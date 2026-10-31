Jelentős változásokat hozhat a magyar önkormányzatok finanszírozásában a 2027-es költségvetés.
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
Elon Musk minden korábbinál nagyobb pénzügyi szerepet vállalt a 2026-os amerikai félidős választásokon. A Tesla és a SpaceX vezére október közepéig több mint 445 millió dollárt (146 milliárd forintot) juttatott különböző szövetségi politikai bizottságoknak, ezzel a modern amerikai politikatörténet legnagyobb nyilvánosan azonosítható egyéni kampánytámogatójává vált. A milliárdos pénze elsősorban a republikánusokat segíti, akik a novemberi választásokon a kongresszusi többségük megtartásáért küzdenek.
A CNN által ismertetett adatok szerint Musk több mint kétszer annyi pénzt fordított a politikai szervezetek támogatására, mint amennyit George Soros a 2022-es félidős választási ciklusban a demokratákat segítő külső csoportoknak adott. A mostani összeg ráadásul még tovább növekedhetett az október második felében megjelenő kampányfinanszírozási adatok alapján. A Guardian október 31-i összesítése már legalább 445,77 millió dollárra tette Musk republikánus kötődésű politikai szervezeteknek adott támogatását.
A milliárdos politikai tevékenységének központi szereplője az America PAC nevű szuper politikai akcióbizottság, amelynek Musk közel 216 millió dollárt juttatott. A szervezet több mint 40 képviselőházi és szenátusi választókerületben aktív, és televíziós, illetve digitális hirdetésekkel, szöveges üzenetekkel, valamint postai küldeményekkel próbálja mozgósítani a republikánus szavazókat.
A Guardian október 31-i adatai szerint az America PAC 17 államban 839 önálló kiadási tételt jelentett be a képviselőházi, és további 623-at a szenátusi versenyekhez kapcsolódóan. A támogatás különösen a billegő államokra összpontosul, köztük Michiganre és Arizonára. Musk tehát nem egyszerűen egy-egy jelölt kampányát segíti, hanem országos szinten építette ki a republikánusok választási mozgósítását támogató pénzügyi hátteret.
A pénz jelentős része más, republikánus kötődésű szuper PAC-okhoz is eljutott. A Reuters október 12-i összesítése szerint Musk a harmadik negyedévben 158 millió dollárt adott a republikánus szenátusi jelölteket támogató Senate Leadership Fundnak, 20 milliót a képviselőházi republikánusokat segítő Congressional Leadership Fundnak, 76 milliót saját America PAC-jának, további 10 milliót pedig a texasi Ken Paxtont támogató Lone Star Liberty PAC-nak. A milliárdos emellett a Republikánus Kormányzók Szövetségét is 10 millió dollárral támogatta.
Texasban különösen nagy a tét
Musk pénze sehol sem jelenik meg olyan látványosan, mint Texasban. Az államban a republikánus Ken Paxton és a demokrata James Talarico verseng a szenátusi mandátumért, a küzdelem pedig a teljes felsőház pártpolitikai összetételére is hatással lehet.
A CNN szerint Musk legalább 168 millió dollárnyi támogatást juttatott különböző szervezeteken keresztül a texasi kampányba. A Senate Leadership Fundnak adott pénz egy része rövid időn belül a Texas PAC nevű szervezethez került, amely jelentős összegeket költött Talarico elleni televíziós reklámokra. Musk emellett 10 millió dollárt adott a Paxtont támogató Lone Star Liberty PAC-nak is. Ez utóbbi a CNN korábbi beszámolója szerint mesterséges intelligenciával készített, a demokrata jelöltet támadó robothívásokat is finanszírozott.
A kampány két oldala közötti pénzügyi különbség különösen érdekes. Talarico október 14-ig 146 millió dollárt gyűjtött össze, több mint hatszor annyit, mint republikánus ellenfele, Paxton, aki 22,3 millió dollárnál tartott. A jelöltek saját kampánypénzei azonban nem mutatják meg a teljes képet. A külső politikai szervezetek hirdetési költéseit is figyelembe véve a republikánus oldal az utolsó négy hétben több mint kétszer annyit költött reklámokra, mint a demokraták. Az AdImpact adatai szerint ez 118,9 millió dollárt jelentett a republikánusoknál, szemben a demokraták 54,7 millió dollárjával.
A demokraták szerint Musk támogatása már nem egyszerű kampányfinanszírozás, hanem olyan pénzügyi erő, amely akár az egész választási versenyt átformálhatja. James Talarico egy kampányrendezvényen azzal vádolta a milliárdost, hogy megpróbálja megvásárolni a texasi szenátusi helyet. A republikánusok ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy a Musk által finanszírozott texasi hirdetések révén más szervezeteknek több pénzük marad a kulcsfontosságú billegő államokban folytatott kampányokra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Musk visszafogottabban kampányol, de az X-en aktív
A milliárdos korábban látványos személyes szerepet vállalt a republikánusok kampányaiban, idén azonban kevésbé jelenik meg a jelöltek mellett. A CNN szerint nem kampányol közösen a republikánus politikusokkal, és a nyilvános szereplései is visszafogottabbak. A háttérben zajló pénzügyi támogatás ugyanakkor minden korábbinál nagyobb.
Musk saját közösségi platformján, az X-en továbbra is aktívan támadja a demokratákat. A CNN beszámolója szerint az utolsó héten több mint egy tucat bejegyzésben bírálta Talaricót, akit gyakran szélsőbaloldali politikusként állított be. A demokraták ezt a szerepvállalást is igyekeznek a kampányuk középpontjába állítani, és arra használják, hogy mozgósítsák a republikánusokkal szemben álló szavazókat.
Musk politikai befolyása már a tavalyi wisconsini legfelsőbb bírósági választáson is komoly kampánytémává vált. Akkor a milliárdos és a hozzá köthető szervezetek mintegy 20 millió dollárt költöttek saját jelöltjük támogatására, aki végül vereséget szenvedett. A példa azt is mutatja, hogy a kiemelkedő kampányfinanszírozás önmagában nem garantál választási sikert.
A mostani választás tétje azonban jóval nagyobb. A novemberi félidős voksoláson a képviselőház és a szenátus összetétele is változhat, ami Donald Trump elnökségének hátralévő két évére is meghatározó lehet. Musk számára különösen fontos lehet a republikánus többség fennmaradása, hiszen a demokraták a kongresszusban már korábban is vizsgálatokat sürgettek a SpaceX kormányzati szerződéseivel, valamint a Trump-adminisztrációban betöltött korábbi szerepével kapcsolatban. A CNN-nek Musk America PAC-ja nem kívánt nyilatkozni a kampányfinanszírozásról.
Címlapkép: Filip Singer, MTI/MTVA
Minden korábbinál nagyobbra nőhet a világgazdaság 2026-ban, de a globális gazdasági teljesítmény jelentős része mindössze néhány országban összpontosul.
A beszerzést teljes egészében külföldi partnerek finanszírozzák, az Egyesült Államok saját költségvetéséből nem fordítanak rá pénzt.
A Szentszéki Sajtóközpont közleménye szerint a Szentatya fontosnak tartja, hogy az állampolgárok éljenek a demokratikus folyamatokban való részvétel jogával.
Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország készen áll egy esetleges háborúra Európával.
Durván odaszólt a Pentagon európai NATO-országoknak: ennek a fele sem tréfa, mindenki felkötheti a gatyáját
Az amerikai védelmi minisztérium visszafogottabb nyilatkozatokra kérte több európai NATO-szövetségesét, köztük a balti államokat az orosz fenyegetéssel kapcsolatban.
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
A francia diplomácia vezetője szerint az ENSZ legmagasabb tisztsége nem szolgálhat vigaszdíjként egy olyan politikus számára, akit a saját népe leváltott.
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
A kérdés élesen megosztja a közvéleményt és a döntéshozókat is.
Megtámadták Moszkvát! Az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb csapást szenvedte el az orosz főváros
Ukrajna az elmúlt időszakban jelentősen fokozta az orosz főváros elleni légicsapásokat.
Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.
2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát.
Miközben az euróövezetben és az Európai Unióban is romlott a gazdasági hangulat októberben, Magyarországon javulást mért az Európai Bizottság.
Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon.
Továbbra is túlélők után kutatnak a mentőegységek a Spanyolország középső részén, Toledo tartományban szerdán bekövetkezett súlyos vasúti szerencsétlenség helyszínén.
Több hullámban érkeztek az ukrán drónok Moszkva felé, a támadás miatt három repülőtéren is korlátozni kellett a forgalmat.
Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország
Bár a tagállamok nem értenek egyet a kapcsolat jellegét leíró pontos kifejezésben, Brüsszel tartalmilag nem hátrál meg, és továbbra is jelentősen kibővített partnerséget kínál Ottawának.
A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak.
Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
Havi 1800 dollárról 8000-re ugrott az üzemanyagköltség kabinonként, ezért leállt a három és fél éves luxusút.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni az orosz biztonsági garanciákról
Az elnök aggodalmát fejezte ki az amerikai csapatok európai jelenlétének esetleges csökkentése miatt is.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.