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Sencsen városának látképe Kína felhőkarcoló
Világ

Létrejön Putyin, Hszi Csin-Ping és Trump találkozója: erről fognak egyeztetni a csúcshatalmak

MTI
2026. november 15. 09:29 2 perc

Vlagyimir Putyin orosz elnök, Hszi Csin-Ping kínai államfő és Donald Trump amerikai elnök november 19-én háromoldalú találkozót tart Sencsenben, az Ázsia-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának szünetében - jelentette a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség a Kreml szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot idézve. Ahogyan Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója korábban elmondta, Moszkva abban bízik, hogy a háromoldalú találkozó kedvezően hat majd a nemzetközi helyzetre.

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A washingtoni Fehér Ház egyik illetékese korábban már elmondta, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin a jövő héten Sencsenben, az APEC-csúcs margóján találkozik. Az amerikai tisztségviselő szerint Trump szóba hozza majd többek között a nukleáris leszerelést és az iráni konfliktust, az ukrajnai háborúról viszont várhatóan nem lesz szó.

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Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton kijelentette, hogy Európa biztonságosabb lenne a NATO nélkül, és fájó foghoz hasonlította a transzatlanti szervezetet. "Ha a NATO nem létezne - úgy értem, ha nem játszotta volna és nem játszaná jövőben sem azt a szerepet, amit játszott - valószínűleg sokkal nagyobb lenne a biztonság Európában" - jelentette ki a szóvivő, a Moszkvának az európai biztonsági szerkezet átalakításával kapcsolatos felszólításaira adott bírálatokra reagálva.

"A NATO pontosan az a szervezet - mint egy fájó fog, mondhatnánk - amely gyengítette Európa immunrendszerét, a nyugati részét, Közép-Európát és valójában az egész világot, amely hatalmas forrásokat követelt és állított hadrendbe meddő intézkedésekre" - mondta a szóvivő. Zaharova Friedrich Merz német kancellár közleményére reagált a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint, aki kijelentette, hogy Európának nincs szüksége arra, hogy Oroszországgal tárgyaljon a kontinens biztonsági rendszeréről.

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Címlapkép: Getty Images
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