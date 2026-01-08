A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon. A Dunán a hóban tárolt vízkészlet a sokéves minimum közelében van, a Tiszán pedig az átlag körül alakul, miközben a következő napokban tartós hideg idő várható, ami lassú olvadást és kedvező talajvíz utánpótlást eredményez.
Az elmúlt napok jelentős havazása miatt országszerte fennakadások vannak a közlekedésben. A kérdés adott, mi történik, ha jön az enyhébb idő és a jelentős mennyiségú hó elolvad? A Pénzcentrum a Kormányzati Tájékoztatási Központot kérdezte, mire lehet számítani a következő hetekben.
Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a Dunán a hóban tárolt vízkészlet jelenleg a sokéves minimum közelében van, míg a Tisza vízgyűjtőjén a hóvízkészlet a sokéves átlaghoz közelít. Az olvadásból származó lefolyás mértékét a hó mennyisége és az olvadás üteme határozza meg. A friss meteorológiai előrejelzések alapján a következő tíz napban nem várható olyan enyhülés, amely gyors olvadást indítana el.
A villámárvizek jellemzően nem télen alakulnak ki. Ha mégis ilyen helyzet állna elő, a vízügy az önkormányzatokkal és a védekezésben részt vevő szervezetekkel együtt azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket - felelte a minisztérium a Pénzcentrumnak.
A belvízi elöntések kialakulása elsősorban az olvadás ütemétől függ. A tavalyi aszályos időszak után a hó, ha tartós hideg és lassú olvadás kíséri, hatékonyan pótolja a talaj vízkészleteit. A belvízrendszereken az elsődleges cél a vizek helyben tartása és a talajvíz utánpótlása. Amennyiben az összegyűlő víz lakott területet vagy jelentős értéket veszélyeztet, a vízügy haladéktalanul beavatkozik.
Mint írták, a jégdugók megelőzése érdekében a vízügyi szolgálat folyamatosan figyeli a jegesedést, és minden év december 15-től készültségbe helyezi a jégtörő hajóflottát. A nagyobb vízgazdálkodási létesítmények téli üzemmódban működnek. Ennek célja, hogy megakadályozzák a jégképződést a műtárgyak környezetében, illetve biztosítsák a zajló jég akadálymentes levonulását.
Jelentősebb jégzajlás utoljára a 2016–2017-es tél során fordult elő. A tapasztalatok szerint a Duna bal parti mellékfolyóiról, például a Vág, a Garam és az Ipoly irányából érkezhet olyan mennyiségű jég, amely elindítja a dunai jegesedést. A legfrissebb hatnapos előrejelzések alapján ilyen mértékű jégzajlás most nem várható.
A hóolvadásból eredő belvíz vagy árvíz által veszélyeztetett önkormányzatokkal a vízügy folyamatos kapcsolatot tart fenn. Az érintett vízügyi igazgatóságok rendszeresen felülvizsgálják a települések vízkárelhárítási terveit. A helyi védekezést az önkormányzatok irányítják, a vízügy műszaki segítséget nyújt, az állami műveket pedig folyamatos megfigyelés alatt tartja.
Hozzátették, a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések rövid távon hideg időt jeleznek. Ez lassú olvadást eredményez, ami kedvez a víz fokozatos beszivárgásának a talajba.
A Duna vízgyűjtőjének jelentős magassági tagoltsága miatt a teljes területet érintő egyidejű olvadás gyakorlatilag nem lehetséges. Emiatt az olvadás önmagában nem valószínű, hogy jelentős árhullámot okozna. A Duna és a Dráva vízgyűjtőjén a felhalmozódott hó mennyisége alacsony, a Tisza szegedi szelvénye feletti területen pedig az átlag körül alakul. Az árhullám kialakulásának esélyét tovább csökkenti, hogy a folyók mederteltsége jelenleg alacsony - írta az Energiaügyi Minisztérium.
