A találkozó gazdasági jelentőségét az adja, hogy Németország Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere.
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
Vlagyimir Putyin a háború elhúzásával saját bukásának feltételeit teremti meg, ám a titkosszolgálatok totális kontrollja miatt egyelőre lehetetlen megszervezni egy ellene irányuló puccsot – nyilatkozta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml a nemzetközi rend átalakítására törekszik, miközben Donald Trump amerikai elnök jelenlegi politikája is Moszkva helyzetét erősíti.
Jasin úgy látja, Donald Trump amerikai elnök a hivatalba lépése óta folyamatos nyomás alatt tartja Ukrajnát, ami egyértelműen Putyin érdekeit szolgálja. Az orosz vezető mesterien alkalmazza a hízelgést, amire Trump különösen fogékony. Az ellenzéki politikus rámutatott, hogy az amerikai elnök számára kifejezetten vonzó lehet Putyin korlátlan hatalma, hiszen a tengerentúlon a független sajtó, az ellenzék és az igazságszolgáltatás is keretek közé szorítja az elnöki mozgásteret.
Bár a frontvonal mentén megkötött tűzszünet reális kiút lehetne – és erre Kijev nyitott is lenne –, Putyin a harcok folytatásában érdekelt. Az orosz elnök azonban csapdába manőverezte magát, mivel a háború leállítása súlyos belső feszültségeket szülne, míg a folytatása tovább növeli a gazdasági és emberi veszteségeket. A frontról hazatérő, traumákkal küzdő katonák ráadásul szembesülnek azzal, hogy a magas harctéri zsoldot ismét alacsony civil fizetés váltja fel, ami hosszú távon robbanásveszélyes társadalmi helyzetet teremt. Ezek a felhalmozódó problémák végső soron a rendszer stabilitását fenyegetik, és megágyazhatnak egy hatalomátvételnek.
Az orosz rendszer legsúlyosabb sebezhetősége a hatalom végletes személyközpontúsága és a rendezett utódlás hiánya. Bár az elit köreiben egyre nagyobb az elégedetlenség, az FSZB mindent átszövő ellenőrzése miatt senki sem mer lépni. Jasin szerint már egy puccsról szóló beszélgetés is végzetes lehet, mivel a résztvevők attól rettegnek, hogy saját társaik dobják fel őket a hatóságoknak. A belső feszültségek ellenére egyelőre a harcok eszkalációjára, valamint az Európa elleni orosz szabotázsakciók és politikai beavatkozások folytatódására kell készülni, amelyekre Moszkvának határozott választ kellene kapnia a Nyugattól.
A háború bírálatáért korábban nyolc és fél év börtönre ítélt Jasint több mint két évvel ezelőtt, a 2024. augusztusi nemzetközi fogolycsere során engedték szabadon. A politikus Németországban Békés Oroszország néven alapított pártot, mivel meggyőződése, hogy az emigrációban élő ellenzéknek szervezetten, megválasztott vezetéssel és konkrét cselekvési programmal kell felkészülnie a politikai fordulatra. Arra is figyelmeztetett, hogy ha Putyin hatalma megrendül, a versengő elitcsoportok kizárólag a saját érdekeiket fogják szem előtt tartani, ezért az orosz társadalom valódi képviseletét már most meg kell szervezni.
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Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
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