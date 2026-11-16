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Egy Merlin katonai tengeralattjáró-elhárító helikopter gyakorlaton, alacsony magasságban lebeg egy kisebb hajó mellett, a háttérben egy nagyobb hadihajó látható.
Világ

Újabb támadási kísérlet után lépett az Egyesült Államok: jelentős flottát összpontosítanak a konfliktuszónában

Pénzcentrum
2026. november 16. 09:20 2 perc

Megérkezett a Közel-Keletre a USS Theodore Roosevelt, így tavasz óta először ismét három amerikai repülőgép-hordozó állomásozhat egyszerre a térségben. A jelentős haditengerészeti erőösszevonás egybeesik a feszültség újbóli fokozódásával, miután a hétvégén meghiúsítottak egy Bahreinben lévő amerikai támaszpont elleni iráni dróntámadást - írta meg a Portfolio.

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Kormányzati források szerint a hadihajó vasárnap lépett be az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) műveleti területére, csatlakozva a már ott tartózkodó USS George H. W. Bush és USS George Washington hordozókhoz.

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Bár a CENTCOM hivatalosan még nem kommentálta az erőátcsoportosítást, ha mindhárom csapásmérő kötelék a régióban marad, április óta ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Államok ekkora haditengerészeti erőt összpontosít a Közel-Keleten. Egyelőre nem tisztázott, hogy az újonnan érkezett egység leváltja-e valamelyik hajót, vagy a flotta ideiglenes bővítéséről van szó.

A katonai jelenlét esetleges megerősítésének hátterében a kiéleződő biztonsági helyzet áll. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda közlése szerint vasárnap dróncsapást kíséreltek meg egy bahreini amerikai katonai létesítmény ellen. A bahreini védelmi minisztérium tájékoztatása alapján azonban a támadást sikeresen elhárították, így az akció nem érte el a célját.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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