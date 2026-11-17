A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat. Az Euronews által ismertetett, november 17-én közzétett európai bizottsági előrejelzés szerint az EU gazdasága idén 1,4 százalékkal növekedhet, ami meghaladja a tavasszal várt 1,1 százalékot. Az infláció viszont 2027-ben is 3 százalék fölött maradhat, miközben a háztartások egyre magasabb energia- és élelmiszerárakkal szembesülhetnek. A következő időszakban így egyszerre kell megküzdenie Európának a mérsékelt gazdasági növekedéssel és az újabb árnyomással - írja az Euronews.

Az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint az uniós gazdaság teljesítménye 2026 első három negyedévében a vártnál kedvezőbben alakult. A növekedés egyik legfontosabb motorját az export jelentette, különösen az MI-adatközpontokhoz, az elektromos hálózatokhoz és a félvezetőgyártáshoz szükséges berendezések iránti nemzetközi kereslet.

A brüsszeli testület ennek alapján az idei évre már 1,4 százalékos GDP-növekedést vár az Európai Unióban, szemben a májusban előrejelzett 1,1 százalékkal. A javuló kilátások ellenére a következő évben sem várható látványos gyorsulás, 2027-ben szintén 1,4 százalékkal bővülhet az EU gazdasága, 2028-ban pedig 1,5 százalékos növekedés jöhet. Az euróövezet valamivel gyengébben teljesíthet. A Bizottság 2026-ra és 2027-re egyaránt 1,2 százalékos növekedést valószínűsít, amely 2028-ban 1,3 százalékra gyorsulhat.

Az előrejelzés javítása tehát nem jelenti azt, hogy Európa visszatérne a korábbi évek dinamikus növekedési pályájára. Inkább arról van szó, hogy a kontinens gazdasága a közel-keleti konfliktus és az energiaellátási problémák ellenére is képes volt elkerülni a korábban vártnál nagyobb lassulást.

Újra megugrottak az energiaárak, az infláció is magasabban ragadhat

A kedvezőbb növekedési kilátásokat egyre komolyabb inflációs kockázatok árnyékolják be. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli energiapiaci fennakadások miatt az olaj- és földgázárak jelentősen emelkedtek, ami az európai vállalatok és háztartások költségeit egyaránt növeli.

Az Európai Bizottság szerint az EU inflációja 2026-ban átlagosan 3,3 százalék lehet, 2027-ben pedig 3,2 százalék körül alakulhat. Ez jelentős felfelé módosítás a tavaszi prognózishoz képest, amikor még 2,4 százalékos jövő évi inflációval számoltak.

Az euróövezetben októberben már 4 százalékra emelkedett az éves infláció, ami hároméves csúcsot jelent. A drágulás legfontosabb hajtóereje az energia volt, amelynek ára csaknem 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A Bizottság arra számít, hogy az infláció az idei év végén és 2027 elején 4 százalék fölé is emelkedhet, majd fokozatosan mérséklődhet. Az EU-ban 2028-ra 2,3 százalékos, az euróövezetben 2,1 százalékos inflációt várnak.

A benzin olcsóbb lehet, a gáz- és villanyszámla viszont tovább nőhet

A háztartások számára különösen kellemetlen fejlemény, hogy az energiaárak emelkedése nem minden területen egyszerre jelenik meg. A Bizottság előrejelzése szerint a benzin és a dízel ára 2027-ben fokozatosan mérséklődhet, a földgáz és a villamos energia lakossági ára viszont még a következő hónapokban is emelkedhet.

Ennek oka, hogy a nagykereskedelmi energiapiacok változásai késleltetve épülnek be a lakossági számlákba. A magasabb beszerzési költségek tehát akkor is nyomást gyakorolhatnak a háztartások kiadásaira, amikor az olajárak már lefelé indulnak.

Az élelmiszerárak esetében szintén kedvezőtlen kilátásokat vázoltak fel. Az EU-ban az élelmiszer-infláció a valamivel 2 százalék fölötti idei szintről 2027-ben akár 3 százalék közelébe emelkedhet. Ebben a nyári hőhullámok és aszályok miatti terméskiesések, valamint a műtrágyaköltségek növekedése is szerepet játszik. Az alacsonyabb jövedelmű háztartások különösen kitettek lehetnek az újabb drágulásnak, hiszen kiadásaik nagyobb részét teszik ki az alapvető élelmiszerek és az energia.

A gazdaság nő, de a költségvetési hiány és az államadósság is emelkedik

Az európai gazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy a növekedési kilátások javulása mellett a tagállamok költségvetési helyzete egyre nagyobb nyomás alá kerül.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU összesített költségvetési hiánya a GDP 3,1 százalékáról 3,6 százalékára emelkedhet 2026-ban, 2027-ben 3,7, 2028-ban pedig 3,8 százalékra nőhet. A romlásban szerepet játszanak a növekvő védelmi kiadások, az államadósság kamatterhei, valamint azok az intézkedések, amelyekkel a kormányok az energiaárak emelkedését próbálják tompítani a háztartások és a vállalatok számára.

A kamatkiadások különösen nagy terhet jelentenek. Ezek a GDP 1,9 százalékáról 2,4 százalékára emelkedhetnek 2028-ra, ami több mint tízéves csúcsot jelentene. Eközben az EU teljes államadóssága a 2025-ös GDP-arányos 82,6 százalékról 2028-ra 85,6 százalékra nőhet. A magasabb kamatok a gazdaság más területein is éreztethetik hatásukat. A drágább hitelezés visszafoghatja a lakásépítéseket, a vállalati beruházásokat és a fogyasztási célú kölcsönök iránti keresletet.

A munkaerőpiac egyelőre tartja magát, de a fiatalok helyzete romlik

A gazdasági bizonytalanság ellenére az európai munkaerőpiac továbbra is viszonylag stabil. Az Európai Bizottság szerint 2026-ban több mint 800 ezer új munkahely jöhet létre az unióban, a munkanélküliségi ráta pedig valamivel 6 százalék fölött maradhat. A felszín alatt azonban már megjelentek a gyengülés jelei. A fiatalok körében emelkedik a munkanélküliség, és egyre többen dolgoznak kevesebb órában annál, mint amennyit valójában szeretnének.

A bérek nominálisan tovább emelkedhetnek, 2026-ban 3,8, 2027-ben pedig 3,7 százalékos növekedést várnak. Az infláció azonban ennek jelentős részét elviheti. A reálbérek így az előrejelzés szerint mindkét évben mindössze 0,6 százalékkal növekedhetnek, szemben a 2025-ös 1,7 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók fizetése ugyan tovább nőhet, de a vásárlóerejük sokkal lassabban javulhat.

Spanyolország húzhatja az európai növekedést, Franciaország továbbra is gyengélkedik

A tagállamok gazdasági teljesítménye között jelentős különbségek vannak. Az Európai Bizottság az euróövezet négy legnagyobb gazdasága közül Spanyolországban várja a leggyorsabb növekedést, 2,6 százalékot 2026-ban. Németország gazdasága 1,3 százalékkal bővülhet, Olaszországban 1 százalékos növekedésre számítanak, Franciaországban viszont mindössze 0,4 százalék lehet a GDP emelkedése.

A francia gazdaságot a költségvetési bizonytalanság is terheli. A Bizottság szerint a költségvetési hiány a GDP 5,5 százalékán alakulhat, a munkanélküliségi ráta pedig 2028-ra 9,8 százalékra emelkedhet. Európa gazdasági kilátásait így továbbra is jelentős különbségek jellemzik. Miközben egyes országokban az export és a beruházások támogatják a növekedést, máshol a költségvetési problémák, a magas energiaárak és a gyenge belső kereslet korlátozzák a gazdasági teljesítményt.

Egyelőre nem múlt el az energiapiaci bizonytalanság

A Bizottság előrejelzésének egyik fontos kockázata, hogy az energiaárak alakulása továbbra is nagymértékben függ a geopolitikai fejleményektől. A jelentés október 29-i adatlezárása óta az olaj- és gázárak mintegy 20 százalékkal csökkentek, miután az amerikai félidős választásokat követően mérséklődtek az Irán elleni újabb katonai csapásoktól való félelmek. Ha ez az árcsökkenés tartós marad, a Bizottság becslése szerint a 2027-es infláció akár negyed százalékponttal is alacsonyabb lehet a jelenleg vártnál.

A bizonytalanság azonban továbbra is jelentős. Az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus, az ellátási láncok sérülékenysége és a kereskedelmi feszültségek egyaránt visszafoghatják a növekedést. Az európai gazdaság tehát egyelőre elkerülte a korábban várt nagyobb lassulást, de a következő két évben a háztartások és a vállalatok számára is komoly kihívást jelenthet az energiaárak és az infláció alakulása.