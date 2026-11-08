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Világ

Újabb sokkoló fordulat a krakkói lövöldözés ügyében: kiderült, ki lőtt a krakkói főtéren

Pénzcentrum/MTI
2026. november 8. 09:34 4 perc

Újabb részletek derültek ki a szombati krakkói lövöldözésről. A támadó otthonában három holttestet találtak, a rendőrség szerint valószínűleg a szüleiét és a testvéréét. Lengyelországban vasárnap és hétfőn nemzeti gyász van.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy arról a Pénzcentrumon beszámoltunk, szombat délután egy fegyveres férfi autóval hajtott Krakkó főterére, és válogatás nélkül lőni kezdett az emberekre. A támadásban hat ember meghalt. A Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy a merénylőt a rendőrök meglőtték, elfogták és kórházba szállították. Azóta a lengyel hatóságok több részletet is közöltek a támadóról, az áldozatokról és a nyomozásról. Összegyűjtöttük, mit tudni most.

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Friss! Öt külföldi sérült meg, a halálos áldozatok egyike brit állampolgár

A krakkói lövöldözésben öt külföldi sérült meg - közölte vasárnap Maksymilian Kosowski, a Kis-lengyelországi vajdaság szóvivője. Megerősítette azt is, hogy a hat halálos áldozat egyike brit állampolgár.

A szombati támadásban hat ember meghalt és tizenhatan megsérültek, köztük a 24 éves elkövető. Kosowski vasárnap reggeli sajtóértekezletén elmondta: a sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. A szóvivő megerősítette a korábbi információt is, miszerint a halálos áldozatok egyike brit állampolgár.

A sérültek között van az a két rendőr is, aki ártalmatlanította az elkövetőt. Karolina Galecka belügyminiszteri szóvivő vasárnap a PAP hírügynökséggel közölte: az egyik tisztviselő állapota stabil, a másiké "súlyos, de stabil". Ugyanilyennek minősítette Galecka az elkövető állapotát is.

Holttesteket találtak a merénylő otthonában

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szombat esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy házkutatást tartottak a támadó otthonában. A dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában lévő házban két nő és egy férfi holttestét találták meg. Tusk szerint sok jel utal arra, hogy ők a merénylő közvetlen családtagjai.

Andrzej Fijolek rendőrségi szóvivő később a PAP lengyel hírügynökségnek azt mondta: az áldozatok valószínűleg a támadó szülei és testvére. A miniszterelnök a lövöldözés után válságstábot hívott össze Krakkóban a miniszterek és a biztonsági szolgálatok vezetőivel.

Ki volt a támadó?

Az elkövető egy 24 éves lengyel férfi. Marcin Kierwinski belügyminiszter szerint minden jel arra utal, hogy nagyon radikális nézeteket vallott, és szélsőjobboldali ideológiák megszállottja volt. A miniszter szerint a férfi nagy valószínűséggel egyedül cselekedett.

A rendőrség közlése szerint a támadónak volt fegyvertartási engedélye, és feltehetően az egyik legálisan tartott fegyverével lőtt. Korábban nem volt rendőrségi ügye. Katonai jellegű ruhát és golyóálló mellényt viselt, és automata lőfegyvert használt. Az autójában további fegyvereket és lőszert találtak.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter terrortámadásnak nevezte az esetet. Hozzátette: a férfi nem katona, és soha nem volt köze a hadsereghez.

Három perc alatt a helyszínen voltak a rendőrök

A belügyminiszter szerint a rendőrök a bejelentés után három perccel már lőttek a támadóra. Kierwinski úgy fogalmazott, hogy a gyors fellépéssel egy még nagyobb vérengzést előztek meg. A tűzoltók és a mentők is három percen belül kiértek.

A férfi a tűzharcban akkor is tovább lőtt, amikor már megsebesült. Két rendőr is megsérült, a belügyminiszter egyikük állapotát válságosnak nevezte. A főtér közelében egy villamost is találat ért, a vezetőfülke ablaka betört.

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Külföldiek is vannak az áldozatok és a sérültek között

A belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadásban négy nő és két férfi halt meg. Marek Boron lengyel rendőrfőkapitány a válságstáb ülésén azt mondta: a halottak között van egy brit állampolgár és három lengyel nő, két áldozatot még nem azonosítottak.

Kierwinski szerint a sérültek száma 16-ra emelkedett, közülük öten külföldiek. A lengyel külügyminisztérium szerint egy 74 éves portugál nő is megsérült, a varsói orosz nagykövetség pedig egy orosz állampolgár sérüléséről számolt be.

A magyar Külügyminisztérium szombat délután azt közölte, hogy nincs tudomása magyar sérültről vagy halálos áldozatról. A tárca és a krakkói főkonzulátus folyamatosan figyeli a helyzetet, és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal.

Gyászol az ország, Csehország is lépett

Karol Nawrocki lengyel államfő november 8-át és 9-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította. Krakkóban Lukasz Gibala polgármester november 11-ig hirdetett gyászidőszakot. Jaroslaw Kaczynski, a legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke arra kérte híveit, hogy a gyász idejére függesszék fel a kormány elleni tüntetéseket.

A szomszédos Csehországban megerősítik a rendőri jelenlétet. A cseh rendőrség közölte: bár a krakkói támadásnak tudomásuk szerint nincs csehországi kapcsolata, megelőző intézkedéseket vezetnek be. Több gépkarabéllyal felszerelt rendőr lesz az utcákon, főleg a forgalmas helyeken. A tömegrendezvényeken több lezárt, ellenőrzött területre kell számítani.

Magyar Péter miniszterelnök, Baka András köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is részvétét fejezte ki. „Őszinte részvétemet szeretném kifejezni a lengyel testvéreinknek a krakkói gyilkos támadás miatt” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, aki hozzátette: Magyarország a lengyel nép mellett áll.

Mi várható most?

A nyomozás folytatódik, a támadó indítékáról és a családtagjai haláláról a hatóságok még nem közöltek részleteket. Két halálos áldozatot még nem azonosítottak. A magyar Külügyminisztérium azt ígérte, hogy azonnal tájékoztat, ha új információt kap az érintett országok állampolgárairól.

Akik a következő napokban Krakkóba vagy Prágába utaznak, megemelt rendőri jelenlétre és lezárásokra számíthatnak a forgalmas helyeken.
Címlapkép: Getty Images
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