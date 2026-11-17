A dollár erősödése nyomás alatt tartja a forintot: a déli órákra 332 forint fölé emelkedett az amerikai deviza jegyzése, miközben az euróval szemben délelőtt a 365-ös szintet közelítette a magyar fizetőeszköz. A befektetők szigorúbb amerikai kamatpályára készülnek, Európában pedig a javuló növekedési kilátásokat inflációs és költségvetési kockázatok árnyékolják be. Mindeközben az Európai Bizottság Magyarországon gyorsuló gazdasági növekedést, ám tartósan magas hiányt vár. Az árfolyamok alakulása a Pénzcentrum Árfolyam oldalán is követhetőek.

Kedden dél körül már több mint 332 forintot kellett adni egy dollárért, szemben a kora reggeli, 331 körüli árfolyammal. Az euró jegyzése a reggeli 364,4 forintról délelőtt a 365-ös szint közelébe emelkedett, így továbbra is az elmúlt időszakra jellemző 362–368-as sávban mozgott. A nemzetközi devizapiacon az euró másfél év után ismét 1,10 dollár alá került.

A dollár erősödését elsősorban az amerikai kamatvárakozások átárazódása fűti. A legutóbbi inflációs adat után a befektetők szigorúbb monetáris politikára kezdtek számítani, miközben az amerikai részvénypiacok esése is növelte a dollár menedékeszköz-szerepét. Az amerikai deviza lendületét hétfőn az olajár több mint 3 százalékos csökkenése sem törte meg, miközben az eurót az euróövezet visszafogott gazdasági teljesítménye is lefelé húzza.

További kamatemelésekre készül a piac

Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke alapvetően kisebb, fokozatos kamatemeléseket támogat, de az inflációs nyomás erősödése esetén a határozottabb lépéseket sem zárja ki. Szerinte különösen kockázatos, ha a vállalatok és a háztartások már tartósan magasabb áremelkedésre számítva hozzák meg döntéseiket, mert ez a tervezettnél szigorúbb kamatkörnyezetet tehet szükségessé.

A Fed szeptemberben 0,25 százalékponttal emelte irányadó kamatát, 2023 óta először. A határidős piaci árazások decemberre és januárra is további emelést vetítenek előre, egyes döntéshozók pedig már egy 50 bázispontos lépés lehetőségét is felvetették.

Hammack a jegybanki eszközvásárlások szerepéről is beszélt. Álláspontja szerint a piaci zavarok elhárítását célzó intervencióknak átmenetinek és célzottnak kell lenniük, az így megszerzett portfóliót pedig el kellene különíteni a monetáris lazítási céllal tartott állománytól. A bankrendszer likviditásellátását inkább repoügyletekkel biztosítaná, ami hatékonyan segíthetné a Fed mintegy 6800 milliárd dolláros mérlegfőösszegének szűkítését.

Gyorsulhat a magyar növekedés, de magasan ragadhat a hiány

Az Európai Bizottság kedden közzétett őszi gazdasági előrejelzése szerint a magyar GDP idén 1,8 százalékkal, 2027-ben 2,8 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal bővülhet. Az idei növekedést elsősorban a lakossági fogyasztás hajtja, a következő két évben azonban a beruházások és az export élénkülése is érdemben hozzájárulhat a felpattanáshoz.

A beruházásokat a javuló üzleti hangulat, a mérséklődő országkockázati felárak és az uniós forrásokhoz való hozzáférés normalizálódása támogathatja, míg a kivitelnek az új autóipari kapacitások adhatnak lendületet. A Bizottság ugyanakkor az idei, mintegy 10 százalékos nominális bérdinamika lassulását várja, jövőre már csak 6,8 százalékos ütemmel kalkulál.

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A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján számított infláció az idén átlagosan 2,2 százalék lehet, majd 2027-ben 3,4 százalékra gyorsulhat az energia és az élelmiszerek drágulása, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának emelése nyomán. A pénzromlás üteme 2028-ban 3 százalékra mérséklődhet.

A költségvetési pálya ennél jóval kedvezőtlenebb képet fest: a GDP-arányos hiány a tavalyi 4,7 százalékról idén 7,3 százalékra ugorhat meg. A kiadási oldalt a nyugdíj- és lakástámogatási transzferek mellett jelentős egyszeri tételek duzzasztják, miközben a bevételeket az adókedvezmények kiterjesztése apasztja.

Jövőre a kiigazítások, az egyszeri tételek kifutása és a bevételnövelő intézkedések 5,2 százalékra szoríthatják le a deficitet. Brüsszel azonban 2028-ra ismét enyhén emelkedő, 5,3 százalékos hiányt valószínűsít, részben az ágazati különadók tervezett kivezetése miatt. Ez érdemben meghaladja a kormány konvergenciaprogramjában rögzített 4 százalékos célt.

A bizottsági kalkuláció a már elfogadott intézkedésekből indul ki, vagyis az eltérés egyértelműen további konszolidációs lépések szükségességét vetíti előre. A GDP-arányos államadósság a tavalyi 74,4 százalékról 2028-ra 78,2 százalékra emelkedhet.

Európában az energiaárak és az adósság jelentenek kockázatot

Az uniós gazdaság a tavasszal vártnál ellenállóbbnak bizonyult, elsősorban az export és a feldolgozóipar magára találásának köszönhetően. A Bizottság az EU-ban idén és jövőre egyaránt 1,4 százalékos, 2028-ban 1,5 százalékos növekedést valószínűsít, míg az euróövezetben rendre 1,2, 1,2 és 1,3 százalékos bővülést jelez.

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A kilátásokat azonban beárnyékolják a közel-keleti geopolitikai feszültségek energiapiaci hatásai. A Hormuzi-szoros forgalmának fennakadásai és a fuvardíjak emelkedése miatt a Brent típusú kőolaj jegyzése októberben 100 dollár fölé szaladt, az európai irányadó TTF földgázár pedig megawattóránként 95 euró fölé lőtt ki. Jóllehet az olajpiacon azóta korrekció indult, a volatilitás tartós kockázat marad.

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Az euróövezeti infláció októberben 4 százalékra gyorsult. Az EKB júniusban és szeptemberben is 25 bázisponttal emelt, a piaci árazások pedig további szigorítást és az alapkamatnak tekintett betéti ráta 2027 közepére várt, 3,4 százalékos csúcsát valószínűsítik.

A magasabb kamatkiadások, a védelmi büdzsék bővülése és a lakossági energiatámogatások az államháztartásokat is megterhelik. Az EU összesített hiánya 2028-ra a GDP 3,8 százalékára nőhet, miközben az államadósság-ráta az unióban 85,6, az eurózónában pedig 91,3 százalékra hízhat.

Megugrott a német befektetői bizalom

Pozitív meglepetést okozott a német ZEW-index: a gazdasági várakozások mutatója novemberben 28,1 pontról 35,6 pontra ugrott, miközben a konszenzus csupán 28,8 pontot vetített előre. Az index február óta nem látott magasságba ért, és az aktuális gazdasági helyzetértékelés is felülmúlta a várakozásokat.

A konjunktúra élénkülését az ipari megrendelésállomány emelkedése, a mérséklődő energiaárak, valamint az állami infrastruktúra- és védelmi beruházások fűtik. A német kormány gazdasági szakértői tanácsa a napokban 1,3 százalékra javította az idei GDP-prognózisát.

A talpra állás mindazonáltal jelentős részben fiskális expanzióra épül, emiatt Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke a munkaerőpiaci, energetikai és adminisztratív reformok felpörgetését sürgette.

Változások jöhetnek az EKB élén

A formálódó német koalíciós paktum javíthatja Pablo Hernández de Cos pozícióit az EKB elnöki székéért folytatott versenyben. A politikai alku keretében Berlin támogathatja a spanyol jegybankár megválasztását, cserébe a német Markus Brunnermeier tölthetné be a vezető közgazdászi posztot. A berlini döntést a várakozások szerint szerdán véglegesítik, ám a kinevezési folyamat még nem zárult le.

De Cost monetáris politikai szempontból galamblelkűbb döntéshozónak tartják fő vetélytársánál, a szigorúbb, héja nézeteket valló holland Klaas Knotnál. A frankfurti személyi változások így az eurózóna középtávú kamatpályáját is érdemben befolyásolhatják.

Japánban eközben a további szigorítás igénye erősödik: Kuroda Haruhiko volt jegybankelnök rámutatott, hogy a makacs maginfláció miatt a Bank of Japan kénytelen lehet a semleges kamatszint fölé emelni a rátát. A jelenlegi 1,25 százalékos irányadó kamat tetőzését a konszenzus 1,75 százalékra teszi, ám nem zárható ki a még agresszívabb kamatemelési ciklus sem.

A feltörekvő európai térségben komoly kockázatforrás Ukrajna finanszírozási igénye is. Az IMF becslései alapján az országnak a 2027–2028-as időszakban mintegy 49–51 milliárd dollárnyi külső forráshiánnyal kell szembenéznie. A valutaalap az elhúzódó háborús környezet miatt idén 0,5, jövőre pedig 1 százalékos gazdasági visszaeséssel kalkulál.