Nem változtatott a jegybanki alapkamat 5,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.
Drágulhat a gáz és az áram, az élelmiszerárak is megugorhatnak: ezt várja Brüsszel 2027-re
A korábbi várakozásoknál ellenállóbbnak bizonyult az Európai Unió gazdasága, az energiaárak megugrása azonban hosszabb időre magas inflációt hozhat. Az Euronews által ismertetett, november 17-én közzétett európai bizottsági előrejelzés szerint az EU gazdasága idén 1,4 százalékkal növekedhet, ami meghaladja a tavasszal várt 1,1 százalékot. Az infláció viszont 2027-ben is 3 százalék fölött maradhat, miközben a háztartások egyre magasabb energia- és élelmiszerárakkal szembesülhetnek. A következő időszakban így egyszerre kell megküzdenie Európának a mérsékelt gazdasági növekedéssel és az újabb árnyomással - írja az Euronews.
Az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint az uniós gazdaság teljesítménye 2026 első három negyedévében a vártnál kedvezőbben alakult. A növekedés egyik legfontosabb motorját az export jelentette, különösen az MI-adatközpontokhoz, az elektromos hálózatokhoz és a félvezetőgyártáshoz szükséges berendezések iránti nemzetközi kereslet.
A brüsszeli testület ennek alapján az idei évre már 1,4 százalékos GDP-növekedést vár az Európai Unióban, szemben a májusban előrejelzett 1,1 százalékkal. A javuló kilátások ellenére a következő évben sem várható látványos gyorsulás, 2027-ben szintén 1,4 százalékkal bővülhet az EU gazdasága, 2028-ban pedig 1,5 százalékos növekedés jöhet. Az euróövezet valamivel gyengébben teljesíthet. A Bizottság 2026-ra és 2027-re egyaránt 1,2 százalékos növekedést valószínűsít, amely 2028-ban 1,3 százalékra gyorsulhat.
Az előrejelzés javítása tehát nem jelenti azt, hogy Európa visszatérne a korábbi évek dinamikus növekedési pályájára. Inkább arról van szó, hogy a kontinens gazdasága a közel-keleti konfliktus és az energiaellátási problémák ellenére is képes volt elkerülni a korábban vártnál nagyobb lassulást.
Újra megugrottak az energiaárak, az infláció is magasabban ragadhat
A kedvezőbb növekedési kilátásokat egyre komolyabb inflációs kockázatok árnyékolják be. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli energiapiaci fennakadások miatt az olaj- és földgázárak jelentősen emelkedtek, ami az európai vállalatok és háztartások költségeit egyaránt növeli.
Az Európai Bizottság szerint az EU inflációja 2026-ban átlagosan 3,3 százalék lehet, 2027-ben pedig 3,2 százalék körül alakulhat. Ez jelentős felfelé módosítás a tavaszi prognózishoz képest, amikor még 2,4 százalékos jövő évi inflációval számoltak.
Az euróövezetben októberben már 4 százalékra emelkedett az éves infláció, ami hároméves csúcsot jelent. A drágulás legfontosabb hajtóereje az energia volt, amelynek ára csaknem 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A Bizottság arra számít, hogy az infláció az idei év végén és 2027 elején 4 százalék fölé is emelkedhet, majd fokozatosan mérséklődhet. Az EU-ban 2028-ra 2,3 százalékos, az euróövezetben 2,1 százalékos inflációt várnak.
A benzin olcsóbb lehet, a gáz- és villanyszámla viszont tovább nőhet
A háztartások számára különösen kellemetlen fejlemény, hogy az energiaárak emelkedése nem minden területen egyszerre jelenik meg. A Bizottság előrejelzése szerint a benzin és a dízel ára 2027-ben fokozatosan mérséklődhet, a földgáz és a villamos energia lakossági ára viszont még a következő hónapokban is emelkedhet.
Ennek oka, hogy a nagykereskedelmi energiapiacok változásai késleltetve épülnek be a lakossági számlákba. A magasabb beszerzési költségek tehát akkor is nyomást gyakorolhatnak a háztartások kiadásaira, amikor az olajárak már lefelé indulnak.
Az élelmiszerárak esetében szintén kedvezőtlen kilátásokat vázoltak fel. Az EU-ban az élelmiszer-infláció a valamivel 2 százalék fölötti idei szintről 2027-ben akár 3 százalék közelébe emelkedhet. Ebben a nyári hőhullámok és aszályok miatti terméskiesések, valamint a műtrágyaköltségek növekedése is szerepet játszik. Az alacsonyabb jövedelmű háztartások különösen kitettek lehetnek az újabb drágulásnak, hiszen kiadásaik nagyobb részét teszik ki az alapvető élelmiszerek és az energia.
A gazdaság nő, de a költségvetési hiány és az államadósság is emelkedik
Az európai gazdaság egyik legnagyobb problémája, hogy a növekedési kilátások javulása mellett a tagállamok költségvetési helyzete egyre nagyobb nyomás alá kerül.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU összesített költségvetési hiánya a GDP 3,1 százalékáról 3,6 százalékára emelkedhet 2026-ban, 2027-ben 3,7, 2028-ban pedig 3,8 százalékra nőhet. A romlásban szerepet játszanak a növekvő védelmi kiadások, az államadósság kamatterhei, valamint azok az intézkedések, amelyekkel a kormányok az energiaárak emelkedését próbálják tompítani a háztartások és a vállalatok számára.
A kamatkiadások különösen nagy terhet jelentenek. Ezek a GDP 1,9 százalékáról 2,4 százalékára emelkedhetnek 2028-ra, ami több mint tízéves csúcsot jelentene. Eközben az EU teljes államadóssága a 2025-ös GDP-arányos 82,6 százalékról 2028-ra 85,6 százalékra nőhet. A magasabb kamatok a gazdaság más területein is éreztethetik hatásukat. A drágább hitelezés visszafoghatja a lakásépítéseket, a vállalati beruházásokat és a fogyasztási célú kölcsönök iránti keresletet.
A munkaerőpiac egyelőre tartja magát, de a fiatalok helyzete romlik
A gazdasági bizonytalanság ellenére az európai munkaerőpiac továbbra is viszonylag stabil. Az Európai Bizottság szerint 2026-ban több mint 800 ezer új munkahely jöhet létre az unióban, a munkanélküliségi ráta pedig valamivel 6 százalék fölött maradhat. A felszín alatt azonban már megjelentek a gyengülés jelei. A fiatalok körében emelkedik a munkanélküliség, és egyre többen dolgoznak kevesebb órában annál, mint amennyit valójában szeretnének.
A bérek nominálisan tovább emelkedhetnek, 2026-ban 3,8, 2027-ben pedig 3,7 százalékos növekedést várnak. Az infláció azonban ennek jelentős részét elviheti. A reálbérek így az előrejelzés szerint mindkét évben mindössze 0,6 százalékkal növekedhetnek, szemben a 2025-ös 1,7 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók fizetése ugyan tovább nőhet, de a vásárlóerejük sokkal lassabban javulhat.
Spanyolország húzhatja az európai növekedést, Franciaország továbbra is gyengélkedik
A tagállamok gazdasági teljesítménye között jelentős különbségek vannak. Az Európai Bizottság az euróövezet négy legnagyobb gazdasága közül Spanyolországban várja a leggyorsabb növekedést, 2,6 százalékot 2026-ban. Németország gazdasága 1,3 százalékkal bővülhet, Olaszországban 1 százalékos növekedésre számítanak, Franciaországban viszont mindössze 0,4 százalék lehet a GDP emelkedése.
A francia gazdaságot a költségvetési bizonytalanság is terheli. A Bizottság szerint a költségvetési hiány a GDP 5,5 százalékán alakulhat, a munkanélküliségi ráta pedig 2028-ra 9,8 százalékra emelkedhet. Európa gazdasági kilátásait így továbbra is jelentős különbségek jellemzik. Miközben egyes országokban az export és a beruházások támogatják a növekedést, máshol a költségvetési problémák, a magas energiaárak és a gyenge belső kereslet korlátozzák a gazdasági teljesítményt.
Egyelőre nem múlt el az energiapiaci bizonytalanság
A Bizottság előrejelzésének egyik fontos kockázata, hogy az energiaárak alakulása továbbra is nagymértékben függ a geopolitikai fejleményektől. A jelentés október 29-i adatlezárása óta az olaj- és gázárak mintegy 20 százalékkal csökkentek, miután az amerikai félidős választásokat követően mérséklődtek az Irán elleni újabb katonai csapásoktól való félelmek. Ha ez az árcsökkenés tartós marad, a Bizottság becslése szerint a 2027-es infláció akár negyed százalékponttal is alacsonyabb lehet a jelenleg vártnál.
A bizonytalanság azonban továbbra is jelentős. Az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus, az ellátási láncok sérülékenysége és a kereskedelmi feszültségek egyaránt visszafoghatják a növekedést. Az európai gazdaság tehát egyelőre elkerülte a korábban várt nagyobb lassulást, de a következő két évben a háztartások és a vállalatok számára is komoly kihívást jelenthet az energiaárak és az infláció alakulása.
Már decemberben kamatot vághat az MNB? Megszólaltak az elemzők, kiderült, mire számíthatnak a hitelesek
Úgy tűnik, közelebb kerülhet az első újabb kamatcsökkentés a MNB-nél, miután a Monetáris Tanács keddi ülésén már konkrét javaslat is született az alapkamat mérséklésére.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fórumának állításait, miszerint érdemi egyeztetés nélkül készült a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet.
Súlyos árat fizethetnek a magyar gazdák és a települések: sorsdöntő tárgyalások zajlanak a nemzetközi csúcson
Így érintik a klímaváltozás gazdasági terhei hazánkat. Athénban már az energiaátállásról, az aszályról és a szükséges beruházások finanszírozásáról tárgyalnak. De lesz kézzelfogható eredmény?
A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól.
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
Kemény szigorításra készül az Európai Unió: kitilthatják a keleti gigacégeket, Magyarországot is érintheti az új szabály
Az Európai Unió teljes közbeszerzési piacáról kitilthatják azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről akár csak egyetlen tender során bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatást vettek igénybe.
Jövő év elejétől az Európai Unión belüli utazások során is kötelező lesz bejelenteni a hatóságoknak a 10 ezer eurót elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzt.
Elgázolták a csepeli Lidl egyik alkalmazottját vasárnap, miközben egy bolti tolvajt próbált megállítani. A menekülők autója röviddel az eset után karambolozott.
Megszólalt Brüsszel: 8 éve tartó uniós eljárás érhet véget Magyarország ellen, de még komoly feltételeket szabtak
Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
Újabb fordulat az aranykonvoj-ügy kapcsán: folytatódik a nyomozás, nem hatályos a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség korábbi határozata
Az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
13 milliós Rolex órában vásárolgatott Schadl György: kiderült, ezért hagyhatta el a házi őrizetet az egykori végrehajtó-elnök
Bírói engedéllyel vásárolhat Schadl György, ezért fotózták le a siófoki Tescóban a napokban. A volt végrehajtó-elnök luxusvillájában tölti házi őrizetét.
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a módosított kutatóhálózati törvénytervezet visszavonását és Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását követelik.
A hétfői jelentős esés után kedden reggel tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 92 dollárra mérséklődött.
Kedden folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája az Országgyűlésben, a képviselők ezúttal 12 órás időkeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét.
Emelkedett a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A nemesfém 2015 óta a legrosszabb évét zárhatja, a jelenlegi piaci és geopolitikai folyamatok pedig további árcsökkenést vetítenek előre.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.