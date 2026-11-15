Autóval törtek be egy ékszerüzletbe, hajtóvadászat indult: erre figyelmeztet Németország hatósága

Ismeretlen elkövetők autóval törtek be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban, több értéktárgyat zsákmányoltak, majd elmenekültek. Két férfit őrizetbe vettek, egy harmadik gyanúsított után továbbra is nagy erőkkel folyik a kutatás.

A bajor rendőrség tájékoztatása szerint három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban. Az értéktárgyak megszerzése után egy másik autóval menekültek el a helyszínről.

A rendőrök az A9-es autópályán, déli irányban észlelték a menekülő járművet, és üldözőbe vették. A gyanúsítottak a Bayreuth járásban található Weidensees lehajtónál hagyták el az autópályát, majd egy erdős terület közelében hátrahagyták járművüket, és gyalog menekültek tovább.

A hatóságok járőrautókkal, szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. A rendőrség közlése szerint két férfit elfogtak, jelenleg vizsgálják, hogy kapcsolatba hozhatók-e a bűncselekménnyel. A rendőrség közleményben arra figyelmeztette a környéken közlekedőket, hogy ne vegyenek fel stopposokat, és a gyanús személyekről haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.