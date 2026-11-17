Egyre nagyobb mínuszba kerültek kedden az európai és az amerikai tőzsdék, miközben a befektetők körében erősödnek a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatos kétségek. A Magyar Telekom árfolyama is esett, miután a társaság bejelentette, hogy jövőre elhagyja az inflációkövető díjkorrekciót. Az MNB változatlanul hagyta az alapkamatot, a Mol és az MVM pedig újabb négy hónapra szankciós könnyítést kapott az orosz energiahordozók beszerzéséhez.

Késő délutánra a német DAX 1,5 százalékos, a páneurópai Stoxx 600 pedig 1,2 százalékos mínuszba került. Az amerikai tőzsdéken a Dow és a Nasdaq egyaránt 1 százalékkal esett, az S&P 500 pedig 0,8 százalékkal került lejjebb. A technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq még emelkedéssel indította a kereskedést, de a nyitás után hamar elfogyott a lendület. Európában a brit FTSE 100 és a francia CAC 40 már kora délután körülbelül 1 százalékos veszteséget mutatott.

A budapesti piacról rendelkezésre álló legutóbbi, napközbeni adatok szerint a BUX 0,2 százalékos mínuszban járt, miután délelőtt még 1 százalékot esett. Ekkor a Mol 0,8 százalékkal emelkedett, az OTP ugyanennyivel gyengült, a Richter pedig 0,5 százalékkal került lejjebb. A közepes méretű vállalatok közül a Zwack 3,5 százalékos, a 4iG 3 százalékos emelkedéssel tűnt ki.

A Magyar Telekom napközben még stagnált, a díjkorrekció elhagyásáról szóló délutáni bejelentés után azonban 1,1 százalékos mínuszba került. A részvény hétfőn történelmi csúcsot ért el, az év eleje óta pedig közel 70 százalékkal drágult.

Az amerikai vállalati hírek közül a kedvező gyorsjelentések a nyitás előtt még támaszt adtak néhány papírnak. Az Amer Sports 1,4 százalékos, a Disney 1,2 százalékos pluszban forgott, míg az Nvidia a negyedéves eredményekre várva 1,1 százalékkal emelkedett a nyitás előtti kereskedésben. Az Eli Lilly a délutáni adatok szerint már 0,6 százalékos mínuszban állt.

Egyre óvatosabbak a befektetők a technológiai részvényekkel

A piaci hangulat szempontjából figyelmeztető jel a Bank of America novemberi alapkezelői felmérése. A technológiai szektort a viszonyítási alapjuknál nagyobb súllyal tartó befektetők nettó aránya egy hónap alatt 37 százalékról 12 százalékra csökkent. Ekkora havi visszaesésre 2006 júniusa óta nem volt példa.

A 169 piaci szereplő részvételével készült kutatásban a válaszadók nettó 38 százaléka vélte úgy, hogy a vállalatok túl sokat költenek beruházásokra. Az alapkezelők 52 százaléka arra számít, hogy a következő fél évben valamelyik nagy felhőszolgáltató visszafogja beruházási kiadásait.

A keddi napközbeni összesítés szerint a Nasdaq 100 novemberben már több mint 4 százalékot veszített értékéből, a félvezetőipari részvények indexe pedig október eleje óta 27 százalékot zuhant. A technológiai szektorral kapcsolatos kételyek ugyanakkor nem járnak általános recessziós félelemmel, a felmérés résztvevőinek mindössze 3 százaléka vár gazdasági visszaesést a következő egy évben.

Ebben a környezetben különösen fontos lehet az Nvidia gyorsjelentése. Az elemzői konszenzus 109 milliárd dolláros negyedéves bevételt és 2,48 dolláros egy részvényre jutó eredményt vár, ami rendre 91, illetve 90 százalékos éves növekedést jelentene. A vállalat emellett új igazgatósági bizottságot hozott létre a nemzetbiztonsági előírások, az exportkorlátozások és a globális kereskedelmi kockázatok felügyeletére.

Magasabb áron léphet tőzsdére az Anthropic

A szektorral szembeni óvatosság ellenére az Anthropic a korábban meghatározott 70–78 dolláros ársáv felett árazhatja be első nyilvános részvénykibocsátását. A végleges árat szerdán határozzák meg, a kereskedés csütörtökön indulhat ANT tőzsdei azonosító alatt.

A Claude nyelvi modelleket fejlesztő társaság több mint 64 milliárd dollár friss tőkét tervez bevonni. A korábbi elképzelések mintegy 1400 milliárd dolláros vállalatértékeléssel számoltak. A New Street Research már a bevezetés előtt vételi ajánlást és 105 dolláros célárat adott a részvényre, ami az eredeti kibocsátási ársávhoz képest 35–50 százalékos felértékelődési lehetőséget jelentett.

Az Anthropic bevétele 2026 első kilenc hónapjában 33,24 milliárd dollárra nőtt, nagyjából tizenkétszeresére az egy évvel korábbinak. A nettó veszteség ugyanakkor 25,1 milliárdról 104 milliárd dollárra emelkedett. Ennek jelentős része nem a napi működésből, hanem részvényre váltható kötvények és más pénzügyi kötelezettségek számviteli átértékeléséből származott.

Erős amerikai fogyasztás, fokozódó árnyomás

Az amerikai makroadatok továbbra is ellenálló fogyasztást jeleznek, de az inflációs kockázatok sem enyhülnek. A kiskereskedelmi forgalom havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal, éves összevetésben 6,8 százalékkal nőtt. Az autóeladások nélküli mutató a várt 0,4 százalék helyett 0,6 százalékkal emelkedett, ami az árváltozások kiszűrése után 0,3 százalékos bővülést jelentett.

Az import- és exportárak egyaránt 1,1 százalékkal emelkedtek egy hónap alatt, meghaladva az előzetes várakozásokat.

Németországból kedvezőbb bizalmi adat érkezett. A ZEW befektetői várakozásokat mérő indexe az októberi 28,1 pontról novemberben 35,6 pontra ugrott, jóval felülmúlva a 28,8 pontos elemzői konszenzust. A gazdaság kilábalását elsősorban az állami infrastrukturális és védelmi kiadások támogatják, miközben a magas infláció, az emelkedő kamatok és a kínai verseny továbbra is kihívást jelentenek.

Kivár az MNB, elmarad a Telekom inflációkövető emelése

A Magyar Nemzeti Bank kedden a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és a rövid piaci kamatokat terelő kamatfolyosón sem változtatott. A nyári három, egyenként 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést követően folytatódik a kivárás.

A 2 százalékos októberi infláció önmagában teret adhatna további lazításnak, a nemzetközi környezet azonban óvatosságot indokol. A magas energiaárak és a külföldi jegybankok kamatemelései szűkítik az MNB mozgásterét. A szakértők többsége érdemi külső javulás nélkül a december 15-i ülésen sem vár kamatvágást.

A Magyar Telekom eközben úgy döntött, hogy 2027-ben sem lakossági, sem üzleti ügyfeleinél nem alkalmazza az általános szerződési feltételekben szereplő inflációkövető díjkorrekciót. A társaság a makrogazdasági kilátásokkal, a piaci folyamatokkal és a fogyasztási szokások változásával indokolta a lépést.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A döntés nem jelenti valamennyi lehetséges díjváltozás kizárását, kizárólag az automatikus, inflációhoz kötött korrekció marad el. A Telekom idén júliusban még 4,4 százalékos ilyen emelést hajtott végre. A mechanizmus az elmúlt években fontos támasza volt a bevételek növekedésének, ezért elhagyása a befektetők számára is lényeges változás.

Újabb négy hónapot kapott a Mol és az MVM

Az Egyesült Államok 2027. március 19-ig meghosszabbította a Mol és az MVM orosz energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó szankciós könnyítéseit. A Mol esetében az engedmény a Barátság vezetéken érkező kőolaj vásárlásához és a meglévő szerződések teljesítéséhez szükséges tranzakciókat érinti. Az MVM-nél a Török Áramlaton szállított orosz földgáz pénzügyi elszámolását segíti.

A könnyítés a márciusi határidő után ismét megújítható. Ez fontos, mert a Mol várakozásai szerint a finomítók más olajfajták feldolgozására való teljes technológiai felkészítése csak 2027 végére készülhet el. Az alternatív útvonalak biztosítása külön feladat, az Adria-vezeték tartós szállítási kapacitásáról pedig továbbra is eltér a Mol és a horvát JANAF álláspontja.

Vegyes banki kép Budapesten

Az OTP hétfőn 20 338 saját részvényt vásárolt vissza, darabonként 41 471 forintos átlagáron, összesen mintegy 843 millió forintért. A vásárlások a napi részvényforgalom 10 százalékát adták, a csoport saját részvényeinek aránya 6,14 százalékra nőtt.

Az MBH Bank harmadik negyedéves számviteli adózott nyeresége 47,3 milliárd forint lett az első félév 22,5 milliárdos vesztesége után. Az éves összevetés ugyanakkor gyengébb képet mutatott. A korrigált adózás előtti eredmény a negyedévben 30 százalékkal, az első kilenc hónapban 22 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A negyedéves nettó kamateredmény 13,4 százalékkal, a díj- és jutalékeredmény 15,4 százalékkal csökkent. A betétállomány az év eleje óta 8,6 százalékkal apadt, miközben a lakossági hitelezés bővült, a hitelportfólió minősége pedig stabil maradt. A takarékszövetkezeti múltból örökölt integrációs rendszer tervezett átalakítása a bank előzetes becslése szerint 44 milliárd forinttal csökkentené a veszteségek fedezésére figyelembe vehető szavatolótőkét, és 0,77 százalékponttal mérsékelné a tőkemegfelelési mutatót.

Erős Disney és Amer Sports, újabb átalakítás a Nike-nál

A Disney negyedik pénzügyi negyedéves bevétele 16 százalékkal, 25,9 milliárd dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény 1,77 dollár lett a várt 1,67 dollárral szemben. Az élményparkok és üdülőhajók üzletága rekordbevételt és -nyereséget ért el, a sportközvetítéseket pedig kiemelkedő nézettség támogatta.

A társaság 33 százalékkal, részvényenként 2 dollárra emelte éves osztalékát. A következő pénzügyi évben 9 százalékkal, 26 milliárd dollárra növeli tartalomgyártási kiadásait, miközben 2029-ig mintegy 3 milliárd dolláros működésiköltség-csökkentést tervez.

A Salomon, az Arc’teryx és a Wilson márkákat birtokló Amer Sports idén harmadszor javította kilátásait. A vállalat immár 25–26 százalékos éves bevételnövekedést vár a korábbi 24 százalék helyett. Harmadik negyedéves árbevétele 24 százalékkal, 2,17 milliárd dollárra nőtt, korrigált részvényenkénti nyeresége pedig 42 cent lett a várt 35 centtel szemben. Az igazgatótanács egymilliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott.

A Nike helyzete ezzel szemben továbbra is nehéz. A vállalat jövőre újabb leépítésekre készül, a 2027-es pénzügyi évre pedig csaknem 10 százalékos bevételcsökkenést vár. Az átalakítás az ellátási láncot és a földrajzi szervezetet is érinti, célja 2031-ig mintegy 2,5 milliárd dolláros megtakarítás. Különösen gyenge a kínai piac, ahol a legutóbbi negyedévben 26 százalékkal estek a bevételek.

Milliárdos onkológiai megállapodás az Eli Lillynél

Az Eli Lilly kutatási és licencmegállapodást kötött a Stipple Bio biotechnológiai vállalattal. A partner technológiája a daganatos és az egészséges sejteket megkülönböztető molekulák azonosításával segítheti pontosabban célzott kezelések fejlesztését.

A Stipple Bio előzetes kifizetést és tőkebefektetést kap, ezek összegét nem hozták nyilvánosságra. A későbbi kutatási, fejlesztési és kereskedelmi célok teljesítéséhez kötött kifizetések elérhetik az 5,9 milliárd dollárt, amelyet értékesítési jogdíjak egészíthetnek ki.

Fordulatot várnak a török piacon

A JPMorgan semlegesről felülsúlyozásra javította a török részvényekre vonatkozó ajánlását, vagyis a korábbinál nagyobb portfóliósúlyt javasol. Az elemzők szerint lezárulhatott a befektetési alapok válságának legsúlyosabb szakasza. A felügyelet 131 alap felszámolását rendelte el, az ezekhez kapcsolódó kényszerű értékesítések pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a Borsa Istanbul 100 index a szeptemberi válságkezdet és a mélypont között 23 százalékot essen.

A hét további kereskedését érintő változás, hogy Dél-Koreában csütörtökön az országos egyetemi felvételi vizsga miatt egy órával később nyit a tőzsde. A kereskedés helyi idő szerint 10 órától 16 óra 30 percig tart majd.