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Ő lehet Donald Trump utódja? Megszólalt a jövőjéről az Egyesült Államok alelnöke
Jövőre hozza meg a döntést JD Vance amerikai alelnök arról, hogy elindul-e a 2028-as elnökválasztáson – derült ki a Fox News televíziónak adott interjújából. A politikus kijelentette, hogy nem sürgeti az idő, ugyanakkor a félidős választásokon elszenvedett súlyos republikánus vereség után egyre nagyobb figyelem övezi a jövőbeli terveit, miközben a párton belül máris megkezdődött a helyezkedés a következő elnökjelöltségért - jelentette a BBC.
Laura Ingraham műsorvezető kérdésére válaszolva az alelnök pontos dátumot nem említett, csupán annyit szögezett le, hogy a jövő év folyamán határoz majd, és bármiként is dönt, abba teljes erőbedobással veti bele magát. A BBC-nek nyilatkozó, Vance közvetlen környezetéhez tartozó források szerint a félidős választások kudarca nem befolyásolta a politikus eredeti ütemtervét. Bár szövetségesei biztosra veszik az indulását, úgy vélik, a végleges bejelentéssel még hónapokat várhat.
Amióta Donald Trump 2024-ben alelnökjelöltjének választotta, Vance-t tartják a MAGA-mozgalom legesélyesebb örökösének. Hivatalba lépése óta azonban következetesen kerülte a saját politikai ambícióira vonatkozó kérdéseket, és a kampány során is rendre az aktuális félidős választások fontosságára hívta fel a szimpatizánsok figyelmét. A republikánusok számára kudarccal zárult megmérettetés után viszont a pártban máris a 2028-as elnökválasztás került a fókuszba.
Amennyiben Vance beszáll a versenybe, elemzők szerint azonnal a republikánus előválasztás élbolyába kerülhet, ám így is éles küzdelemre és népes mezőnyre kell számítania. A potenciális kihívók között emlegetik Marco Rubio külügyminisztert, Ted Cruz texasi szenátort, Ron DeSantis leköszönő floridai, valamint Chris Christie korábbi New Jersey-i kormányzót is. Trump elnök korábban Vance-t és Rubiót is méltatta, de hangsúlyozta, még nem tudja, kit fog támogatni, vagy hogy egyáltalán állást foglal-e majd az előválasztáson.
A jelenlegi kormányzathoz szorosan kötődő politikusok helyzetét ugyanakkor megnehezíti, hogy a választók a félidős szavazáson komoly elégedetlenségüket fejezték ki Trump második ciklusának intézkedéseivel szemben. Vance a választások után egy közösségimédia-bejegyzésben az Iránnal vívott háborút okolta a vereségért, és a szavazók visszahódítása érdekében a konfliktus lezárását, valamint a gazdaságra való összpontosítást sürgette. Bár sokan ezt a lépést a Trumptól való fokozatos elhatárolódás első jeleként értékelték, az alelnök a mostani interjúban leszögezte, hogy a háborúnak valóban volt politikai ára, ám az ügyben teljes az egyetértés közte és az elnök között. Hozzátette, hogy a kormányzat nem hagyja elhúzódni az Egyesült Államok és Izrael által 2026 februárjában indított katonai fellépést, és az még két évig sem fog tartani.
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Az alelnök a beszélgetés során több aktuális belpolitikai és nemzetbiztonsági problémát is érintett. Felszólította a törvényhozókat, hogy a jelenlegi kongresszusi ülésszak hátralévő heteiben találjanak megoldást a légi közlekedés problémáira, miután a múlt héten egy országos légi irányítási üzemzavar órákra megbénította a teljes amerikai légi forgalmat. Emellett kitért az Nvidia technológiai óriásvállalatot és annak korábbi vezérigazgatóját, Jensen Huangot érintő botrányra is. Vance elmondta, hogy sem ő, sem Trump elnök nem tudja még biztosan, valóban kínai kém volt-e az a nő, akivel a volt cégvezetőnek a sajtóhírek szerint viszonya volt.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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