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Kitálalt az igazságügyi szakértő: idegenkezűségre utalnak a sérülések Jeffrey Epstein halálának ügyében
Újabb igazságügyi szakértői elemzés kérdőjelezi meg Jeffrey Epstein 2019-es halálának hivatalos magyarázatát. A boncolási jegyzőkönyveket egy évig vizsgáló Michael Freeman szerint a testen található sérülések sokkal inkább idegenkezűségre – fojtogatásra és dulakodásra – utalnak, mintsem öngyilkosságra - írta meg a New York Times.
Freeman egy éven át tanulmányozta azokat az iratokat és fotókat, amelyeket a börtöncellájában elhunyt szexuális bűnöző testvérétől, Mark Epsteintől kapott. Eredményeit egy londoni előadáson mutatta be, amelynek eredetileg a University College London adott volna otthont, ám az intézmény a hallgatók jóllétére hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta az eseményt. A telt házas bemutatót így végül a Middle Temple jogi társaságnál tartották meg, és online is közvetítették. Ezzel párhuzamosan az elhunyt testvére az interneten is nyilvánosságra hozta a boncolási felvételeket.
Freeman figyelmét elsősorban a nyakon látható sérülés keltette fel. Az akasztásoknál megszokott, felfelé keskenyedő, egyenletes strangulációs barázda helyett egy mély, egyenetlen, az egyik oldalon Y alakban elágazó nyom volt látható. A szakértő háromdimenziós számítógépes modellekkel rekonstruálta a történteket, felhasználva annak a büntetés-végrehajtási őrnek a vallomását is, aki szerint Epstein teste alig néhány centiméterre volt a padlótól. A modellezés alapján a hátulról történő megfojtás sokkal logikusabban magyarázza a sérüléseket. Erre utalnak a szorítási nyom feletti, körömtől származó karmolások, a nyak tövénél lévő horzsolás, valamint a bal vállizomban talált mély bevérzés is.
Az elemzés rávilágít a hét évvel ezelőtti igazságügyi orvosszakértői vizsgálat súlyos szakmai hiányosságaira is. A boncolást végző Kristin Roman annak idején nem vizsgálhatta meg a cellát, nem kapott fotókat a felakasztott testről, sőt még csak nem is a hurokként használt szövetdarabot küldték el neki. Freeman azt is súlyos mulasztásnak tartja, hogy nem vettek DNS-mintát az elhunyt körmei alól. Roman mindezek ellenére határozottan állította a nyomozóknak, hogy öngyilkosság történt, mivel a testen nem látta dulakodás nyomait.
A New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal az új szakértői állításokra reagálva közölte, hogy továbbra is kitart az öngyilkosságról szóló eredeti megállapítása mellett. Bár más patológusok elismerik, hogy a nyaki sérülés atipikus, szerintük a felvételek önmagukban nem zárják ki az önkezűséget.
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Freeman tanulmányát egyelőre egyetlen tudományos folyóirat sem publikálta, de elemzését két elismert szakemberrel, Itiel Dror kognitív idegtudóssal és Anders Eriksson igazságügyi patológussal közösen készítette. A korábban a George Floyd-ügyben is tanácsadóként közreműködő szakértő hangsúlyozta, hogy vizsgálatának nem célja kideríteni, ki ölhette meg Epsteint, kizárólag a hivatalos eljárás hiányosságaira kívánta felhívni a figyelmet.
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