás sportmodellje még ebben a rikító vörösben (Velvet-vörös, ha valaki ilyenre festené a hálószobát) sem annyira hivalkodó, mint mondjuk a kis i20-as volt. Nagy vasalódeszka helyett csak egy diszkrét hátsó szárnyacska felel a hátsó leszorítóerőért, de az egyedi lökhárítól és a fekete díszítőelemek azért jelzik, hogy nem valami flottás cégautóval állunk szemben.

Hangszóróból jön az életérzés

Ha már fekete: a hűtőrács, a hátsó szárny és a lökhárítók mellett az összes felirat esetében is erre cserélték a krómot - kivéve az RS logó jellegzetes piros elemeit, amelyek viszont elvesznek a Velvet-vörösben. Gyárilag 18 colos felnikkel érkezik az Octavia RS, a tesztautón viszont 19-es kerekek voltak, amelyek felárasak, de aki szereti a nagy papucsokat, az vígan fogja kifizetni értük a 300+ ezer forintot.

A 2 literes TSI motor 245 lóerős, amivel az autó 6,7 másodperc alatt van százon, és elképesztő, hogy mire képes a kanyarokban, megkockáztatom, hogy ilyen jó úttartása az N-es i20-nak sem volt. A hétfokozatú automata DSG váltó (mással jelenleg nem is lehet rendelni) ügyesen alkalmazkodik a vezetési módokhoz is: normálban és ekóban tisztességesen, komótosan pakolgat, mint egy órabéres raktári dolgozó, sportban viszont eléggé odateszi magát. És ahhoz képest nem is eszik sokat, legalábbis autópályán, országúton simán hozható a 8,5 liter - városban, dugóban matatva azért elkéri a 10-10,5 litert.

A motorhang csalóka, ugyanis a kocsi jobbára belül, a hangszórókon búgatja a motort. Szóval hiába gondolod, hogy na majd bevered sportba, aztán a lakótelepen mindenki a te röfögő autódat fogja csodálni. Nem fogják, mert a nagy hangjátékot csak te hallod a vezetőülésben. De ez jól is van így, az Octavia RS nem a vagizásról szól, nem hivalkodik, de odateszi magát, ha arra van szükség.

Szögezzük le: bár szedánnak tűnik, de az Octavia igazából ötajtós, a csomagtérajtóval a szélvédő is nyílik hála a jó égnek, így aztán nem akadály akár nagyobb dolgokat is bepakolni a 600 literes csomagtérbe. Ha esetleg még ennél is több hely kell, akkor az üléseket lehajtva már több mint 1500 literes lesz a raktér, ide már aztán tényleg befér a háztartás. Sportmodell ide, hatalmas kerekek oda, a Skoda meghagyta azokat a praktikus apróságokat, amiért szerethető az Octavia: a csomagtérben különböző fülek, kampók segítik a rögzítést, a kalaptartó alatt pedig egy külön tárolórekesz is van. És persze nem maradhat el a Skoda-esernyő az ajtóban (bár csalódás volt, hogy a sportmodellhez ugyanolyan "lakossági" darab jár), és a jégkaparót is megtaláljuk az üzemanyagbetöltő nyílás fedelében.

Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt

Bár a belsejében sem kevésbé sportos a hangulat, de a feketét itt azért egy kicsit túltolták. Próbálták oldani a dolgot a műbőr-alcantara sportülések meg a műszerfal díszbetéteinek vörös varrataival, a karbon és fémhatású díszítőelemekkel, de így is a fekete dominál a beltérben. Viszont az ülések kifejezetten jól tartanak, a fűtés mellé masszázsfunkciót is lehet rendelni párszázezerért. Mivel egy elég nagy autóról beszélünk, fejtérből és lábtérből sincs hiány, és a hátsó üléseken utazóknak sem kell szorongani.

A sportkormányt remek fogni, a rajta lévő gombokkal és görgőkkel pedig elég logikusan el lehet lavírozni a menürendszerben. A központi kijelző teljesen korrekt képet ad, a szoftver is működik, sőt a rendszer vezeték nélkül viszi az Android Autót. Viszont csak USB-C foglalatokat kapunk az autóba, úgyhogy akinek nem tudja a vezeték nélküli töltést a telefonja, annak bizony be kell szereznie a megfelelő kábelt. Más apróságokat is fel lehet róni a rendszernek: például klímavezérlőgomb van, ámde azt megnyomva megnyílik a képernyőn a vonatkozó menü, és abban kell matatni, ha állítani akarunk valamit, ami vezetés közben nem túl biztonságos.

Hagyományos sebváltókart ne keressünk, az új Octavia RS-ben már csak egy kapcsoló van (amit a gyártó shift-by-wire rendszernek nevez),ami elektronikusan utasítja a sebességváltót, hogy épp milyen fokozatban kell éppen lennie. Nekem egyáltalán nem hiányzott a váltókar, ezt a kis billenőkapcsolót nagyon kényelmes használni. A Canton-hangrendszert is érdemes még megemlíteni, ami kifejezetten jó hangzást biztosít még magasabb hangerőnél is, úgyhogy lehet bömböltetni a nagyzenét, ha épp ahhoz van kedvünk.

Nézzük, mennyi az annyi

Mindent összevetve az Octavia RS azoknak való, akik egy olyan kocsira vágynak, ami a hétköznapokban is teljesen élhetően használható, belefér egy négytagú család meg a teljes ruhatáruk, ámde közben azért valami sportos vonás is kellene. Stílusa szép, technikája kiforrott: tele modern ötletekkel, praktikus extrákkal, ha valaki nem sajnál rá legkevesebb 14,3 millió forintot - a tesztautónk a sok extrával együtt már a bőven 16 millió fölött járt. Összevetésképp: sima Octaviát ennek pont a feléért lehet már venni