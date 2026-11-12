Megjósolta az emberiség végét egy 66 éves tanulmány: péntek 13-án jönne a világvége?

Egy 1960-ban publikált tudományos tanulmány szerint 2026. november 13-án, pénteken az emberiség létszáma matematikai értelemben elérhetné a végtelent. A különös jóslat most, 66 évvel később ismét előkerült. Az Euronews friss összeállítása azonban rámutat arra, hogy a kutatók valójában nem a Föld pusztulását vagy az emberiség kihalását vetítették előre. Egy olyan matematikai modellt készítettek, amely az akkori népességnövekedés folytatódásával számolt. A valóság azóta egészen más irányba haladt, a világ népességének növekedése ugyanis jelentősen lelassult.

A történet 1960. november 4-én kezdődött, amikor a rangos Science folyóiratban megjelent Heinz von Foerster, Patricia M. Mora és Lawrence W. Amiot tanulmánya. A címe már önmagában is figyelemfelkeltő volt: „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, vagyis „Világvége: 2026. november 13., péntek”.

A szerzők az elmúlt két évezred népességi adatait vizsgálták, majd matematikai modellt állítottak fel a növekedési folyamat előrejelzésére. Arra jutottak, hogy amennyiben az emberiség létszáma a korábbi évszázadokhoz hasonló ütemben növekszik tovább, a modell szerint 2026 novemberében matematikai értelemben végtelenhez közelítő értéket érhet el.

A kutatók számításai szerint ezen a ponton a népességnövekedés olyan mértékűvé válna, hogy az emberiség saját magát szorítaná ki a rendelkezésre álló erőforrásokból. A tanulmány tehát nem egy kozmikus katasztrófát vagy hirtelen világpusztulást jelzett előre, hanem a túlnépesedés veszélyeire próbálta felhívni a figyelmet.

Miért éppen 2026. november 13-a lett a dátum?

A számítás alapját az a feltételezés adta, hogy a népesség növekedése a korábbi kétezer évben tapasztalt gyorsuló pályán folytatódik. A modell egy olyan matematikai határértékhez vezetett, amelynél a számított népesség elméletileg végtelenné válna.

A dátum nem véletlenszerűen került a tanulmány címébe. A szerzők egy konkrét napot jelöltek meg, hogy a túlnépesedésről szóló tudományos vitát szélesebb közönséghez is eljuttassák. Az akkori világban ugyanis egyre nagyobb figyelmet kapott, hogy a népesség gyors gyarapodása milyen következményekkel járhat az élelmiszertermelésre, az erőforrásokra és az emberi életfeltételekre.

A modell egy ideig meglehetősen jól követte a tényleges népességi folyamatokat. Az 1990-es évek elejétől azonban egyre nagyobb eltérés alakult ki az előrejelzés és a valós adatok között. A világ népessége tovább nőtt, de már korántsem olyan gyorsan, ahogyan azt az 1960-as tanulmány feltételezte.

A népességnövekedés már évtizedekkel ezelőtt lassulni kezdett

A világnépesség növekedési üteme az 1960-as években érte el a csúcspontját. 1963-ban az éves növekedés meghaladta a 2 százalékot, 2020-ra viszont már 1 százalék alá csökkent.

A lassulás mögött több demográfiai folyamat áll. A korábbi évszázadokhoz képest jelentősen javult a várható élettartam, csökkent a gyermekhalandóság, miközben a világ számos országában a családok kevesebb gyermeket vállalnak. A termékenységi ráta visszaesése különösen fontos tényezővé vált a globális népességnövekedés mérséklődésében.

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Nem ez volt az első alkalom, hogy megjósolták a világvégét

Az emberiség történetében számos alkalommal születtek olyan előrejelzések, amelyek egy konkrét dátumhoz kötötték a világ végét. Ezek között tudományosnak tűnő magyarázatok, vallási jóslatok és különböző naptárértelmezések egyaránt előfordultak.

1910-ben például komoly riadalmat keltett a Halley-üstökös visszatérése. Egyes lapok azt állították, hogy az üstökös csóvájában található mérgező gázok elpusztíthatják a földi életet. A félelmeket kihasználva egyes kereskedők gázmaszkokat és különböző védőeszközöket is árultak. 2011-ben egy amerikai rádiós prédikátor május 21-re jósolta az ítélet napját, 2012-ben pedig a maja naptár egyik ciklusának lezárását értelmezték sokan a világvége előjeleként.

A közös ezekben a történetekben, hogy gyakran egy korábbi folyamatot vagy eseményt vetítenek ki a jövőre anélkül, hogy figyelembe vennék az emberi alkalmazkodást és a változó körülményeket.

A Heinz von Foerster és kutatótársai által készített tanulmány is erre szolgál példaként. A népességnövekedés problémája valós, a 2026. november 13-i dátum azonban nem tekinthető tudományosan megalapozott világvége-előrejelzésnek. Pénteken tehát nem ér véget az emberiség története, legfeljebb egy 66 éves matematikai jóslat kerül ismét a figyelem középpontjába.