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Történelmi csúcsot döntött a Richter, miközben megrogyott a Wall Street a techszektor miatt

Pénzcentrum
2026. november 16. 17:44 6 perc

A technológiai részvények gyengülése húzta le hétfőn az amerikai tőzsdéket, miközben Európában csak kisebb elmozdulások látszottak. A BUX délután mínuszba fordult, noha a Richter napközben történelmi csúcsot ért el. A befektetők az amerikai chipexport szigorítására és az Nvidia kedden érkező gyorsjelentésére figyelnek, a hazai piacon pedig a Goodwill Pharma lehetséges tőzsdei kivezetése is napirendre került.

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Eséssel indult a november 16-i kereskedés az Egyesült Államokban. A Dow Jones nyitáskor 0,2 százalékkal, az S&P 500 0,7 százalékkal, a Nasdaq 100 pedig 1,3 százalékkal került lejjebb. A magyar piacon a BUX a napközbeni 0,3 százalékos emelkedés után késő délután már 0,2 százalékos mínuszban állt, az európai részvényindexek ugyanakkor továbbra is a pénteki záróértékük közelében mozogtak.

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Az amerikai piacon különösen a chipgyártók szerepeltek gyengén. A kereskedés elején a Micron 6 százalékot, az Intel 5,4 százalékot, az AMD 2,4 százalékot veszített értékéből. Az Nvidia nyitás előtt még 3,6 százalékos mínuszban is járt, majd a rendes kereskedés kezdetén 0,7 százalékra mérséklődött az esése. Később ismét erősödött az eladói nyomás, és magyar idő szerint késő délután 1,8 százalékos csökkenést mutatott a részvény.

Európában jóval visszafogottabb volt a mozgás. Késő délután a Stoxx 600 lényegében stagnált, a francia CAC 40 0,1 százalékkal, a brit FTSE 100 0,3 százalékkal emelkedett, míg a német DAX 0,3 százalékkal gyengült.

Történelmi csúcson járt a Richter

Budapesten napközben a Richter került a figyelem középpontjába. A gyógyszergyártó árfolyama 13 860 forinton történelmi csúcsot ért el, kora délután közel 2 százalékos pluszban állt, idei emelkedése pedig megközelítette a 40 százalékot. A kereskedési nap felénél 2,89 milliárd forintos forgalmával az OTP-t is megelőzte, részvényeinek forgalma az átlagos szint közel háromszorosa volt.

A többi vezető hazai részvény közül kora délután a Magyar Telekom 0,3 százalékos, az OTP 0,1 százalékos emelkedést mutatott, a Mol viszont 0,4 százalékkal gyengült. A közepes kapitalizációjú tőzsdei cégek között az Akko 4,1 százalékos, a Gránit Bank 4 százalékos esése emelkedett ki.

Szigorodnak az amerikai chipkorlátozások

Az amerikai kereskedelmi minisztérium hétfőn szigorította a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférés szabályait. A cél annak megakadályozása, hogy külföldi szereplők harmadik országok adatközpontjain keresztül megkerüljék az érzékeny technológiákra vonatkozó exportkorlátozásokat.

Az új előírások alapján külön engedély szükséges a fejlett AI-chipek Brazíliába, Szingapúrba, Indonéziába, Malajziába és Thaiföldre történő továbbértékesítéséhez. A szigorítás újabb bizonytalanságot jelent a chipgyártók számára.

Az Nvidia esetében a befektetők a november 17-én, kedden érkező negyedéves gyorsjelentést is várják, amely támpontot adhat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fenntarthatóságáról. A vállalat részvényeire a múlt heti célárcsökkentések után hétfőn újabb három elemzői célárvágás érkezett.

Céláremelések támogatják a Richtert

A Richter kedvező megítélését az Eli Lillyvel múlt héten megkötött kizárólagos licencmegállapodás erősítette. A Jefferies hétfőn 15 774 forintra emelte a részvény célárát, miközben fenntartotta vételi ajánlását. Ez a kora délutáni árfolyamhoz képest mintegy 14 százalékos felértékelődési potenciált jelentett.

Az Erste 14 945 forintos célárat határozott meg felhalmozási ajánlás mellett, egy további elemzői célár pedig 12 500 forintra emelkedett, tartási ajánlással. Az átlagos elemzői célár ugyanakkor 13 540 forint volt, vagyis elmaradt a részvény akkori piaci árától, és az elemzők közel kétharmada továbbra is tartásra ajánlotta a papírt.

Az Erste értékelése szerint a megállapodás fontos lépés a Fylrevy ösztrogénpótló terápia amerikai bevezetése felé. Az értékesítés 2027 végén vagy 2028-ban indulhat, a készítmény pedig később részben ellensúlyozhatja a Vraylar bevételeinek 2030-tól várt csökkenését.

Óvatosságra int a Goodwill Pharma felügyelőbizottsága

A Goodwill Pharma december 7-re összehívott rendkívüli közgyűlésén a társaság tőzsdei jelenlétének jövőjéről és lehetséges alternatíváiról dönthetnek. A kérdést a tervezett vagyonadó vetette fel, amelynek végleges szabályai még nem ismertek; a törvény elfogadása november 30-ra várható.

A felügyelőbizottság szerint a szabályozott piaci jelenlét fenntartása lenne a legkedvezőbb megoldás, amennyiben jogi és könyvvizsgálói vizsgálatok igazolják, hogy a részvényeket közvetetten birtokló holdingstruktúra kedvezőbb adózási megítélést tehet lehetővé. Ellenkező esetben a testület a döntés elhalasztását javasolja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár a vagyonadó a részvényest, nem pedig a társaságot terhelné, közvetve a vállalat finanszírozására is hathat. Növelheti az osztalékfizetési igényt, csökkentheti a visszaforgatható eredményt, és befolyásolhatja a tulajdonosi stabilitást. A felügyelőbizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a társaság forrásai nem szolgálhatják aránytalanul egyes részvényesek egyéni adótervezési céljait.

A testület a kivezetést jelentős költségei, reputációs kockázatai és a kisebbségi részvényesekkel kialakuló esetleges konfliktusok miatt is kedvezőtlennek tartaná. A lépés a későbbi tőkebevonási lehetőségeket is szűkíthetné. Ha a kivezetés vagy a kisebb, növekedési vállalatok számára kialakított BÉT Xtend piacra történő átsorolás december 31-ig nem valósítható meg, a felügyelőbizottság szerint a kivezetés kérdését le kell venni a közgyűlés napirendjéről.

Részvényesi per indult az Intel ellen

Az Intel befektetői pénteken csoportos keresetet nyújtottak be a vállalat ellen. Állításuk szerint a chipgyártó késve tárta fel, hogy a gyenge számítógép-eladások és a felhalmozódott készletek milyen mértékben rontják üzleti kilátásait.

A kereset előzménye az október végi, egyetlen nap alatt bekövetkezett 28,6 százalékos árfolyamesés volt. Ezt az váltotta ki, hogy a társaság a vártnál alacsonyabb negyedik negyedéves árbevételt és profitot jelzett előre. A felperesek szerint a problémák korábbi nyilvánosságra hozatala az augusztusi, 23 milliárd dolláros részvénykibocsátást is érinthette volna. A perben egyelőre nem meghatározott összegű kártérítést követelnek.

Zöld utat kapott az UniCredit–Commerzbank-ügylet

Az Európai Bizottság feltétel nélkül jóváhagyta az UniCredit és a Commerzbank egyesülését, miután az ügyletet korábban az Európai Központi Bank is engedélyezte.

A bizottság szerint a határokon átnyúló bankfúziók javíthatják a működés hatékonyságát, erősíthetik a hitelintézetek ellenálló képességét, és támogathatják a vállalkozások, illetve a háztartások finanszírozását. A jóváhagyás értékelésük szerint a piaci verseny és az ügyfelek választási lehetőségeinek megőrzése mellett segíti az európai bankszektor konszolidációját és megerősödését.

A napi esés ellenére optimista a Morgan Stanley

A Morgan Stanley a saját ajánlási rendszerében maximális felülsúlyozásra emelte a globális részvények besorolását, vagyis a szokásosnál lényegesen nagyobb részvényarányt javasol a befektetési portfóliókban.

A bank 2027 végére 8700 pontra várja az S&P 500 indexet, ami a legutóbbi, 7561,67 pontos záróértékhez képest mintegy 15 százalékos emelkedést jelentene. Az optimizmust a vállalati eredmények várható növekedése, az olajárak és a hozamok stabilizálódása, valamint a mesterséges intelligencia szélesebb körű adaptációja indokolja. A bank az európai és a japán részvényeket is felülsúlyozásra ajánlja.

A Goldman Sachs ugyancsak 8700 pontos S&P 500-at vár, de a következő tizenkét hónapban, miközben a profitnövekedés ütemének jelentős lassulásával számol.

Pénteken debütál az izlandi Kék Lagúna

November 20-án indul a Kék Lagúna üzemeltetőjének részvénykereskedése a Nasdaq Iceland tőzsdén. A társaság 150 millió új részvényt értékesített darabonként 95 izlandi koronáért, így 14,25 milliárd koronát vont be.

A folyamatban lévő Arctic Adventures-felvásárlással együtt a kibocsátás mintegy 926 millió eurós vállalatértéket tükröz. A terjeszkedés mellett azonban a befektetőknek a turizmus lassulásával és jelentős természeti kockázattal is számolniuk kell. A vulkáni tevékenység miatt a geotermikus fürdő 2024-ben összesen 71 napra bezárt, és a létesítmény közelében ismét magma halmozódik fel a felszín alatt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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