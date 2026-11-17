Újabb igazságügyi szakértői elemzés kérdőjelezi meg Jeffrey Epstein 2019-es halálának hivatalos magyarázatát. A boncolási jegyzőkönyveket egy évig vizsgáló Michael Freeman szerint a testen található sérülések sokkal inkább idegenkezűségre – fojtogatásra és dulakodásra – utalnak, mintsem öngyilkosságra - írta meg a New York Times.

Freeman egy éven át tanulmányozta azokat az iratokat és fotókat, amelyeket a börtöncellájában elhunyt szexuális bűnöző testvérétől, Mark Epsteintől kapott. Eredményeit egy londoni előadáson mutatta be, amelynek eredetileg a University College London adott volna otthont, ám az intézmény a hallgatók jóllétére hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta az eseményt. A telt házas bemutatót így végül a Middle Temple jogi társaságnál tartották meg, és online is közvetítették. Ezzel párhuzamosan az elhunyt testvére az interneten is nyilvánosságra hozta a boncolási felvételeket.

Freeman figyelmét elsősorban a nyakon látható sérülés keltette fel. Az akasztásoknál megszokott, felfelé keskenyedő, egyenletes strangulációs barázda helyett egy mély, egyenetlen, az egyik oldalon Y alakban elágazó nyom volt látható. A szakértő háromdimenziós számítógépes modellekkel rekonstruálta a történteket, felhasználva annak a büntetés-végrehajtási őrnek a vallomását is, aki szerint Epstein teste alig néhány centiméterre volt a padlótól. A modellezés alapján a hátulról történő megfojtás sokkal logikusabban magyarázza a sérüléseket. Erre utalnak a szorítási nyom feletti, körömtől származó karmolások, a nyak tövénél lévő horzsolás, valamint a bal vállizomban talált mély bevérzés is.

Az elemzés rávilágít a hét évvel ezelőtti igazságügyi orvosszakértői vizsgálat súlyos szakmai hiányosságaira is. A boncolást végző Kristin Roman annak idején nem vizsgálhatta meg a cellát, nem kapott fotókat a felakasztott testről, sőt még csak nem is a hurokként használt szövetdarabot küldték el neki. Freeman azt is súlyos mulasztásnak tartja, hogy nem vettek DNS-mintát az elhunyt körmei alól. Roman mindezek ellenére határozottan állította a nyomozóknak, hogy öngyilkosság történt, mivel a testen nem látta dulakodás nyomait.

A New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal az új szakértői állításokra reagálva közölte, hogy továbbra is kitart az öngyilkosságról szóló eredeti megállapítása mellett. Bár más patológusok elismerik, hogy a nyaki sérülés atipikus, szerintük a felvételek önmagukban nem zárják ki az önkezűséget.

Freeman tanulmányát egyelőre egyetlen tudományos folyóirat sem publikálta, de elemzését két elismert szakemberrel, Itiel Dror kognitív idegtudóssal és Anders Eriksson igazságügyi patológussal közösen készítette. A korábban a George Floyd-ügyben is tanácsadóként közreműködő szakértő hangsúlyozta, hogy vizsgálatának nem célja kideríteni, ki ölhette meg Epsteint, kizárólag a hivatalos eljárás hiányosságaira kívánta felhívni a figyelmet.