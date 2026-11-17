Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács térségét kedd reggel. Egy pilóta nélküli repülőgép egy régi épületbe csapódott, halálos áldozatokról és sérültekről azonban nem érkezett jelentés. Az incidensre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a parlamentben, határozott kiállást sürgetve a kárpátaljai magyarság mellett - számolt be a Telex.

A helyi hatóságok, köztük a munkácsi önkormányzat és a kárpátaljai katonai közigazgatás vezetője is rövidesen megerősítette az ellenséges drónok jelenlétét a térség felett. A városban röviddel kilenc óra előtt robbanásokra emlékeztető hangokat lehetett hallani. A városi tanács hivatalos közleményben szólította fel a lakosságot, hogy vegyék komolyan a légiriadót, és a hivatalos lefújásig maradjanak az óvóhelyeken. A megyei katonai közigazgatás vezetője emellett arra kérte az embereket, hogy a veszély elmúltáig ne osszanak meg információkat a történtekről.

Vitalij Hlahola újságíró értesülései alapján a Munkács közelében becsapódott drón szerencsére nem követelt emberéletet, a fenyegetés azonban továbbra is fennállt. Jelentése szerint ugyanis a szomszédos megyék felől további hét, Sahíd típusú orosz drón tartott Kárpátalja irányába.

A támadás az Országgyűlés keddi ülésén is kiemelt téma. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában megerősítette, hogy nincsenek áldozatok. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Munkácsot ért csapás megcáfolja azt a korábbi állítást, miszerint a fegyveres konfliktus elkerülné a magyarlakta kárpátaljai településeket.