Az Európai Parlament pozitívan értékeli a tavaszi magyarországi választások óta végrehajtott jogállamisági reformokat.
A legrosszabb forgatókönyvre készül Ukrajna: így működne tovább a parlament, ha az oroszok felrobbantanák az épületét
Az ukrán vezetés egy online szavazási rendszer kidolgozásával készül fel arra a forgatókönyvre, ha egy orosz támadás során megsemmisülne a parlament épülete – közölte Ruszlan Sztefancsuk házelnök. A törvényhozás folyamatos működését a képviselők számára már kialakított óvóhelyek is hivatottak biztosítani - tudósított a Portfolio.
A házelnök tájékoztatása szerint a gyakorlati felkészülés már megkezdődött. A Verhovna Rada épülete körül olyan óvóhelyeket hoztak létre, ahová a képviselők fenyegetés esetén behúzódhatnak, így biztonságos körülmények között folytathatják a munkát. Sztefancsuk azonban hangsúlyozta, hogy reálisan számolni kell a kijevi parlamenti épület teljes lerombolásával is. Amennyiben ez bekövetkezik, a törvényhozás egy online szavazási rendszerre áll át, amelynek informatikai fejlesztése jelenleg is zajlik.
Orosz tisztségviselők korábban azzal indokolták a parlament és az elnöki hivatal épségben hagyását, hogy ezek nem minősülnek katonai döntéshozó központoknak. Emellett azzal érveltek, hogy egy esetleges légicsapás idején az ukrán politikusok már amúgy is a védett terekben tartózkodnak, Moszkva szerint pedig nincs értelme drága rakétákat pazarolni az üresen álló épületekre.
Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács térségét kedd reggel. Az incidensre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a parlamentben.
Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját.
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