Miközben a mesterséges intelligenciába áramló beruházások segítenek életben tartani a világgazdaság növekedését, egyre komolyabb veszélyt jelent a nagy államok eladósodása.
November 13-án jöhet el a világvége? Kimondták, amitől mindenki retteg: üthetett az óra
Alig egy hónap van hátra a világvégéig – legalábbis egy 66 évvel ezelőtt megjelent tudományos tanulmány szerint, amely 2026. november 13-ra, péntekre jósolta az emberiség pusztulását - számolt be az Independent.
Az 1960-ban a rangos Science folyóiratban publikált tanulmányt Heinz von Foerster osztrák–amerikai fizikus jegyezte az Illinoisi Egyetem kutatóival közösen. A szerzők a történelmi demográfiai trendeket elemezve arra jutottak, hogy a világ népességnövekedése hiperexponenciális ütemű. "Ezen a napon az emberiség lélekszáma a végtelenhez közelít, ha úgy növekszik tovább, ahogyan az elmúlt kétezer évben tette" – fogalmaztak a tanulmányban, hozzátéve, hogy a déd-dédunokáink nem éhen fognak halni, hanem agyonnyomják őket.
A cikk megjelenése annak idején komoly vitát váltott ki a demográfusok körében, ám a globális népességszámra vonatkozó előrejelzései egészen az 1990-es évekig meglepően pontosnak bizonyultak. Azóta azonban a születési ráták világszerte zuhanásnak indultak. Az ENSZ legfrissebb népesség-előrejelzései szerint a Föld lakossága 2084 körül éri el a csúcspontját, nagyjából 10,3 milliárd fővel, ezt követően pedig csökkenésnek indul.
Ez a fordulat arra késztette a közgazdászokat, hogy a túlnépesedés helyett immár a csökkenő termékenységi rátában lássák a nagyobb fenyegetést, amely gazdasági stagnáláshoz és az ellátórendszerek túlterhelődéséhez vezethet.
A hidegháború csúcspontján született tanulmány olyan korban jelent meg, amikor az erőforráshiány és az atomfegyverek elterjedése miatti civilizációs összeomlás réme foglalkoztatta a közvéleményt. Hat évtizeddel később ismét apokaliptikus figyelmeztetések szaporodnak, ezúttal a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése kapcsán. Az Atomtudósok Tájékoztatója által 1947-ben létrehozott Végítélet-óra jelenleg 85 másodpercre áll az éjféltől – a tavalyi 89 másodpercről csökkent tovább, ami a valaha mért legveszélyesebb állás. A világ vezető tudósai a globális háborúk, az éghajlatváltozás és az ellenőrizhetetlen mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetnek.
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