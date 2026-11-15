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Hacker dark face using laptop in the dark room
Világ

Hackerek törték fel a posta egyik leányvállalatát: milliónyi cím szivárgott ki, rengeteg cég kaphat ilyen levelet Franciaországban

MTI
2026. november 15. 15:02 1 perc

Címadatok milliót lopták el Franciaországban egy hackertámadás során - jelentette vasárnap az AFP francia hírügynökség. A beszámoló szerint a francia posta egyik leányvállalata, a Maileva rendszereit szeptember közepén törték fel. A 69 millió lakosú ország egyik legnagyobb kibertámadása során 22 millió ember személyes adatait, neveket és postacímeket loptak el.

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A Maileva főként kis- és középvállalkozásokat szolgál ki, és levelek, számlák, illetve bérjegyzékek postázását kínálja. Az AFP szerint a hackertámadás során nem szivárogtak ki banki adatok.

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A Maileva saját adatai szerint 70 ezer felhasználóval rendelkezik. 2024-ben 180 millió dokumentumot postáztak a vállalaton keresztül.

A sajtóértesülések szerint a Maileva értesítette az összes érintett céget. Az ügyben folyamatban van a nyomozás. A posta egyelőre nem reagált megkeresésekre, s egyelőre nem világos az sem, hogy az adatlopás csak franciaországi személyeket, vagy esetleg külföldieket is érint.

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Becslések szerint mintegy 6,3 milliárd dolláros kárt okozott az a nagyszabású hackertámadás, amely a Binance kriptotőzsdét érte.
Címlapkép: Getty Images
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