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Sencsen városának látképe Kína felhőkarcoló
Világ

Történelmi csúcsra készül Putyin, Hszi Csin-Ping és Trump: egy kulcsfontosságú téma teljesen kimarad a tárgyalásokból

Pénzcentrum
2026. november 16. 09:47 2 perc

November 19-én történelmi jelentőségű csúcstalálkozón ül tárgyalóasztalhoz Hszi Csinping kínai, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai Sencsenben, az Ázsia-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának szünetében. A háromoldalú megbeszélés középpontjában az amerikai elnök tájékoztatása szerint a nukleáris leszerelés és az iráni háború áll majd - közölte a Portfolio.

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A kiemelt figyelemmel kísért egyeztetésre az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) vezetői csúcstalálkozójának keretében kerül sor. A találkozó létrejöttét az elmúlt napokban mindhárom nagyhatalom megerősítette. Az időpontot pénteken a Fehér Ház jelentette be, szombaton a Kreml is jelezte Vlagyimir Putyin részvételét, hétfőn pedig a kínai külügyminisztérium is hivatalossá tette az eseményt.

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Bár Peking egyelőre nem közölt hivatalos részleteket a pontos napirendről, Donald Trump már korábban egyértelművé tette a főbb amerikai prioritásokat a fegyverzetkorlátozás és a közel-keleti helyzet kapcsán. Ezzel párhuzamosan amerikai kormányzati tisztségviselők határozottan hangsúlyozták, hogy az ukrajnai háború megvitatása nincs napirenden a sencseni hármas találkozón.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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