Elég lehet néhány mondat egy személyre szabott repülős utazás megtervezéséhez, késés vagy járattörlés esetén pedig a mesterséges intelligencia gyorsíthatja fel az ügyintézést. Az új megoldások a repjegykereséstől a reptéri tájékozódásig számos ponton könnyíthetik meg az utasok dolgát. De vajon olcsóbb jegyeket is hozhat az AI, vagy elsősorban a várakozást és a stresszt csökkentheti?

A mesterséges intelligenciáról sokszor úgy beszélnek a cégek, mint belső hatékonyságnövelő eszközről, a magyar utazóknak viszont ennél egyszerűbb a kérdés: gyorsabban találok jó repjegyet? Kevesebbet kell keresgélnem? Kapok segítséget, ha késik vagy törlik a járatomat? A Kiwi.com barcelonai sajtóeseményén éppen ezekre a gyakorlati ügyfélélménybeli változások körüli kérdésekre keresték a választ.

A cseh hátterű online utazási iroda évek óta arra építi szolgáltatását, hogy különböző légitársaságok járatait kombinálja össze olyan útvonalakká, amelyeket az utas máshol nem feltétlenül találna meg egyben. Ezt nevezik virtual interliningnek: a rendszer egymással hivatalosan nem együttműködő légitársaságok járatait is képes egy útitervbe szervezni. Ez az ügyfélnek olcsóbb vagy rugalmasabb utazási lehetőségeket jelenthet, ugyanakkor több bizonytalanságot is hozhat: mi történik, ha az egyik járat késik, borul az átszállás, vagy hirtelen változik az útiterv?

A cég szerint az AI-t éppen ezeknek a problémáknak a kezelésére vetik be. A vállalat arról beszélt, hogy nem egyszerű chatbotokat épít, hanem olyan AI-agenteket, amelyek nemcsak válaszolnak, hanem bizonyos folyamatokat el is tudnak indítani a háttérrendszerekben. A cél az, hogy az utazás a kereséstől a beszálláson át az esetleges problémák kezeléséig kevésbé legyen stresszes.

Az egyik legfontosabb ügyféloldali újdonság az AI Mode nevű keresési funkció. A hagyományos repjegykeresésben az utas általában pontos indulási helyet, úti célt és dátumot ad meg. Az új megoldás ezzel szemben azt ígéri, hogy elég lesz természetes nyelven megfogalmazni az igényt. Vagyis nem feltétlenül kell tudni, hogy pontosan hova és mikor mennénk, elég lehet annyit írni: „szeretnék a családommal hosszú hétvégére elutazni”, vagy „újév után valami meleg helyre mennék pihenni”. Az AI ebből próbál útvonalakat, dátumokat és foglalható ajánlatokat összeállítani, szükség esetén pedig pontosító kérdéseket tesz fel.

Ez főleg azoknak lehet hasznos, akik nem konkrét járatot keresnek, hanem inspirációt: olcsó városlátogatást, tengerparti pihenést, hétvégi kiruccanást vagy rugalmas dátumú utazást. Emellett persze megtartják a klasszikus keresést, a flexibilis keresőt és a bonyolultabb útvonalak összeállítására szolgáló Build Your Trip funkciót is. A különbség az, hogy a mesterséges intelligencia belép az utazástervezés elejére: nemcsak kiszolgálja a megadott paramétereket, hanem segít kitalálni, mi legyen maga az utazás. A cél az, hogy minden ügyféltípus találjon magának megfelelő keresési módot: aki pontosan tudja, mit akar, maradhat a klasszikus keresésnél, aki viszont csak egy ötlettel indul, az AI Mode-dal kezdhet.

Mi történik, ha baj van?

A repülésben az ügyfélélmény sokszor nem akkor dől el, amikor minden rendben megy, hanem akkor, amikor késik a gép, törlik a járatot, eltűnik egy információ, vagy nem világos, mit kell tenni a repülőtéren. A Kiwi-nél az AI egyik legfontosabb szerepe az ügyfélszolgálat gyorsítása.

A cég ügyféltámogatási AI-agentje Nathan néven működik. Erről Stanislav Štefanič, a Kiwi.com VP of Engineering vezetője a Pénzcentrumnak azt mondta:

Gyakorlatilag a beérkező kérések 100 százaléka először Nathanhez kerül. Az esetek 85 százalékában Nathan képes a problémát elejétől a végéig megoldani emberi beavatkozás nélkül.

Ez az utas szempontjából nemcsak azt jelentheti, hogy gyorsabban érkezik válasz, hanem azt is, hogy nem kell többször elmagyarázni ugyanazt. Štefanič szerint ez az egyik legfontosabb gyakorlati előny, hogy

Nathan már előkészítette a kontextust az emberi ügyintéző számára. Így az ügyintéző nagyon gyorsan képbe kerül. Az ügyfélnek nem kell újra elismételnie, mit szeretett volna mondani.

Az AI-asszisztens persze nemcsak angolul működik, hanem több nyelven is képes ügyfelekkel kommunikálni. Ez különösen válsághelyzetekben lehet fontos, amikor egyszerre sok ezer utas próbál információt szerezni.

Példaként a közel-keleti légtérzárásokkal járó válsághelyzetet említette: ekkor több mint 100 ezer utazójukat érintett valamilyen fennakadás, miközben az ügyfélszolgálati megkeresések száma egyik napról a másikra megduplázódott. A cég állítása szerint az AI segítségével nem alakult ki olyan várakozási helyzet, amelyben az utasok tömegesen válasz nélkül maradtak volna.

Gyorsaság, kontextus, proaktivitás

Fontos, hogy AI-tól az ügyfelek nem feltétlenül „robotélményt” kapnak, hanem gyorsabb reakciót. A cég egyik legfontosabb tapasztalata az, hogy ha egy utazás közben valami elromlik, a gyorsaság mindennél fontosabb. Egy repülőtéren várakozó utasnak nem napokkal később kell válasz, hanem azonnal.

A másik kulcsszó a kontextus. Az AI akkor tud hasznosan segíteni, ha tudja, ki az utas, hova tart, milyen foglalása van, milyen kiegészítő szolgáltatásokat vett igénybe, történt-e már változás az útitervében, és milyen külső események, például időjárás, légtérzár vagy járattörlés érinthetik az utazását.

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A harmadik elem a proaktivitás: a vállalat szerint az a legjobb ügyfélszolgálati helyzet, amikor nem az utasnak kell először jeleznie a problémát, hanem a rendszer előbb szól neki. Például ha késés, törlés vagy átszállási kockázat merül fel, az AI előre informálhatja az ügyfelet, és megoldási javaslatokat adhat.

Marad az emberi kontroll

Az AI-agentekkel kapcsolatban gyakori félelem, hogy a rendszerek kontroll nélkül döntenek majd ügyfeleket érintő kérdésekben. mŠtefanič az interjúban úgy fogalmazott:

A csapatunk továbbra is mindig irányít. Továbbra is tudniuk kell, mit csinálnak, és teljes mértékben felelősek azért, ami fejlesztésre kerül.

A szakember szerint a rendszer lényege nem az, hogy emberek nélkül működjön, hanem az, hogy az ismétlődő, időigényes feladatokat az AI vegye át. Ilyen lehet egy egyszerű kódrészlet elkészítése, egy adatlekérdezés, egy ügyfélszolgálati válasz előkészítése vagy egy foglaláshoz tartozó információk összegyűjtése.

Semmi sem kerül éles környezetbe anélkül, hogy azt egy ember ténylegesen jóvá ne hagyná

– mondta Štefanič. Ez az ügyféloldalon azt jelentheti, hogy az AI gyorsítja a folyamatokat, de a bonyolultabb, nagyobb empátiát vagy mérlegelést igénylő ügyekben továbbra is ember lép be.

Árfigyelés, élő beszállókártya, utasvédelem

Az AI mellett több olyan termékfunkcióról is szó volt, amely közvetlenül érintheti az utazókat. Ilyen a Live Boarding Pass, vagyis az élő beszállókártya. Ez nem egyszerű PDF, hanem dinamikusan frissülő felület, amely az aktuális repülőtéri információkat, kaput, terminált, beszállási tudnivalókat és egyéb részleteket mutathat. A funkciót az utas meg is oszthatja útitársaival, ami családi vagy csoportos foglalásoknál lehet hasznos.

Emellett fejlesztik az árfigyelő és árzár funkciókat is. A Wishlist és Price Alert azoknak szól, akik még nem állnak készen a foglalásra, de figyelnék egy útvonal árát. A Price Lock pedig lehetőséget ad arra, hogy az utas egy időre rögzítse az árat, és később döntsön a vásárlásról.

Olcsóbb lesz ettől a repjegy?

A mesterséges intelligencia kapcsán adódik a kérdés: ha a cég hatékonyabban működik, olcsóbb lesz-e a szolgáltatás az ügyfeleknek? Erre óvatos választ adnak. Štefanič szerint a vállalat alapvetően is arra törekszik, hogy kedvező árakat kínáljon, az AI pedig főleg abban segít, hogy gyorsabban, hatékonyabban és jobb szolgáltatási szinten működjenek.

A vállalat következő nagy terve a Verza nevű AI travel agent, amely a bemutató szerint a teljes utazási folyamatot képes lehet támogatni: a kereséstől a foglaláson és check-inen át az utazás utáni ügyintézésig. Ha ez működik, a repjegyfoglalás a jövőben kevésbé hasonlíthat majd egy űrlap kitöltésére, és inkább egy beszélgetésre egy digitális utazási asszisztenssel.