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Utcai tüntetés során szolgálatban lévő rendőrök – Képmanipuláció
Világ

Nem csitul az európai tüntetések hulláma: utcára vonult a Gen Z Berlinben, országokon átívelő megmozdulások jöhetnek

MTI
2026. november 15. 13:58 2 perc

A vártnál jóval többen vettek részt szombaton Berlinben a "Gen Z regelt" (Gen Z rulez) mozgalom demonstrációján. A rendőrség 28 büntetőfeljelentést tett, és 20 embert ideiglenesen őrizetbe vett.

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A rendőrség tájékoztatása szerint mintegy 1200 ember vonult fel a német fővárosban, miközben a szervezők mindössze 100 résztvevőre kértek engedélyt. A tüntetők egyebek mellett az iskolák állapota, az esetleges sorkötelezettség visszaállítása, valamint a felsőoktatási és szociális kiadások csökkentése ellen tiltakoztak.

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A demonstráción Izrael és Friedrich Merz német kancellár elleni jelszavakat, valamint rendőrellenes rigmusokat skandáltak. A hatóságok szerint a demonstráció során több alkalommal összetűzés alakult ki a résztvevők és a rendőrök között.

A rendőrség közlése alapján a felvonulás előtt egyes tüntetők megpróbálták áttörni a rendőrsorfalat. Az intézkedések során a rendőrök ezt lökésekkel, taszigálással és ütésekkel akadályozták meg. A demonstráció biztosítására 700 rendőrt vezényeltek ki, közülük hárman megsérültek.

A rendőrség vasárnap reggeli közlése szerint 20 embert vettek ideiglenesen őrizetbe. Az intézkedésekre egyebek mellett pirotechnikai eszközök használata miatt került sor. Az intézkedés során többször előfordult, hogy a résztvevők ellenálltak a rendőröknek, illetve fizikailag megtámadták őket. A 28 büntetőfeljelentés garázdaság, hivatalos személy elleni támadás, hatósági intézkedéssel szembeni ellenállás és robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértése miatt született.

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A szervezők november 20-ra újabb, az eddiginél jóval nagyobb megmozdulást hirdettek Berlinben és több német, illetve európai városban. A német fővárosban 15 ezer résztvevőt jelentettek be az úgynevezett európai ifjúsági sztrájkra. A tiltakozásokhoz várhatóan Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is csatlakoznak.

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Párizsban késő délutánig nem történt súlyosabb incidens, de országszerte 121 tüntetőt igazoltattak.
Címlapkép: Getty Images
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