A pénzintézet megszüntette a forint ATM-ek használati díját a Magyarországon kibocsátott bankkártyák esetében.
Ütést kapott a forint a száguldó dollártól, miközben aggasztó hírek érkeztek a magyar költségvetésről
A dollár erősödése nyomás alatt tartja a forintot: a déli órákra 332 forint fölé emelkedett az amerikai deviza jegyzése, miközben az euróval szemben délelőtt a 365-ös szintet közelítette a magyar fizetőeszköz. A befektetők szigorúbb amerikai kamatpályára készülnek, Európában pedig a javuló növekedési kilátásokat inflációs és költségvetési kockázatok árnyékolják be. Mindeközben az Európai Bizottság Magyarországon gyorsuló gazdasági növekedést, ám tartósan magas hiányt vár. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum Árfolyam oldalán is követhetőek.
Kedden dél körül már több mint 332 forintot kellett adni egy dollárért, szemben a kora reggeli, 331 körüli árfolyammal. Az euró jegyzése a reggeli 364,4 forintról délelőtt a 365-ös szint közelébe emelkedett, így továbbra is az elmúlt időszakra jellemző 362–368-as sávban mozgott. A nemzetközi devizapiacon az euró másfél év után ismét 1,10 dollár alá került.
A dollár erősödését elsősorban az amerikai kamatvárakozások átárazódása fűti. A legutóbbi inflációs adat után a befektetők szigorúbb monetáris politikára kezdtek számítani, miközben az amerikai részvénypiacok esése is növelte a dollár menedékeszköz-szerepét. Az amerikai deviza lendületét hétfőn az olajár több mint 3 százalékos csökkenése sem törte meg, miközben az eurót az euróövezet visszafogott gazdasági teljesítménye is lefelé húzza.
További kamatemelésekre készül a piac
Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke alapvetően kisebb, fokozatos kamatemeléseket támogat, de az inflációs nyomás erősödése esetén a határozottabb lépéseket sem zárja ki. Szerinte különösen kockázatos, ha a vállalatok és a háztartások már tartósan magasabb áremelkedésre számítva hozzák meg döntéseiket, mert ez a tervezettnél szigorúbb kamatkörnyezetet tehet szükségessé.
A Fed szeptemberben 0,25 százalékponttal emelte irányadó kamatát, 2023 óta először. A határidős piaci árazások decemberre és januárra is további emelést vetítenek előre, egyes döntéshozók pedig már egy 50 bázispontos lépés lehetőségét is felvetették.
Hammack a jegybanki eszközvásárlások szerepéről is beszélt. Álláspontja szerint a piaci zavarok elhárítását célzó intervencióknak átmenetinek és célzottnak kell lenniük, az így megszerzett portfóliót pedig el kellene különíteni a monetáris lazítási céllal tartott állománytól. A bankrendszer likviditásellátását inkább repoügyletekkel biztosítaná, ami hatékonyan segíthetné a Fed mintegy 6800 milliárd dolláros mérlegfőösszegének szűkítését.
Gyorsulhat a magyar növekedés, de magasan ragadhat a hiány
Az Európai Bizottság kedden közzétett őszi gazdasági előrejelzése szerint a magyar GDP idén 1,8 százalékkal, 2027-ben 2,8 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal bővülhet. Az idei növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás hajtja, a következő két évben azonban a beruházások és az export élénkülése is érdemben hozzájárulhat a felpattanáshoz.
A beruházásokat a javuló üzleti hangulat, a mérséklődő országkockázati felárak és az uniós forrásokhoz való hozzáférés normalizálódása támogathatja, míg a kivitelnek az új autóipari kapacitások adhatnak lendületet. A Bizottság ugyanakkor az idei, mintegy 10 százalékos nominális bérdinamika lassulását várja, jövőre már csak 6,8 százalékos ütemmel kalkulál.
A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján számított infláció az idén átlagosan 2,2 százalék lehet, majd 2027-ben 3,4 százalékra gyorsulhat az energia és az élelmiszerek drágulása, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának emelése nyomán. A pénzromlás üteme 2028-ban 3 százalékra mérséklődhet.
A költségvetési pálya ennél jóval kedvezőtlenebb képet fest: a GDP-arányos hiány a tavalyi 4,7 százalékról idén 7,3 százalékra ugorhat meg. A kiadási oldalt a nyugdíj- és lakástámogatási transzferek mellett jelentős egyszeri tételek duzzasztják, miközben a bevételeket az adókedvezmények kiterjesztése apasztja.
Jövőre a kiigazítások, az egyszeri tételek kifutása és a bevételnövelő intézkedések 5,2 százalékra szoríthatják le a deficitet. Brüsszel azonban 2028-ra ismét enyhén emelkedő, 5,3 százalékos hiányt valószínűsít, részben az ágazati különadók tervezett kivezetése miatt. Ez érdemben meghaladja a kormány konvergenciaprogramjában rögzített 4 százalékos célt.
A bizottsági kalkuláció a már elfogadott intézkedésekből indul ki, vagyis az eltérés egyértelműen további konszolidációs lépések szükségességét vetíti előre. A GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról 2028-ra 78,2 százalékra emelkedhet.
Európában az energiaárak és az adósság jelentenek kockázatot
Az uniós gazdaság a tavasszal vártnál ellenállóbbnak bizonyult, elsősorban az export és a feldolgozóipar magára találásának köszönhetően. A Bizottság az EU-ban idén és jövőre egyaránt 1,4 százalékos, 2028-ban 1,5 százalékos növekedést valószínűsít, míg az euróövezetben rendre 1,2, 1,2 és 1,3 százalékos bővülést jelez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kilátásokat azonban beárnyékolják a közel-keleti geopolitikai feszültségek energiapiaci hatásai. A Hormuzi-szoros forgalmának fennakadásai és a fuvardíjak emelkedése miatt a Brent típusú kőolaj jegyzése októberben 100 dollár fölé szaladt, az európai irányadó TTF földgázár pedig megawattóránként 95 euró fölé lőtt ki. Jóllehet az olajpiacon azóta korrekció indult, a volatilitás tartós kockázat marad.
Az euróövezeti infláció októberben 4 százalékra gyorsult. Az EKB júniusban és szeptemberben is 25 bázisponttal emelt, a piaci árazások pedig további szigorítást és az alapkamatnak tekintett betéti ráta 2027 közepére várt, 3,4 százalékos csúcsát valószínűsítik.
A magasabb kamatkiadások, a védelmi büdzsék bővülése és a lakossági energiatámogatások az államháztartásokat is megterhelik. Az EU összesített hiánya 2028-ra a GDP 3,8 százalékára nőhet, miközben az államadósság-ráta az unióban 85,6, az eurózónában pedig 91,3 százalékra hízhat.
Megugrott a német befektetői bizalom
Pozitív meglepetést okozott a német ZEW-index: a gazdasági várakozások mutatója novemberben 28,1 pontról 35,6 pontra ugrott, miközben a konszenzus csupán 28,8 pontot vetített előre. Az index február óta nem látott magasságba ért, és az aktuális gazdasági helyzetértékelés is felülmúlta a várakozásokat.
A konjunktúra élénkülését az ipari megrendelésállomány emelkedése, a mérséklődő energiaárak, valamint az állami infrastruktúra- és védelmi beruházások fűtik. A német kormány gazdasági szakértői tanácsa a napokban 1,3 százalékra javította az idei GDP-prognózisát.
A talpra állás mindazonáltal jelentős részben fiskális expanzióra épül, emiatt Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a munkaerőpiaci, energetikai és adminisztratív reformok felpörgetését sürgette.
Változások jöhetnek az EKB élén
A formálódó német koalíciós paktum javíthatja Pablo Hernández de Cos pozícióit az EKB elnöki székéért folytatott versenyben. A politikai alku keretében Berlin támogathatja a spanyol jegybankár megválasztását, cserébe a német Markus Brunnermeier tölthetné be a vezető közgazdászi posztot. A berlini döntést a várakozások szerint szerdán véglegesítik, ám a kinevezési folyamat még nem zárult le.
De Cost monetáris politikai szempontból galamblelkűbb döntéshozónak tartják fő vetélytársánál, a szigorúbb, héja nézeteket valló holland Klaas Knotnál. A frankfurti személyi változások így az eurózóna középtávú kamatpályáját is érdemben befolyásolhatják.
Japánban eközben a további szigorítás igénye erősödik: Kuroda Haruhiko volt jegybankelnök rámutatott, hogy a makacs maginfláció miatt a Bank of Japan kénytelen lehet a semleges kamatszint fölé emelni a rátát. A jelenlegi 1,25 százalékos irányadó kamat tetőzését a konszenzus 1,75 százalékra teszi, ám nem zárható ki a még agresszívabb kamatemelési ciklus sem.
A feltörekvő európai térségben komoly kockázatforrás Ukrajna finanszírozási igénye is. Az IMF becslései alapján az országnak a 2027–2028-as időszakban mintegy 49–51 milliárd dollárnyi külső forráshiánnyal kell szembenéznie. A valutaalap az elhúzódó háborús környezet miatt idén 0,5, jövőre pedig 1 százalékos gazdasági visszaeséssel kalkulál.
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