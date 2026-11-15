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Sziluettje egy szakállas férfi, aki naplementekor repülő drónt használ
Világ

Vasárnap életbe lépett a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom: a szabályszegőkre pénzbírság és a drón elkobzása várhat Pekingben

MTI
2026. november 15. 13:32 1 perc

Vasárnap életbe lépett Pekingben a magántulajdonú drónok birtoklására és tárolására vonatkozó tilalom, amely a kínai fővárosi régió teljes területére kiterjed. A hatóságok biztonsági okokkal indokolták az intézkedést.

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Az új szabályozás értelmében nemcsak a pilóta nélküli légi járművek birtoklása és tárolása tiltott, hanem a szerkezetek és alkatrészeik szállítása is. Az érintett, mintegy 16 400 négyzetkilométeres terület csaknem négyszer akkora, mint Pest megye.

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A pekingi önkormányzat már szeptemberben bejelentette az intézkedést. A tulajdonosok vasárnapig értékesíthették drónjaikat kijelölt átvételi pontokon vagy online, illetve elszállíthatták őket a fővárosból.

A városvezetés már májusban megtiltotta az új drónok értékesítését Pekingben. A kínai főváros kiemelt biztonsági jelentőségű terület, mivel itt működik a kormány és a Kínai Kommunista Párt központja, valamint számos magas rangú vezető lakóhelye is itt található.

A hatóságok a szigorítások hátterében biztonsági megfontolásokat említenek. A tilalom megszegőire pénzbírság és a drón elkobzása várhat. Kivételt képeznek ugyanakkor egyes hatósági akciók, így például a terrorelhárítási és katasztrófavédelmi műveletek, valamint a mezőgazdasági és tudományos célú alkalmazások.

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Címlapkép: Getty Images
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