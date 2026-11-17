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Ukrajna jövőjéről is tárgyaltak Brüsszelben: a háború lezárása és a kárpátaljai magyarok helyzete is szóba került
Szíria stabilizációjáról, az orosz–ukrán háború lezárásáról, valamint az Európát érő hibrid fenyegetések elleni fellépésről és az újabb szankciókról tárgyaltak az európai uniós külügyminiszterek Brüsszelben – számolt be Facebook-bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter.
A közel-keleti helyzet kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a térségbeli instabilitás súlyos gazdasági, logisztikai és humanitárius terhet ró a Szíriával szomszédos államokra, amelyek nagy számú menekültet fogadtak be. A tartósan rendezetlen menekülthelyzet és a táborokban uralkodó rossz körülmények veszélyeztetik a társadalmi kohéziót és a belső stabilitást, emellett növelik a radikalizáció kockázatát is.
"Szíria kapcsán kiemelt célunk, hogy az illegális migrációt kiváltó okokat a származási országokban kezeljük" – emelte ki Orbán Anita. Hozzátette, hogy az Aszad-rezsim két évvel ezelőtti összeomlásával és a közel másfél évtizedes polgárháború lezárásával megnyílt a lehetőség az ország stabilizációjára, valamint az Európai Unió és Szíria közötti politikai kapcsolatok rendezésére.
Az orosz–ukrán háborúval összefüggésben a miniszterek áttekintették Ukrajna téli felkészülését, valamint az európai részvétel lehetőségeit a béketárgyalásokon, szem előtt tartva a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárását. A Külügyek Tanácsának ülésén túl a magyar miniszterelnök-helyettes kétoldalú egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel a következő magas szintű találkozó előkészítéseként. A megbeszélésen a kárpátaljai magyar közösség helyzete mellett kiemelt figyelmet kapott a gazdasági együttműködés, a közlekedési és logisztikai infrastruktúra fejlesztése, valamint a közös regionális projektek áttekintése.
A brüsszeli találkozó harmadik fő témája az Európát érő hibrid támadások fokozódása volt, amelyek már a mindennapi gazdasági működést és a közlekedést is zavarják. A külügyminiszter példaként említette, hogy több európai országban hackerek nyúltak bele üzletek hűtőrendszereibe – helyenként 50 fokra állítva a fagyasztók hőmérsékletét –, az elmúlt hetekben pedig hamis bombafenyegetések miatt tucatnyi utasszállító repülőgépnek kellett megszakítania vagy módosítania az útvonalát.
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"Közös érdekünk, hogy az ilyen támadások elkövetőit minél gyorsabban azonosítsuk és összehangoltan lépjünk fel velük szemben" – fogalmazott a tárcavezető. Ennek jegyében az uniós külügyminiszterek újabb szankciókat fogadtak el a hibrid műveletekben érintett személyek és szervezetek ellen, emellett a büntetőintézkedések listájára felkerültek az orosz pénzügyi és energiaágazat egyes szereplői, további bankok és vállalatok, valamint az orosz árnyékflotta egységei is.
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