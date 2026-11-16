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Világ

Elindult a fegyverkezés a régióban: brutális összeget mozgósít Magyarország szomszédja katonai célokra

MTI
2026. november 16. 11:33 2 perc

Rekordösszegű, több mint kétmilliárd eurós védelmi költségvetést tervez Horvátország 2027-re, mintegy 400 millió euróval többet az ideinél. A források több mint felét a hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére fordítanák, elsősorban a korábban jóváhagyott Leopard harckocsik és Chunmoo rakéta-sorozatvetők beszerzésének finanszírozására. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer megvásárlása ugyanakkor továbbra is várat magára - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

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A horvát kormány által szombaton elfogadott és a parlament elé terjesztett költségvetési javaslat szerint a védelmi minisztérium kiadásai az idei 1,64 milliárdról 2,05 milliárd euróra (mintegy 750 milliárd forintra) emelkednének. A NATO számítási módszertana alapján Horvátország jövőre bruttó hazai termékének (GDP) 2,38 százalékát fordítaná védelemre.

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A hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére 1,07 milliárd eurót (mintegy 390 milliárd forintot) különítenének el, 57 százalékkal többet, mint az idén. Ebből 568,5 millió eurót a horvát költségvetés fedezne, 501,5 millió eurót pedig az Európai Unió SAFE nevű, kedvezményes védelmi hitelprogramjából finanszíroznának.

Horvátország májusban írt alá az Európai Unióval egy 1,7 milliárd eurós (mintegy 620 milliárd forintos), legfeljebb 45 éves futamidejű hitelmegállapodást. A forrásokat elsősorban a már jóváhagyott haditechnikai beszerzésekre, köztük német harckocsik, francia önjáró tarackok és cseh katonai teherautók megvásárlására fordítják.

A legnagyobb kiadások közé tartozik a 44 Leopard 2A8 harckocsi beszerzése, amelyről a horvát kormány tavaly decemberben döntött. A mintegy 1,5 milliárd euró értékű programra 2027-ben 384,3 millió eurót (mintegy 140 milliárd forintot) különítenének el. A harckocsik várhatóan 2028 és 2030 között érkeznek meg Horvátországba.

A dél-koreai Chunmoo rakéta-sorozatvető rendszerek beszerzésére jövőre 152,3 millió eurót (mintegy 56 milliárd forintot) fordítanának. A haderőfejlesztési programban amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők, Black Hawk helikopterek, Bayraktar pilóta nélküli repülőgépek és Caesar önjáró tarackok is szerepelnek.

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Nyolc további Black Hawk helikopter beszerzésére 92,1 millió eurót irányoznának elő, csaknem hatszor annyit, mint az idén. A korábban megvásárolt francia Rafale vadászgépek finanszírozására ugyanakkor már csak 17,6 millió eurót terveznek, miután a beszerzéshez felvett hitel utolsó részletét idén kifizették.

A Jutarnji List szerint a jelentős fejlesztések ellenére a költségvetési tervezetben egyelőre nem szerepel külön forrás a közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzésére, amely a horvát hadsereg egyik legfontosabb korszerűsítési célja. A légvédelem megerősítésének előtérbe helyezése miatt két új korvett beszerzését is későbbre halasztották.

A lap rámutatott, hogy a 2027 és 2029 közötti időszakban Horvátország mintegy hárommilliárd eurót fordítana haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek beszerzésére. A rendelkezésre álló források jelentős részét azonban már korábban vállalt kötelezettségek kötik le, ami korlátozza az újabb nagyberuházások lehetőségét.
Címlapkép: Getty Images
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