Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó

Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon. A Dunán a hóban tárolt vízkészlet a sokéves minimum közelében van, a Tiszán pedig az átlag körül alakul, miközben a következő napokban tartós hideg idő várható, ami lassú olvadást és kedvező talajvíz utánpótlást eredményez.

Az elmúlt napok jelentős havazása miatt országszerte fennakadások vannak a közlekedésben. A kérdés adott, mi történik, ha jön az enyhébb idő és a jelentős mennyiségú hó elolvad? A Pénzcentrum a Kormányzati Tájékoztatási Központot kérdezte, mire lehet számítani a következő hetekben.

Az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a Dunán a hóban tárolt vízkészlet jelenleg a sokéves minimum közelében van, míg a Tisza vízgyűjtőjén a hóvízkészlet a sokéves átlaghoz közelít. Az olvadásból származó lefolyás mértékét a hó mennyisége és az olvadás üteme határozza meg. A friss meteorológiai előrejelzések alapján a következő tíz napban nem várható olyan enyhülés, amely gyors olvadást indítana el.

A villámárvizek jellemzően nem télen alakulnak ki. Ha mégis ilyen helyzet állna elő, a vízügy az önkormányzatokkal és a védekezésben részt vevő szervezetekkel együtt azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket - felelte a minisztérium a Pénzcentrumnak.

A belvízi elöntések kialakulása elsősorban az olvadás ütemétől függ. A tavalyi aszályos időszak után a hó, ha tartós hideg és lassú olvadás kíséri, hatékonyan pótolja a talaj vízkészleteit. A belvízrendszereken az elsődleges cél a vizek helyben tartása és a talajvíz utánpótlása. Amennyiben az összegyűlő víz lakott területet vagy jelentős értéket veszélyeztet, a vízügy haladéktalanul beavatkozik.

Mint írták, a jégdugók megelőzése érdekében a vízügyi szolgálat folyamatosan figyeli a jegesedést, és minden év december 15-től készültségbe helyezi a jégtörő hajóflottát. A nagyobb vízgazdálkodási létesítmények téli üzemmódban működnek. Ennek célja, hogy megakadályozzák a jégképződést a műtárgyak környezetében, illetve biztosítsák a zajló jég akadálymentes levonulását.

Jelentősebb jégzajlás utoljára a 2016–2017-es tél során fordult elő. A tapasztalatok szerint a Duna bal parti mellékfolyóiról, például a Vág, a Garam és az Ipoly irányából érkezhet olyan mennyiségű jég, amely elindítja a dunai jegesedést. A legfrissebb hatnapos előrejelzések alapján ilyen mértékű jégzajlás most nem várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hóolvadásból eredő belvíz vagy árvíz által veszélyeztetett önkormányzatokkal a vízügy folyamatos kapcsolatot tart fenn. Az érintett vízügyi igazgatóságok rendszeresen felülvizsgálják a települések vízkárelhárítási terveit. A helyi védekezést az önkormányzatok irányítják, a vízügy műszaki segítséget nyújt, az állami műveket pedig folyamatos megfigyelés alatt tartja.

Hozzátették, a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések rövid távon hideg időt jeleznek. Ez lassú olvadást eredményez, ami kedvez a víz fokozatos beszivárgásának a talajba.

A Duna vízgyűjtőjének jelentős magassági tagoltsága miatt a teljes területet érintő egyidejű olvadás gyakorlatilag nem lehetséges. Emiatt az olvadás önmagában nem valószínű, hogy jelentős árhullámot okozna. A Duna és a Dráva vízgyűjtőjén a felhalmozódott hó mennyisége alacsony, a Tisza szegedi szelvénye feletti területen pedig az átlag körül alakul. Az árhullám kialakulásának esélyét tovább csökkenti, hogy a folyók mederteltsége jelenleg alacsony - írta az Energiaügyi Minisztérium.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán