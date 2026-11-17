Szíria stabilizációjáról, az orosz–ukrán háború lezárásáról, valamint az Európát érő hibrid fenyegetések elleni fellépésről és az újabb szankciókról tárgyaltak az európai uniós külügyminiszterek Brüsszelben – számolt be Facebook-bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter.

A közel-keleti helyzet kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a térségbeli instabilitás súlyos gazdasági, logisztikai és humanitárius terhet ró a Szíriával szomszédos államokra, amelyek nagy számú menekültet fogadtak be. A tartósan rendezetlen menekülthelyzet és a táborokban uralkodó rossz körülmények veszélyeztetik a társadalmi kohéziót és a belső stabilitást, emellett növelik a radikalizáció kockázatát is.

"Szíria kapcsán kiemelt célunk, hogy az illegális migrációt kiváltó okokat a származási országokban kezeljük" – emelte ki Orbán Anita. Hozzátette, hogy az Aszad-rezsim két évvel ezelőtti összeomlásával és a közel másfél évtizedes polgárháború lezárásával megnyílt a lehetőség az ország stabilizációjára, valamint az Európai Unió és Szíria közötti politikai kapcsolatok rendezésére.

Az orosz–ukrán háborúval összefüggésben a miniszterek áttekintették Ukrajna téli felkészülését, valamint az európai részvétel lehetőségeit a béketárgyalásokon, szem előtt tartva a fegyveres konfliktus mielőbbi lezárását. A Külügyek Tanácsának ülésén túl a magyar miniszterelnök-helyettes kétoldalú egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel a következő magas szintű találkozó előkészítéseként. A megbeszélésen a kárpátaljai magyar közösség helyzete mellett kiemelt figyelmet kapott a gazdasági együttműködés, a közlekedési és logisztikai infrastruktúra fejlesztése, valamint a közös regionális projektek áttekintése.

A brüsszeli találkozó harmadik fő témája az Európát érő hibrid támadások fokozódása volt, amelyek már a mindennapi gazdasági működést és a közlekedést is zavarják. A külügyminiszter példaként említette, hogy több európai országban hackerek nyúltak bele üzletek hűtőrendszereibe – helyenként 50 fokra állítva a fagyasztók hőmérsékletét –, az elmúlt hetekben pedig hamis bombafenyegetések miatt tucatnyi utasszállító repülőgépnek kellett megszakítania vagy módosítania az útvonalát.

"Közös érdekünk, hogy az ilyen támadások elkövetőit minél gyorsabban azonosítsuk és összehangoltan lépjünk fel velük szemben" – fogalmazott a tárcavezető. Ennek jegyében az uniós külügyminiszterek újabb szankciókat fogadtak el a hibrid műveletekben érintett személyek és szervezetek ellen, emellett a büntetőintézkedések listájára felkerültek az orosz pénzügyi és energiaágazat egyes szereplői, további bankok és vállalatok, valamint az orosz árnyékflotta egységei is.