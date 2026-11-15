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Légi felvétel az A9-es autópályán haladó forgalomról a németországi Bajorország festői táján, szélturbinákkal és erdőkkel a felhős ég alatt
Világ

Autóval törtek be egy ékszerüzletbe, hajtóvadászat indult: erre figyelmeztet Németország hatósága

MTI
2026. november 15. 16:56 1 perc

Ismeretlen elkövetők autóval törtek be egy bayreuthi ékszerüzletbe vasárnap hajnalban, több értéktárgyat zsákmányoltak, majd elmenekültek. Két férfit őrizetbe vettek, egy harmadik gyanúsított után továbbra is nagy erőkkel folyik a kutatás.

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A bajor rendőrség tájékoztatása szerint három elkövető hajtott járművel az üzletbe a kora reggeli órákban. Az értéktárgyak megszerzése után egy másik autóval menekültek el a helyszínről.

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A rendőrök az A9-es autópályán, déli irányban észlelték a menekülő járművet, és üldözőbe vették. A gyanúsítottak a Bayreuth járásban található Weidensees lehajtónál hagyták el az autópályát, majd egy erdős terület közelében hátrahagyták járművüket, és gyalog menekültek tovább.

A hatóságok járőrautókkal, szolgálati kutyákkal, drónokkal és helikopterrel indítottak hajtóvadászatot. A rendőrség közlése szerint két férfit elfogtak, jelenleg vizsgálják, hogy kapcsolatba hozhatók-e a bűncselekménnyel. A rendőrség közleményben arra figyelmeztette a környéken közlekedőket, hogy ne vegyenek fel stopposokat, és a gyanús személyekről haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.

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Címlapkép: Getty Images
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