Enyhe téli időjárást okozhat a nyár óta erősödő „szuper” El Niño. A Csendes-óceán trópusi térségében néhány évente jelentkező természetes felmelegedési jelenség átrendezheti a globális légköri áramlásokat, így a tőle több ezer kilométerre fekvő térségek, így Magyarország időjárására is hatással lehet. Az Időkép és a Generali Biztosító szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy néhány időben megtett óvintézkedéssel sok ingatlankár megelőzhető, mérsékelhető.

A Copernicus 2026 szeptemberében tette közzé szezonális előrejelzését, amely Európa szárazföldi területeinek nagy részén az átlagosnál enyhébb telet valószínűsít. Bár ezek az előrejelzések elsősorban tendenciákat mutatnak, Magyarország több időjárási zóna találkozásánál fekszik, ezért hazánkban is előfordulhatnak extrém körülmények.

„Habár Európában az El Niño hatása kevésbé közvetlen, előreláthatólag Magyarországon az előrejelzések alapján intenzív, koncentrált csapadékeseményekre, erős széllökésekre, illetve a szárazabb és csapadékosabb időszakok gyors váltakozására egyaránt érdemes felkészülni” – mondta Nagy-Kurunczi Rita, az Időkép vezető meteorológusa.

Az enyhébb tél is kockázatokkal jár

Az intenzív, téli esőzések növelhetik a beázások, a belvíz és a villámárvíz veszélyét. Ezek a károkozó tényezők közvetlenül érinthetik a lapos tetők, az ereszcsatornák, a pincék és az alápincézett épületek tulajdonosait. Nemcsak a hirtelen lezúduló csapadék okozhat problémát: a szárazabb és csapadékosabb időszakok váltakozása a talaj állapotára is hatással lehet. Lejtős területeken, illetve korábban már megsüllyedt vagy megrepedt támfalak, teraszok és épületrészek környezetében különösen fontos a rendszeres ellenőrzés. Figyelmeztető jel lehet egy újonnan megjelenő falrepedés, a támfal elmozdulása vagy a pince visszatérő nedvesedése.

A felkészülés fontosságát a Generali korábbi káradatai is alátámasztják. Tavaly több mint 36 ezer lakóingatlan-kárt jelentettek be a biztosítóhoz, az ezekhez kapcsolódó kárösszeg pedig meghaladta az 5 milliárd forintot. A leggyakoribbak a viharkárok voltak, több mint 24 ezer bejelentéssel, ezeket a tetőbeázással és a villámlással összefüggő károk követték.

„A riasztás önmagában még nem előzi meg a károkat. A legfontosabb, hogy a figyelmeztetés után időben cselekedjünk: rögzítsük vagy vigyük védett helyre a kültéri tárgyakat, ellenőrizzük a vízelvezetőket, és szükség esetén módosítsuk az útiterveinket. Ha egy ingatlan korábban már érintett volt belvízben, villámárvízben vagy beázásban, ott különösen indokolt az előzetes felkészülés” – hangsúlyozza Nagy-Kurunczi Rita.

Kulcsfontosságú a felkészülés

A károk megelőzéséhez kulcsfontosságú az előrejelzések figyelemmel követése és egyes óvintézkedések megtétele, akár szakember segítségének bevonásával.Heves csapadék előtt tisztítsuk meg az ereszcsatornákat, lefolyókat és vízelvezetőket, hogy megfelelően tudják elvezetni a lezúduló vizet. Az elöntésnek kitett pincékben az értékes tárgyakat ne tároljuk közvetlenül a padlón.

A korábban már érintett területeken érdemes előre készenlétbe helyezni az árvízvédelmi eszközöket, például a homokzsákokat vagy a vízzáró küszöböket. Vihar esetén érdemes áramtalanítani az elektromos eszközöket is. A villámvédelemmel ellátott elosztók csökkenthetik a kockázatot, de egy közeli villámcsapás a telefon-, internet- vagy televíziós hálózaton keresztül is kárt tehet a készülékekben.

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A hűvösebb hónapokban ritkábban látogatott nyaralók állagmegóvásáról is érdemes előre gondoskodni. Távozás előtt vizsgáljuk át a tetőt, tisztítsuk meg az ereszt, zárjuk el a vizet, és vigyük biztonságos helyre a kültéri tárgyakat. Nagyobb vihar után mielőbb ellenőrizzük az épületet, mert egy későn észlelt beázás vagy vizesedés tovább súlyosbíthatja a problémát.

A szokásosnál is alaposabb felkészülés lehet indokolt, ha:

az utcában vagy az ingatlannál korábban már előfordult belvíz, villámárvíz vagy beázás;

az épület lejtős területen vagy vízgyűjtő terület közelében áll;

a pince rendszeresen nedvesedik;

a támfalon, teraszon vagy az épület falain süllyedésre utaló repedések láthatók;

nagy, idős fák állnak az épület közvetlen közelében;

az ingatlannak lapos teteje vagy nehezen hozzáférhető vízelvezető rendszere van.

Kárrendezés: akár pár perc alatt, videón is intézkedhetünk

Legalább évente egyszer célszerű áttekinteni a biztosítási szerződéseket is, különösen felújítás, korszerűsítés, bővítés vagy értékesebb ingóságok beszerzése után. Alulbiztosítottság esetén a biztosítási összeg nem feltétlenül fedezi megfelelő mértékben a javítás, az újjáépítés vagy az újrabeszerzés tényleges költségeit. Érdemes ezért rendszeresen ellenőrizni, hogy a biztosítási összegek követik-e az ingatlan és az ingóságok aktuális értékét. Ha mégis megtörtént a baj, a kárt az észlelést követően mielőbb be kell jelenteni, lehetőség szerint online, a történteket, valamint a károsodott épületrészeket és vagyontárgyakat pedig fotókkal vagy videóval is dokumentálni kell.

„Bizonyos vagyonkároknál a videós kárfelmérés egy okostelefon segítségével akár 5–7 perc alatt megtörténhet. Ha a kár a videóhívás alapján rendezhető, kisebb károk esetén a kárösszeg utalása is elindulhat, az azonnali kifizetéssel pedig az összeg akár néhány percen belül megérkezhet a károsult számlájára. A gyors ügyintézéshez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a kárt mielőbb bejelentsük, és megfelelően dokumentáljuk” – teszi hozzá Sárkány Zoltán, a Generali Biztosító kárrendezési vezetője.