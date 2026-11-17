Az önkormányzatok finanszírozása, az energiaátállás és a szélsőséges időjárás okozta gazdasági károk is napirendre kerülnek az idei ENSZ-klímacsúcson. A törökországi Antalyában zajló COP31 egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehet a nemzetközi klímavállalásokat kézzelfogható beruházásokká alakítani. A tárgyalások Magyarország számára is jelentősek, főként a települések alkalmazkodóképessége, az energiaellátás és a fejlesztési források szempontjából. A Pénzcentrumhoz eljuttatott sajtóinformációk szerint az Európai Régiók Bizottságának delegációjában magyar képviselő is részt vesz.

A klímaváltozás gazdasági következményei már korántsem csak távoli országokat érintenek. Az aszályok befolyásolhatják a mezőgazdasági termelést, a hőhullámok a munkavégzést és a városi életkörülményeket, az energiaátállás költségei pedig a vállalkozások és a háztartások kiadásait. Éppen ezért Magyarország számára sem mindegy, milyen megállapodások születnek az idei ENSZ-klímakonferencián.

A november 9. és 20. között, a törökországi Antalyában megrendezett COP31 központi témája a korábban vállalt klímacélok gyakorlati megvalósítása. Az Európai Régiók Bizottsága (European Committee of the Regions, CoR) szerint ehhez a nemzeti kormányok mellett a helyi és regionális önkormányzatoknak is nagyobb szerepet kell kapniuk. Az erről szóló állásfoglalást a Pénzcentrum szerkesztősége megkapta. A dokumentum egyik legfontosabb üzenete, hogy a klímavédelmi célok megvalósításához nem elegendők a nemzetközi politikai vállalások. A szakértők úgy vélik, megfelelő pénzügyi forrásokra, helyi beruházásokra és a döntéshozatali rendszer átalakítására van szükség.

Magyar képviselő a klímatárgyalásokon

Az Európai Régiók Bizottsága hétfős delegációval kapcsolódott be az Európai Unió hivatalos COP31-küldöttségének munkájába. A résztvevők között szerepel Kiss Attila, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés tagja is, aki így magyar regionális képviselőként vesz részt a nemzetközi egyeztetéseken.

Számunkra az örökség nem kizárólag a természeti környezetet és a tájat, hanem az identitásunkat és a kultúránkat is jelenti. A Hajdúságban, a Hortobágyon és a környező térségekben élők az elmúlt évtizedekben rengeteget tettek azért, hogy a magyar mezőgazdaság elérje a mai színvonalát. Az éghajlatváltozás azonban Magyarországon is érezteti hatásait, és komoly kihívások elé állítja a gazdálkodókat és a helyi közösségeket. Fontos, hogy ezekre a változásokra a kor követelményeinek megfelelő válaszokat adjunk, miközben szem előtt tartjuk az általunk képviselt emberek, gazdák és vállalkozások érdekeit. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy folyamatos, megbízható és biztonságos energiaellátást biztosítsunk számukra, amely hosszú távon is támogatja a működésüket és a fejlődésüket

– fogalmazott Kiss Attila, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés tagja az ENSZ COP31 klímakonferenciáján elhangzott videónyilatkozatában, amelyet a konferencia sajtóirodája juttatott el a Pénzcentrum szerkesztőségéhez.

A delegációt Kosztasz Bakojannisz, Athén városi tanácsának tagja, az Európai Régiók Bizottsága környezetvédelmi, éghajlatváltozási és energiaügyi szakbizottságának elnöke vezeti. A CoR álláspontja szerint a helyi és regionális önkormányzatok kulcsszerepet játszanak a Párizsi Megállapodásban rögzített célok teljesítésében. Az általuk közölt becslés alapján a megvalósításhoz szükséges intézkedések 70-80 százaléka szubnacionális, vagyis az országos kormányzati szint alatti szereplőkhöz kapcsolódik. Ami több szempontból lehet fontos kérdés Magyarországon, ahol a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jelentős része települési szinten valósulhat meg. Az épületek energetikai korszerűsítése, a csapadékvíz helyben tartása, a városi zöldfelületek fejlesztése vagy a hőhullámok elleni védekezés mind olyan területek, amelyekhez helyi döntésekre és beruházásokra van szükség.

Több pénzt és nagyobb beleszólást kérnek az önkormányzatok

A Európai Régiók Bizottsága egyik legfontosabb követelése, hogy a helyi és regionális hatóságok egyszerűbben és kiszámíthatóbban férhessenek hozzá a nemzetközi klímafinanszírozási forrásokhoz. A döntéshozók úgy gondolják, a finanszírozás jelenlegi rendszerében nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a források ténylegesen eljussanak azokhoz a településekhez, ahol a fejlesztések megvalósulnak.

Az üzenetünk egyértelmű. A COP31-nek a megvalósítás klímacsúcsává kell válnia. A vállalások már megszülettek, most ezeket kézzelfogható eredményekké kell alakítanunk az emberek számára. A megvalósítás viszont mindenhol helyben történik, mégpedig a gyorsabb villamosítás, a megújuló energiaforrásokba való beruházások és az emberek szélsőséges időjárási eseményektől való védelme révén”

– ­ hangsúlyozta Kosztasz Bakojannisz a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, aki hozzátette, hogy a célok teljesítéséhez a helyi önkormányzatoknak megfelelő hatáskörökre, a klímafinanszírozáshoz való közvetlenebb hozzáférésre és a nemzetközi döntések alakításában betöltött intézményes szerepre van szükségük.

Magyar szempontból mindez azért lényeges, mert az önkormányzati fejlesztések finanszírozása nagyban meghatározhatja, hogy milyen ütemben valósulhatnak meg a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló beruházások. A közvetlenebb forráshoz jutás lehetősége ugyanakkor egyelőre tárgyalási cél, nem pedig már elfogadott új támogatási rendszer.

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Az energiaátállás érinti a magyar vállalkozásokat

A COP31 másik hangsúlyos témája az energiaátállás felgyorsítása. A tárgyalásokon a megújuló energiaforrások terjedése mellett az elektrifikáció, az elektromos hálózatok fejlesztése és az épületek energiahatékonyságának javítása is kiemelt figyelmet kap. A konferencia elnöksége által megjelölt célok között szerepel, hogy 2035-re globálisan 35 százalékra emelkedjen a villamosítás aránya, miközben az épületek energiaintenzitása legalább 25 százalékkal csökkenjen.

Ezek természetesen globális törekvések, amelyek nem jelentenek automatikusan új, Magyarországra vonatkozó kötelezettségeket. Ugyanakkor az energiahatékonyság javítása és az elektromos infrastruktúra fejlesztése a magyar gazdaság számára megkérdőjelezhetetlenül meghatározó kérdés. A vállalkozások szempontjából fontos lehet az energiaellátás kiszámíthatósága, az energiaköltségek alakulása és az új technológiák bevezetéséhez szükséges beruházások finanszírozása.

Az energiaátállás így egyszerre jelenthet költséget és gazdasági lehetőséget: a korszerűsítések jelentős tőkét igényelhetnek, hosszabb távon azonban csökkenthetik az energiafelhasználást és javíthatják a versenyképességet.

Érdemes itt megjegyezni azonban, hogy az antalyai tárgyalások hátterében az Európai Unión belüli klímapolitikai viták is meghúzódnak. Az uniós tagállamok 2026 márciusában véglegesen jóváhagyták azt a 2040-re vonatkozó célt, amely szerint az EU nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását 90 százalékkal kell csökkenteni az 1990-es szinthez képest. A Reuters beszámolója szerint „Magyarország Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával együtt ellenezte a megállapodást”. A kompromisszum lehetőséget biztosít arra, hogy a kibocsátáscsökkentési cél egy részét nemzetközi karbonkreditek felhasználásával teljesítsék.

A megállapodás részeként az épületekre és a közúti közlekedésre kiterjedő új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer, az ETS2 indulását 2028-ra halasztották. A COP31 azonban nem közvetlenül dönt ezekről az uniós szabályokról, de a tárgyalások jól mutatják azt a nemzetközi környezetet, amelyben az európai energia- és klímapolitika formálódik.

Az aszály és a hőhullámok gazdasági kérdéssé váltak

Az idei konferencián kiemelt szerepet kap a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Nem véletlenül. Ez Magyarország számára kiemelt terület, hiszen az egyre szélsőségesebb időjárás a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban és a települések működésében sokszor jelentős kihívásokat okozhat. Az aszályos időszakok a terméshozamokat és a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségét veszélyeztethetik. A tartós hőség növelheti a hűtési energiaigényt, miközben a városi infrastruktúrát és az egészségügyi ellátórendszert is nagyobb terhelés érheti.

A Európai Régiók Bizottsága ezért azt szorgalmazza, hogy az alkalmazkodási célok ne kizárólag nemzeti stratégiákban jelenjenek meg, hanem a települési tervezés és a beruházások szerves részévé váljanak. A november 12-i, a városok ellenálló képességével foglalkozó konferencianapon több európai régió mutatott be gyakorlati példákat. Athén a szélsőséges hőség kezelésével, Flandria pedig a természetalapú alkalmazkodási megoldásokkal kapcsolatos tapasztalatait ismertette.

Az idei klímacsúcs egyik legfontosabb kérdése így az, hogy a nemzetközi klímavállalásokhoz sikerül-e olyan finanszírozási megoldásokat társítani, amelyek többek között Magyarországon is elősegítik a szükséges beruházások megvalósítását.