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Az ukrán vezetés egy online szavazási rendszer kidolgozásával készül fel arra a forgatókönyvre, ha egy orosz támadás során megsemmisülne a parlament épülete – közölte Ruszlan Sztefancsuk házelnök. A törvényhozás folyamatos működését a képviselők számára már kialakított óvóhelyek is hivatottak biztosítani - tudósított a Portfolio.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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