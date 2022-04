Ilyen nincs: ennyit keres egy Woltos ételfutár 2022 tavaszán Pesten

A Pénzcentrum fogott egy videót, amiben egy woltos futár arról beszél, hogy Budapesten egy vasárnap 7 óra alatt több mint 20 ezer forintot keresett. Ennak apropóján kiszámoltuk, mennyire jönne ez ki havi fizetésként. A számok egészen meglepő összeget mutatnak. Persze az éremnek mindig két oldala van, mutatjuk a szakmában rejlő lehetőségeket és buktatókat is.

A koronavírus-járvány miatti első lezárások óta megszokhattuk, hogy Budapestet ellepték a biciklis futárok. Noha a lezárásoknak rég vége, a bringás futárok azonban maradtak. A két legnagyobb kiszállító cég, a foodpanda és a Wolt is folyamatosan toboroz biciklis ételfutárokat, de megéri náluk futárként dolgozni?

A Pénzcentrum egy biciklis Woltos futár videójára lett figyelmes a TikTokon, ahol arról beszélt mennyit keresett egy nap alatt múlt vasárnap:

Ebben a két videóban a futár elmeséli, hogy vasárnap két időszakban – délelőtt 11 és délután 3, majd este 6 és 9 között – összesen 7 órát dolgozott végig, ami alatt 33 címre sikerült kiszállítania rendeléseket. A második videó végén azt is elmondja, hogy borravalóval együtt 29 205 forintot keresett ennyi idő alatt, majd azt is láthatjuk, hogy 54 km-t tekert le. Ez alapján az órabére 4 100 forint lenne, ami egy 40 órás héten 164 ezer forintos bevételt jelentene, egy hónapban pedig 656 ezer forintot. Ez itthon igazi álomfizetésnek számít.

Mennyit ér egy rendelés?

A futároknál a legfontosabb a rendelések száma, hiszen minél több helyre szállítanak, annál többet keresnek. Utánaszámoltunk, hogy mi mennyit ért a bringás futár vasárnapi bevételében:

rendelések száma: 33 rendelés mellett 886 forintot ért egy szállítás

54 kilométer bringával: ha ezt vesszük alapul, akkor kilométerenként 541 forintot keresett

A futárság hátulütőiről

Nyilván egy forgalmas napon sok pénz ütheti a bringás futárok markát, azonban ennek a szakmának is megvannak az árnyoldalai, melyekről korábban már mi is írtunk. Pédául egyik hátránya, hogy a futárok nem alkalmazotti viszonyban dolgoznak, hanem szerződésesként, így ez a munka könnyen lehet rövidtávú és nem túl biztos. A munkavállalói jogok hiánya azt is jelenti, hogy az így dolgozóknak nincs se fizetett szabadságuk, se betegszabadságuk, de még csak járulékokat sem fizetnek utánuk, így nem tudnak előtakarékoskodni a jövőre sem. Ezek az alkalmazási feltételek óriási kiszolgáltátottságot jelentenek az így dolgozóknak.

Az sem mindegy, hogyan nézzük a futárok bevételeit: mivel vállalkozóként nekik kell megfizetni maguk után a járulékokat, ezért az egy vasárnap alatt keresett majdnem 30 ezer forintból biztosan kevesebb marad a bringás futárnál nettóban. Többek között ezért is megtévesztőek a médiában terjedő hírek attól, milyen jól lehet keresni ezzel a munkával, mert sokan nem számolnak a leadózandó költségekkel – ahogy ezt korábban Elek Attila, a Magyar Országos Futár Képviselet elnöke nyilatkozta a Pénzcentrumnak.

Mennyit keres valójában egy futár

Egy korábbi interjúban Tajta Ákos, a Wolt ügyvezetője mondta el a Pénzcentrumnak, hogyan működik a futárok bérezése, illetve mennyit lehet a Woltnál keresni egy hónapban:

Nincs semmiféle fix díjazása a futároknak, ezért ezt nem is célszerű klasszikus értelemben bérnek hívni, hiszen a kiszállított címek után kapnak címpénzt. A futárok által megkeresett pénz igen nagy végletek között mozoghat, lehet 50 ezer, de lehet 800 ezer forint is.

A futárok munkájával kapcsolatban a Corvinus Egyetemen kutatás is készült, ebben a futárokat arról kérdezték, mennyit keresnek havonta, és hogy hosszú távon is terveznek-e ételkiszállítással foglalkozni. A válaszokból az derült ki, hogy a havi bevételük 40 és 700 ezer forint mozgott, ami nagyjából megegyezik azzal, amit Tajta Ákos mondott.

Annak, hogy ilyen széles skálán mozog a bérezés, az lehet az oka,hogy nem mindenki dolgozik főállásban, sokan csak a fizetésük kiegészítésére futárkodnak. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a válaszadók egyharmada mondta, hogy 5 év múlva is futárként tervez dolgozni. Ez is azt mutatja, hogy sokan csak ideiglenesen dolgoznak futárként, más munka mellett,. Így pár hónap alatt félre tudnak, hogy legyen pénzügyi tartalékuk. A futárság pedig ebből a szempontból rugalmas munka, hiszen szinte szinte bármilyen időszakban lehet dolgozni, az pedig, hogy mennyit keresünk vele csak a rendelések számán és a saját gyorsaságunkon múlik.

