Bukta lakását a legendás magyar zenész: pénz nélkül tették ki, egy sátorban fog lakni

Mester Tamás az orosz-ukrán háború miatt elvesztette otthonát, ugyanis főbérlője a háborúra hivatkozva eladta az ingatlant. Tervei szerint egy jurtában fog élni.

Egy interjúban kiderült, Mester Tamás nemrég elveszítette az otthonát a háború miatt, főbérlője ugyanis kirakta a lakásból financiális félelmekre hivatkozva. Az Utazás a lelked körül című műsor vendége volt Mester, aki spirituális vizekre evezett Peller Mariann-nal. Itt beszélt arról, hogy alapvetően nem szeret a halálra gondolni, már csak azért sem, mert túl sok szép dolgot hagyna itt a földön.

Egy hete kiderült, hogy kirúgnak a lakásomból, mert a főbérlőm eladja a lakást a háborútól félve. Gondolkoztam rajta, hogy ez nagy teher, mert éppen most jön ki az Avanova tanfolyam, rengeteg dolgom van, nincs is elég pénzem, mit kéne most csinálnom? Az első stressz után az jutott eszembe, hogy most ezzel én nem fogok foglalkozni, legalább 24 órát adok az univerzumnak, hogy ezt megoldja. Nem keresek lakást, nem csinálok semmit, csak úgy elengedem a dolgot. Este felhívott a barátom, akinek van egy halastava, és azt mondta, hogy figyelj, csinálnék neked ott egy jurtát, mert szerinte az tök jó lenne, hogy én ott laknék, legalább nyáron. Amikor ezt mondta, felsejlett bennem, hogy ez egyszer meg fog történni. Leköltözöm Pápa mellé egy hónap múlva

– mondta az énekes. Az adást egyébként nem rögzítették, így egyelőre nem világos, megvalósult-e a költözés, bár a videóban mutatnak részleteket a jurta felépítéséről.

Vidéken is egyre drágább a telek

Országos szinten a telkek átlagos négyzetméterára majdnem 19 ezer forint volt április közepén, szemben az egy évvel korábbi 12 ezer forinttal, ami több mint 57 százalékos drágulás - derült ki az ingatlan.com elemzéséből.

A cég elemzése a legfeljebb 1500 négyzetméteres hobbitelkek, valamint a nyaraló- és családiház-építésre alkalmas üdülő- és lakóövezeti telkek piacát vizsgálta. Adataik szerint Budapesten az eladásra kínált lakóövezeti telkek átlagos négyzetméterára közel 128 ezer forint volt április közepén, ami éves összevetésben 26 százalékos árnövekedés. Valamennyi (lakó- és üdülőövezeti, illetve külterületi) telektípust összesítve elmondható, hogy a fővároson kívül a balatoni régióban és Pest megyében ugrottak meg az árak.

Somogy megyében a telkek négyzetméterára közel 115 százalékkal emelkedett 12 hónap alatt, és április közepén már közel 22 ezer forint volt. Veszprém megyében 82 százalékos volt a drágulás, jelenleg 28 ezer forintért kínálják eladásra a telkek négyzetméterét a tulajdonosok. A balatoni megyék mellett Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Fejér is az élbolyba sorolható, a szóban forgó megyékben 71-94 százalékkal 3,9-11,9 ezer forintra nőtt az átlagár. A fővárosi agglomerációt magában foglaló Pest megyében egy év alatt 49 százalékkal 31 ezer forintra nőtt a telkek átlagos négyzetméterára, ami Budapest után a legmagasabb megyei érték. Az elemzés kitér arra, hogy a telekvásárlók nem csak a lakásépítést tervezők köréből kerülnek ki, sokan hobbitelek vagy kertészkedés céljából keresik az eladó telkeket. Számukra a települések külterületi telkei jöhetnek leginkább számításba, ezek közül a legolcsóbbak Kelet-Magyarországon találhatók. A maximum 1500 négyzetméteres telkek átlagos kínálati ára Jász-Nagykun-Szolnok megyében csak 1,1 millió, Borsod-Abaúj-Zemplénben 2 millió, Nógrádban pedig 2,5 millió forint. A Dunántúl legolcsóbb megyéi Somogy és Zala, ahol az eladó telkek átlagára 2,9-3,5 millió forint a vizsgált kategóriában.