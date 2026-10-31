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Világ

146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt

Pénzcentrum
2026. október 31. 21:12 5 perc

Elon Musk minden korábbinál nagyobb pénzügyi szerepet vállalt a 2026-os amerikai félidős választásokon. A Tesla és a SpaceX vezére október közepéig több mint 445 millió dollárt (146 milliárd forintot) juttatott különböző szövetségi politikai bizottságoknak, ezzel a modern amerikai politikatörténet legnagyobb nyilvánosan azonosítható egyéni kampánytámogatójává vált. A milliárdos pénze elsősorban a republikánusokat segíti, akik a novemberi választásokon a kongresszusi többségük megtartásáért küzdenek.

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A CNN által ismertetett adatok szerint Musk több mint kétszer annyi pénzt fordított a politikai szervezetek támogatására, mint amennyit George Soros a 2022-es félidős választási ciklusban a demokratákat segítő külső csoportoknak adott. A mostani összeg ráadásul még tovább növekedhetett az október második felében megjelenő kampányfinanszírozási adatok alapján. A Guardian október 31-i összesítése már legalább 445,77 millió dollárra tette Musk republikánus kötődésű politikai szervezeteknek adott támogatását. 

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A milliárdos politikai tevékenységének központi szereplője az America PAC nevű szuper politikai akcióbizottság, amelynek Musk közel 216 millió dollárt juttatott. A szervezet több mint 40 képviselőházi és szenátusi választókerületben aktív, és televíziós, illetve digitális hirdetésekkel, szöveges üzenetekkel, valamint postai küldeményekkel próbálja mozgósítani a republikánus szavazókat.

A Guardian október 31-i adatai szerint az America PAC 17 államban 839 önálló kiadási tételt jelentett be a képviselőházi, és további 623-at a szenátusi versenyekhez kapcsolódóan. A támogatás különösen a billegő államokra összpontosul, köztük Michiganre és Arizonára. Musk tehát nem egyszerűen egy-egy jelölt kampányát segíti, hanem országos szinten építette ki a republikánusok választási mozgósítását támogató pénzügyi hátteret. 

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A pénz jelentős része más, republikánus kötődésű szuper PAC-okhoz is eljutott. A Reuters október 12-i összesítése szerint Musk a harmadik negyedévben 158 millió dollárt adott a republikánus szenátusi jelölteket támogató Senate Leadership Fundnak, 20 milliót a képviselőházi republikánusokat segítő Congressional Leadership Fundnak, 76 milliót saját America PAC-jának, további 10 milliót pedig a texasi Ken Paxtont támogató Lone Star Liberty PAC-nak. A milliárdos emellett a Republikánus Kormányzók Szövetségét is 10 millió dollárral támogatta. 

Texasban különösen nagy a tét

Musk pénze sehol sem jelenik meg olyan látványosan, mint Texasban. Az államban a republikánus Ken Paxton és a demokrata James Talarico verseng a szenátusi mandátumért, a küzdelem pedig a teljes felsőház pártpolitikai összetételére is hatással lehet.

A CNN szerint Musk legalább 168 millió dollárnyi támogatást juttatott különböző szervezeteken keresztül a texasi kampányba. A Senate Leadership Fundnak adott pénz egy része rövid időn belül a Texas PAC nevű szervezethez került, amely jelentős összegeket költött Talarico elleni televíziós reklámokra. Musk emellett 10 millió dollárt adott a Paxtont támogató Lone Star Liberty PAC-nak is. Ez utóbbi a CNN korábbi beszámolója szerint mesterséges intelligenciával készített, a demokrata jelöltet támadó robothívásokat is finanszírozott. 

A kampány két oldala közötti pénzügyi különbség különösen érdekes. Talarico október 14-ig 146 millió dollárt gyűjtött össze, több mint hatszor annyit, mint republikánus ellenfele, Paxton, aki 22,3 millió dollárnál tartott. A jelöltek saját kampánypénzei azonban nem mutatják meg a teljes képet. A külső politikai szervezetek hirdetési költéseit is figyelembe véve a republikánus oldal az utolsó négy hétben több mint kétszer annyit költött reklámokra, mint a demokraták. Az AdImpact adatai szerint ez 118,9 millió dollárt jelentett a republikánusoknál, szemben a demokraták 54,7 millió dollárjával. 

A demokraták szerint Musk támogatása már nem egyszerű kampányfinanszírozás, hanem olyan pénzügyi erő, amely akár az egész választási versenyt átformálhatja. James Talarico egy kampányrendezvényen azzal vádolta a milliárdost, hogy megpróbálja megvásárolni a texasi szenátusi helyet. A republikánusok ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy a Musk által finanszírozott texasi hirdetések révén más szervezeteknek több pénzük marad a kulcsfontosságú billegő államokban folytatott kampányokra.

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Musk visszafogottabban kampányol, de az X-en aktív

A milliárdos korábban látványos személyes szerepet vállalt a republikánusok kampányaiban, idén azonban kevésbé jelenik meg a jelöltek mellett. A CNN szerint nem kampányol közösen a republikánus politikusokkal, és a nyilvános szereplései is visszafogottabbak. A háttérben zajló pénzügyi támogatás ugyanakkor minden korábbinál nagyobb.

Musk saját közösségi platformján, az X-en továbbra is aktívan támadja a demokratákat. A CNN beszámolója szerint az utolsó héten több mint egy tucat bejegyzésben bírálta Talaricót, akit gyakran szélsőbaloldali politikusként állított be. A demokraták ezt a szerepvállalást is igyekeznek a kampányuk középpontjába állítani, és arra használják, hogy mozgósítsák a republikánusokkal szemben álló szavazókat.

Musk politikai befolyása már a tavalyi wisconsini legfelsőbb bírósági választáson is komoly kampánytémává vált. Akkor a milliárdos és a hozzá köthető szervezetek mintegy 20 millió dollárt költöttek saját jelöltjük támogatására, aki végül vereséget szenvedett. A példa azt is mutatja, hogy a kiemelkedő kampányfinanszírozás önmagában nem garantál választási sikert.

A mostani választás tétje azonban jóval nagyobb. A novemberi félidős voksoláson a képviselőház és a szenátus összetétele is változhat, ami Donald Trump elnökségének hátralévő két évére is meghatározó lehet. Musk számára különösen fontos lehet a republikánus többség fennmaradása, hiszen a demokraták a kongresszusban már korábban is vizsgálatokat sürgettek a SpaceX kormányzati szerződéseivel, valamint a Trump-adminisztrációban betöltött korábbi szerepével kapcsolatban. A CNN-nek Musk America PAC-ja nem kívánt nyilatkozni a kampányfinanszírozásról. 

Címlapkép: Filip Singer, MTI/MTVA 
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