2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A drónnal készült felvételen a behavazott Szent István park Budapesten 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó

Nagy Béla Ádám
2026. január 8. 08:46

Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon. A Dunán a hóban tárolt vízkészlet a sokéves minimum közelében van, a Tiszán pedig az átlag körül alakul, miközben a következő napokban tartós hideg idő várható, ami lassú olvadást és kedvező talajvíz utánpótlást eredményez.

Az elmúlt napok jelentős havazása miatt országszerte fennakadások vannak a közlekedésben. A kérdés adott, mi történik, ha jön az enyhébb idő és a jelentős mennyiségú hó elolvad? A Pénzcentrum a Kormányzati Tájékoztatási Központot kérdezte, mire lehet számítani a következő hetekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a Dunán a hóban tárolt vízkészlet jelenleg a sokéves minimum közelében van, míg a Tisza vízgyűjtőjén a hóvízkészlet a sokéves átlaghoz közelít. Az olvadásból származó lefolyás mértékét a hó mennyisége és az olvadás üteme határozza meg. A friss meteorológiai előrejelzések alapján a következő tíz napban nem várható olyan enyhülés, amely gyors olvadást indítana el.

A villámárvizek jellemzően nem télen alakulnak ki. Ha mégis ilyen helyzet állna elő, a vízügy az önkormányzatokkal és a védekezésben részt vevő szervezetekkel együtt azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket - felelte a minisztérium a Pénzcentrumnak.

Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
EZ IS ÉRDEKELHET
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.

A belvízi elöntések kialakulása elsősorban az olvadás ütemétől függ. A tavalyi aszályos időszak után a hó, ha tartós hideg és lassú olvadás kíséri, hatékonyan pótolja a talaj vízkészleteit. A belvízrendszereken az elsődleges cél a vizek helyben tartása és a talajvíz utánpótlása. Amennyiben az összegyűlő víz lakott területet vagy jelentős értéket veszélyeztet, a vízügy haladéktalanul beavatkozik.

Mint írták, a jégdugók megelőzése érdekében a vízügyi szolgálat folyamatosan figyeli a jegesedést, és minden év december 15-től készültségbe helyezi a jégtörő hajóflottát. A nagyobb vízgazdálkodási létesítmények téli üzemmódban működnek. Ennek célja, hogy megakadályozzák a jégképződést a műtárgyak környezetében, illetve biztosítsák a zajló jég akadálymentes levonulását.

Jelentősebb jégzajlás utoljára a 2016–2017-es tél során fordult elő. A tapasztalatok szerint a Duna bal parti mellékfolyóiról, például a Vág, a Garam és az Ipoly irányából érkezhet olyan mennyiségű jég, amely elindítja a dunai jegesedést. A legfrissebb hatnapos előrejelzések alapján ilyen mértékű jégzajlás most nem várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hóolvadásból eredő belvíz vagy árvíz által veszélyeztetett önkormányzatokkal a vízügy folyamatos kapcsolatot tart fenn. Az érintett vízügyi igazgatóságok rendszeresen felülvizsgálják a települések vízkárelhárítási terveit. A helyi védekezést az önkormányzatok irányítják, a vízügy műszaki segítséget nyújt, az állami műveket pedig folyamatos megfigyelés alatt tartja.

Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.

Hozzátették, a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések rövid távon hideg időt jeleznek. Ez lassú olvadást eredményez, ami kedvez a víz fokozatos beszivárgásának a talajba.

A Duna vízgyűjtőjének jelentős magassági tagoltsága miatt a teljes területet érintő egyidejű olvadás gyakorlatilag nem lehetséges. Emiatt az olvadás önmagában nem valószínű, hogy jelentős árhullámot okozna. A Duna és a Dráva vízgyűjtőjén a felhalmozódott hó mennyisége alacsony, a Tisza szegedi szelvénye feletti területen pedig az átlag körül alakul. Az árhullám kialakulásának esélyét tovább csökkenti, hogy a folyók mederteltsége jelenleg alacsony - írta az Energiaügyi Minisztérium. 

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
#utazás #önkormányzat #duna #árvíz #hó #gazdaság #vízügy #tisza #vízkészlet #aszály #villámárvíz #energiaügyi minisztérium

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:13
09:11
09:07
08:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 7. 16:45
Amerika robog, Kína döcög - Mi várható a piacokon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 7. 16:54
1 millió forintot kaphatnak a legkiválóbb újságírók - újraindul a Minőségi Újságírás Díj
A Médiafórum Egyesület visszahozta a Minőségi Újságírás Díj pályázatot, amelynek célja a kiemelkedő...
Bankmonitor  |  2026. január 7. 14:54
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mi...
Holdblog  |  2026. január 7. 09:44
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
2026. január 7.
Indul a roham a magyar sípályákra: brutális tömegre készülnek, erről tudj, mielőtt útnak indulsz
2026. január 7.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
3 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
4
2 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
5
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 06:31
Életmentő sztárterméket akcióz az Aldi: erre szinte minden magyar háztartásban szükség van
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 05:20
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
Agrárszektor  |  2026. január 8. 08:21
Brutális hideg jön Magyarországon: 2 megyére már figyelmeztetést adtak ki