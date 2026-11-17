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Most érkezett: újabb metró meghosszabbítását jelentette be Vitézy Dávid
Újabb fontos lépés történt a budapesti kisföldalatti felújításában és meghosszabbításában. A BKK elindította a beruházás tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, amelynek részeként az M1-es metró vonalát 800 méterrel hosszabbítanák meg Rákosrendezőig, miközben a meglévő állomásokat is felújítanák és akadálymentesítenék. Vitézy Dávid közlekedési miniszter bejelentése szerint a fejlesztéshez szükséges európai uniós forrás is rendelkezésre állhat, a cél pedig az, hogy a több tízezer embernek otthont adó új rákosrendezői városrész megfelelő közlekedési kapcsolatot kapjon.
Vitézy Dávid egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy a BKK kiírta az M1-es metró felújításának és meghosszabbításának tervezésére vonatkozó közbeszerzést. A miniszter szerint a fejlesztés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Rákosrendezőn tervezett új városrész megfelelően kapcsolódjon Budapest közösségi közlekedési hálózatához.
A kisföldalatti jelenleg a Mexikói útig közlekedik, a tervek szerint azonban további mintegy 800 méterrel meghosszabbítanák, egészen Rákosrendező vasútállomásáig. Az új végállomásnál vasúti átszállási kapcsolat is létrejöhet, így az új városrész lakói többféle közlekedési lehetőség közül választhatnak majd.
A beruházás különösen fontos lehet a Rákosrendezőn tervezett lakó- és városfejlesztések miatt. Az új negyedben több tízezer ember élhet majd, ezért a vasúti kapcsolatok mellett a metró meghosszabbítása is meghatározó szerepet kaphat a terület megközelíthetőségében.
Nemcsak meghosszabbítják, teljesen fel is újítják az M1-es metrót
A fejlesztés nem pusztán az új szakasz megépítéséről szól. A BKK a teljes meglévő vonal és a járműtelep rekonstrukcióját is megtervezteti, miközben valamennyi jelenlegi állomást akadálymentessé tennék. A Hungária körútnál új megálló épülhet, amely közvetlen átszállási kapcsolatot biztosítana az 1-es villamoshoz. A jelenlegi Mexikói úti végállomás helyett pedig az M3-as autópálya bevezető szakasza alatt alakítanának ki új állomást.
A műemléki értékek megőrzésére is figyelni kell, hiszen az 1896-ban átadott kisföldalatti a világörökség része. A felújítás során az állomások történeti jellegét megőriznék, miközben korszerűbb utastájékoztatási és biztonsági rendszereket telepítenének.
A tervek között szerepel az Oktogon és a Hősök tere állomások új kijáratainak kialakítása, valamint a jelenlegi szerelvényeknél hosszabb, 34,9 méteres vonatok közlekedésére alkalmas infrastruktúra megteremtése is. A Mexikói úti járműtelepet szintén átépítenék.
Vitézy szerint az uniós források miatt most már a megvalósítás lehet a következő lépés
A közlekedési miniszter szerint a kisföldalatti meghosszabbításának és felújításának terve már a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv része. Vitézy úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány döntése alapján a tervek elkészítéséhez szükséges európai uniós forrás is rendelkezésre áll a BKK számára.
A miniszter arra emlékeztetett, hogy már fővárosi képviselőként is a tervezés mielőbbi elindítása mellett érvelt. Szerinte a kész tervekkel lényegesen nagyobb esély van a szükséges beruházási források megszerzésére, így amint rendelkezésre áll a pénz, gyorsabban elindulhat a kivitelezés.
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Vitézy szerint a fejlesztés jól példázza, mekkora lehetőséget jelenthetnek Magyarország számára a hazahozott uniós források. Korábban több olyan budapesti beruházás is volt, amely a finanszírozás hiánya miatt csak tervként létezett, most azonban szerinte egyre több fejlesztésnél a megfelelő előkészítés és tervezés sebessége lehet a döntő.
Mikor készülhetnek el a tervek?
A BKK november 16-i tájékoztatása szerint a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása és a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén a tervezési szerződést várhatóan 2027 első felében köthetik meg. A teljes terv- és tenderdokumentáció 2029 végére készülhet el.
A közbeszerzési feladat az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint az engedélyezési eljárások lefolytatását is magában foglalja. A tervezési feladat alapvető része a meglévő, mintegy 4,2 kilométeres vonalszakasz és a járműtelep rekonstrukciója, a tíz állomás akadálymentesítése, valamint a Rákosrendezőig tartó új szakasz megtervezése.
A kivitelezés tényleges kezdési időpontjáról egyelőre nincs végleges döntés. A mostani közbeszerzés tehát még nem az építkezés megkezdését jelenti, hanem a többéves előkészítési folyamat egyik legfontosabb lépését.
Nem csak a kisföldalatti, az M3-as metró meghosszabbítása is napirenden van
A budapesti metróhálózat fejlesztése más vonalakat is érinthet. A BKK a kisföldalatti beruházása mellett az M3-as metró északi irányú meghosszabbítását is előkészíti, egészen a Rákospalota-Újpest vasútállomásig. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg a kivitelezési tenderdokumentáció, az ajánlati felhívás és a szerződéstervezet összeállítása, valamint a korábbi tervek felülvizsgálata zajlik.
A káposztásmegyeri metróhosszabbítás gondolata egyébként évtizedekre nyúlik vissza. Már az 1980-as években felmerült, hogy az M3-as vonalát egészen a lakótelepig vezessék, a beruházás azonban akkor nem valósult meg. A BKK 2013-ban ismét vizsgálta a hosszabbítás lehetőségét, 2019-ben pedig részletes tervek is készültek az Újpest-központtól a Megyeri útig tartó új szakaszra.
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