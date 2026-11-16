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Budapest, 2026. április 7. J.D. Vance amerikai alelnök a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban 2026. április 7-én. MTI/Hegedüs Róbert
Világ

Nagy fordulat készül az amerikai politikában: készül a nagy dobásra Donald Trump utódja

Pénzcentrum
2026. november 16. 14:13 2 perc

J. D. Vance amerikai alelnök várhatóan csak az új évben, de legkésőbb jövő tavasz végén hozza meg a végső döntést arról, hogy elindul-e a 2028-as elnökválasztáson. Bár továbbra is őt tartják Donald Trump legesélyesebb utódjának, a közelmúltbeli félidős választásokon elszenvedett republikánus kudarc némileg megnehezítette a helyzetét, és felbátorította a párton belüli potenciális kihívóit - írta meg az Axios.

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A döntés elhalasztása részben magánéleti okokra vezethető vissza, mivel Vance a júliusban született negyedik gyermeke miatt még egyeztet feleségével és családjával a jövőbeni tervekről. Legközelebbi politikai tanácsadói azonban egyértelműen az indulásra biztatják, és biztosak abban, hogy végül megméretteti magát.

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Szövetségesei szerint a félidős választási vereség nem rendítette meg érdemben az alelnök pozícióját, hiszen kiterjedt adományozói hálózata és országos ismertsége töretlen. Esetleges kampányát az általa társalapított Rockbridge Network alapozhatja meg pénzügyileg. Emellett a Republikánus Nemzeti Bizottság pénzügyi elnökeként olyan techmilliárdosokkal épített ki szoros kapcsolatot, mint Peter Thiel, David Sacks és Elon Musk, a kampánykörutak során pedig a helyi párttisztviselőkkel is sikeresen megerősítette a viszonyát.

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A választási kudarc ugyanakkor ürügyet szolgáltatott a Trumpon túllépni kívánó republikánusoknak az irányváltás követelésére. Vance részben ezért igyekszik finoman elhatárolódni a kormányzat bizonyos lépéseitől, különösen az Irán-politikától. Bár Trump jelezte, hogy a nézeteltérések nem rontották meg a kettejük viszonyát, az alelnök ódzkodik a korai bejelentéstől, mert elkerülné, hogy túl korán magára vonja a figyelmet, és ezzel elidegenítse az elnököt.

A háttérben már a párton belüli riválisok is mozgolódnak. Ted Cruz texasi szenátor stábja megkezdte az egyeztetéseket egy esetleges 2028-as kampányról, de sokan kételkednek abban, hogy érdemi kihívója lehetne az alelnöknek, különösen akkor, ha Vance élvezi Trump támogatását. Marco Rubio külügyminisztert már fajsúlyosabb versenytársnak tartják a mögötte álló befolyásos támogatók miatt, ő azonban korábban jelezte, hogy Vance indulása esetén hajlandó lenne beállni mögé. Emellett hivatali leterheltsége miatt nem is rendelkezik olyan erős kampánygépezettel, mint az alelnök.

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A lehetséges republikánus elnökjelöltek között tartják még számon Glenn Youngkin volt virginiai, Brian Kemp georgiai, valamint Ron DeSantis floridai kormányzót is. Utóbbi a félidős választások után különösen élesen fogalmazott, és a saját államában elért győzelmeket állította be a párt újjáépítésének követendő modelljeként.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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