Eséssel indult a keddi kereskedés az európai és a magyar tőzsdén, miután hétfőn jelentős veszteségekkel zárt a Wall Street. Budapesten az OTP gyengülése húzta lefelé az indexet, miközben a Richter újabb céláremelés és egy közel 135 milliárd forintos felvásárlás bejelentése mellett emelkedett. A befektetők ma elsősorban az MNB kamatdöntésére és az Nvidia amerikai piaczárás után érkező gyorsjelentésére figyelhetnek.

A BUX a keddi nyitást követő percekben 0,6 százalékkal, 146 035 pontra csökkent. A vezető magyar részvények közül az OTP 1,5 százalékot veszített értékéből, a Magyar Telekom 0,6 százalékkal került lejjebb, miközben a Richter 0,3, a Mol pedig 0,2 százalékkal erősödött. Nyugat-Európában is az eladók voltak fölényben, a reggeli kereskedésben a DAX 0,8, a CAC–40 0,5, az FTSE–100 0,7, a Stoxx 600 pedig 0,6 százalékos mínuszban állt.

A közepes méretű hazai társaságok részvényei vegyesen mozogtak. A Rába és a CIG Pannónia a jobban teljesítő papírok közé tartozott, míg a Duna House és az Opus gyengébben kezdte a napot.

A keddi visszaesés a hétfői emelkedést követte Budapesten. A BUX előző nap 0,5 százalékos pluszban zárt, a Richter és a Magyar Telekom pedig történelmi csúcsot is elért. A hazai index továbbra is a hosszabb távú trendet jelző 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodott, ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került, ami rövidebb távon gyengülő lendületre utal.

Amerikából indult az eladási hullám

Hétfőn jelentős veszteséggel fejezték be a kereskedést a vezető amerikai indexek. A Dow Jones 1,4, az S&P 500 1,9 százalékot esett, a Nasdaq vesztesége pedig meghaladta a 2 százalékot. Az S&P 500 sorozatban harmadik napja zárt mínuszban.

Az esést elsősorban a technológiai és a mesterségesintelligencia-szektorhoz kapcsolódó részvények vezették. Az Nvidia 4,1 százalékkal gyengült, az amerikai félvezetőipari index pedig napközben több mint 5 százalékos mínuszban is járt. Az adatközpontokat üzemeltető CoreWeave és Nebius részvényei ugyancsak több mint 5 százalékot veszítettek értékükből a kereskedés egy pontján.

Kedd reggel Ázsiában is csökkentek az árfolyamok. A Nikkei 1,18, a Hang Seng 0,9, a kínai CSI 300 pedig 1,23 százalékos mínuszban állt. Az amerikai határidős indexek eközben vegyes folytatást jeleztek, a Dow Jones 0,4 és az S&P 500 0,2 százalékos gyengülése mellett a Nasdaq esetében 0,1 százalékos emelkedést vetítettek előre.

A nyersanyagpiacon hétfő este a Brent olaj jegyzése 3,2, a WTI-é 4 százalékos esést mutatott. Az arany ára egyéves mélypontra süllyedt, amiben a magas amerikai állampapírhozamok, az erősödő dollár és a szigorúbb monetáris politikára vonatkozó várakozások játszottak szerepet.

Eltérően ítélik meg az elemzők az OTP-t és a Richtert

Az OTP részvényeire több célárcsökkentés is érkezett, az elemzők összképe azonban továbbra is inkább kedvező. A bankot követő szakértők többsége változatlanul vételre ajánlja a papírt.

A Richternél ezzel szemben folytatódtak a céláremelések. Az HSBC a korábbi 13 400 forintról 14 000 forintra növelte célárát, miközben tartási ajánlását fenntartotta. Az új célár a reggeli árfolyamhoz képest mintegy 2 százalékos felértékelődési potenciált jelentett.

A gyógyszercég múlt heti gyorsjelentése és az Eli Lillyvel kötött partnerség bejelentése után az Erste 14 945 forintra emelte célárát, felhalmozási ajánlás mellett. Hétfőn a Jefferies 15 774 forintos célárat határozott meg, a legmagasabbat az elemzők között, és megerősítette vételi ajánlását.

Az elemzői konszenzus átlaga ugyanakkor 13 516 forint volt, vagyis a reggeli piaci ár alatt maradt. A 14 ezer forintos mediáncélár csak mérsékelt további emelkedést jelzett, és a Richtert követő elemzők közel kétharmada tartásra ajánlotta a részvényt.

Nagy amerikai terjeszkedést készít elő a Richter

A Richter megállapodott az ausztrál Mayne Pharma teljes részvényállományának felvásárlásáról. A részvényenként 6,40 ausztrál dolláros készpénzes ajánlat hozzávetőleg 604 millió ausztrál dollárra, közel 135 milliárd forintra értékeli a társaságot. Ez 99,4 százalékos prémiumot jelent a Mayne Pharma hétfői záróárához képest.

A célvállalat nőgyógyászati és bőrgyógyászati üzletága jelentős amerikai jelenléttel bír. A felvásárlás így szervesen illeszkedik a Richter női egészségre fókuszáló növekedési stratégiájába, és tovább erősíti értékesítési pozícióit a világ legnagyobb gyógyszerpiacán.

A magas akvizíciós prémiumot érdemes a Mayne Pharma korábbi mélyrepülésével együtt értelmezni. A részvény árfolyama az elmúlt egy évben közel megfeleződött. A vállalatot romló üzleti teljesítmény, emelkedő költségek, szabályozási bizonytalanságok és egy meghiúsult korábbi felvásárlási kísérlet is terhelte.

A Mayne Pharma igazgatósága egyhangúlag támogatja a Richter vételi ajánlatát, amennyiben nem érkezik kedvezőbb ajánlat, és a független szakértő is méltányosnak találja az ügyletet. A három legnagyobb részvényes, amelyek együttesen 22,14 százalékos részesedéssel rendelkeznek, szintén jelezte elkötelezettségét.

A záráshoz részvényesi, bírósági és hatósági jóváhagyások szükségesek. Kulcsfontosságú előfeltétel továbbá a Mayne Pharma nemzetközi üzletágának értékesítése az Evaris Pharma részére. A Richter saját készpénzállományából finanszírozza a tranzakciót, amelyhez a forrás teljes egészében rendelkezésre áll. A gyógyszercég szeptember végén 316 milliárd forint készpénzállománnyal bírt.

A részvényesek várhatóan 2027 januárjának végén szavazhatnak, a tranzakció pedig a feltételek teljesülése esetén márciusban zárulhat le.

Az Nvidia gyorsjelentése határozhatja meg a piaci hangulatot

Az amerikai technológiai papírokra a vállalatvezetési bizonytalanságok mellett az exportkorlátozások szigorítása is nyomást gyakorolt. Washington a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférést is korlátozza, megakadályozva, hogy a kínai vállalatok külföldi adatközpontokon keresztül kerüljék meg a szankciókat.

Az Nvidia kedden, az amerikai piaczárás után teszi közzé negyedéves gyorsjelentését. A befektetők számára különösen a menedzsment következő negyedévre vonatkozó előrejelzése (guidance) lehet sorsdöntő, mert ebből mérhetik fel az adatközponti chipek iránti valós keresletet és az MI-beruházások dinamikáját.

Az olajpiacon ezzel párhuzamosan a túlkínálattal kapcsolatos várakozások kerültek fókuszba. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss prognózisa szerint az év utolsó negyedében a globális kínálat napi 1,7 millió hordóval haladhatja meg a keresletet. Az ellátási kockázatok ugyanakkor fennmaradtak, az iráni Forradalmi Gárda hétfői közlése szerint két tankert is aknatalálat ért a Hormuzi-szorosban.

Kamatdöntésre vár a magyar piac

Hazai fronton a nap legfontosabb makrogazdasági eseménye az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntő ülése. A jegybank az előző két alkalommal 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és a turbulens nemzetközi környezet miatt most is a kamatszint tartása tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

A befektetők emellett a német ZEW gazdasági hangulatindexre, délután pedig az amerikai ipari termelési és kiskereskedelmi adatokra figyelhetnek. A hét második felében a Moody's Magyarországra vonatkozó hitelminősítői felülvizsgálata hozhat még érdemi mozgásokat.

Japánban közben az újabb kamatemelések lehetősége került terítékre. Kuroda Haruhiko korábbi jegybankelnök szerint a tartós infláció akár a gazdaságot sem nem élénkítő, sem nem fékező semleges kamatszint fölé kényszerítheti az irányadó rátát. A jelenlegi 1,25 százalékos alapkamat tetőzését a közgazdászok mediánvárakozása 1,75 százalékra várja.

A japán pénzügyminisztérium ugyanakkor a lanyha kereslet miatt elhalaszthatja új, lebegő kamatozású államkötvényeinek kibocsátását. Ezek kuponja a piaci kamatokhoz igazodik, így a mérsékelt érdeklődés arra utal, hogy a piaci szereplők egy része már a kamatemelési ciklus végéhez közelítve látja a szigetország gazdaságát.