Történelmi csúcsra készül Putyin, Hszi Csin-Ping és Trump: egy kulcsfontosságú téma teljesen kimarad a tárgyalásokból

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November 19-én történelmi jelentőségű csúcstalálkozón ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csinping kínai, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben, az Ázsia-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának szünetében. A háromoldalú megbeszélés középpontjában az amerikai elnök tájékoztatása szerint a nukleáris leszerelés és az iráni háború áll majd - közölte a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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