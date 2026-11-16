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Rekordvagyonuk ellenére rettegésben élnek az orosz oligarchák: a háttérben már a Puytin utáni korszakra készülnek
Bár az orosz oligarchák vagyona a háborús megrendeléseknek köszönhetően történelmi csúcsra ért, a gazdasági elit egyre elégedetlenebb a helyzetével. A háttérben már a Vlagyimir Putyin orosz elnök utáni korszakra készülnek, és abban bíznak, hogy az elnök távozásával visszaszerezhetik az 1990-es években élvezett politikai befolyásukat, noha az elnyomó légkörben nyíltan egyelőre senki sem mer szembeszállni a Kremllel - közölte a BBC.
A 2022-es ukrajnai invázió kezdete óta a Kreml a jutalmazás és büntetés könyörtelen rendszerével tartja kordában az üzleti világot. A háború kritikusainak vagyonát elkobozzák, míg a lojális üzletembereket hatalmas állami megbízásokkal kompenzálják. Ennek eredményeként Oroszországban ma minden eddiginél több, összesen 155 dollármilliárdos él, akiknek az összvagyona megközelíti a 700 milliárd dollárt. Ez a felhalmozott tőke azonban belföldön már nem biztosít politikai befolyást, a nyugati szankciók miatt pedig külföldön is páriává váltak, így elveszítették hozzáférésüket korábbi luxuséletmódjukhoz.
A múlt hónapban 74. életévét betöltő Putyin esetleges távozása vagy halála komoly hatalmi űrt hagyna maga után. Mivel az alkotmány szerint utódjául szolgáló Mihail Misusztyin miniszterelnöknek nincsenek elnöki ambíciói, az intézményrendszert pedig teljesen leépítették, az elemzők minimálisnak látják a demokratikus átmenet esélyét. Ehelyett vagy egy újabb, kezdetben bizonytalan autokrácia épül ki, vagy visszatér az 1990-es éveket idéző oligarchikus rendszer, amelyben néhány erős üzleti csoport irányítja az országot. A milliárdosok egyértelműen ez utóbbiban bíznak, hiszen ez garantálná számukra a döntéshozatali hatalmat és vagyonuk biztonságát.
A színfalak mögötti hangulatváltozást jól jelzi, hogy a magánbeszélgetésekben a korábban tiszteletteljes "Főnök" megszólítást egyre inkább a megvető "Tata" váltja fel. A komolyabb készpénztartalékkal rendelkező, az államtól kevésbé függő mágnások már elkezdték óvatosan építeni kapcsolataikat a miniszterekkel és a biztonsági szervekkel, hogy kedvező pozícióból várhassák a hatalomváltást.
A nyílt fellépéstől azonban sztálinista méreteket öltő rettegés tartja vissza őket. A lehallgatástól való félelem annyira mindennapos, hogy előfordult, amikor egy oligarcha a saját telefonjára ülve próbálta megakadályozni a titkosszolgálati megfigyelést egy háttérbeszélgetés során. Ebből a fojtogató légkörből idén egyedül Oroszország nyolcadik leggazdagabb embere, Andrej Melnyicsenko lépett ki. A milliárdos a brit The Economist hasábjain publikált esszéjében – a kötelező Nyugat-ellenes propaganda felmondása mellett – az egyszemélyi uralom lezárása és a világ felé történő nyitás mellett érvelt, amit sokan az üzleti elitnek szóló felhívásként értékeltek.
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Bár nyilvánosan senki sem mert beállni Melnyicsenko mögé, a szakértők szerint sok társa nevében szólalt meg, akik úgy látják, a háború teljes zsákutcába vezette az országot. Ennek ellenére a nyugati elemzők egyetértenek abban, hogy amíg Putyin él, az oligarchák nem fognak összeesküvést szőni ellene. A korábban tíz évre bebörtönzött Mihail Hodorkovszkij példájából ugyanis pontosan megtanulták, hogy a legkisebb ellenállás is azonnali vagyonelkobzással, börtönbüntetéssel vagy akár fizikai megsemmisítéssel jár.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
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