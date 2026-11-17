A Monetáris Tanács két javaslatot tárgyalt, az egyik az alapkamat csökkentéséről szólt, a másik a változatlan szinten tartását indítványozta.
Kemény üzenetet küldött a minisztérium a tiltakozó kutatóknak: cáfolják az egyeztetések hiányát
A Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) állításait, miszerint érdemi egyeztetés nélkül készült a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet. A javaslat értelmében hat év után ismét a Magyar Tudományos Akadémiához kerülne a kutatóhálózat, miközben átalakulna annak irányítása is. A tárca szerint a változások nem veszélyeztetnék a kutatók munkahelyét és fizetését.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) közleményben utasította vissza az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) állítását, miszerint a kutatóhálózat átalakításáról szóló törvénytervezet érdemi egyeztetés nélkül készült. A tárca szerint május óta folyamatosan egyeztetnek a tudományos közösséggel, a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), a kutatóintézetek vezetőivel és az érdekképviseletekkel, köztük az ADF-fel is. A minisztérium közlése alapján a közigazgatási egyeztetés során beérkezett 189 oldalnyi észrevételt is feldolgozták. A tárca valótlannak nevezte az ADF állításait, és bocsánatkérésre szólította fel a szervezet vezetését, egyúttal megkérdőjelezte annak reprezentativitását.
A közlemény szerint a törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme, hogy hat év után ismét a Magyar Tudományos Akadémiához kerülne a kutatóhálózat. Az MTA gyakorolná az alapítói jogokat, három tagot delegálhatna a kutatóhálózat vezetőtestületébe, és a miniszterrel közösen tehetne javaslatot az elnök személyére. Az Akadémia előzetes hozzájárulása nélkül kutatóintézetet sem lehetne létrehozni vagy megszüntetni. Emellett az ELTE-hez került négy bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóközpont is visszatérne az egységes kutatóhálózatba.
A tervezet a kutatóhálózat irányítását is átalakítaná. A tizenegy szavazati jogú vezetőtestületi tag közül legalább tíznek tudományos fokozattal kellene rendelkeznie, a testületből pedig kizárnák az aktív politikai vezetőket és azokat is, akik az előző egy évben ilyen tisztséget töltöttek be. A vezetők vagyonnyilatkozatát az Integritás Hatóság ellenőrizné, díjazásukra pedig törvényi felső határt vezetnének be. A jogszabály hatálybalépésével megszűnne a HUN-REN jelenlegi Irányító Testületének, felügyelőbizottságának és vezérigazgatójának megbízatása.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy az átalakítás nem járna a kutatók munkaviszonyának megszűnésével vagy bérük csökkenésével, és a kutatóhálózat működése sem szakadna meg. Az ELTE-től visszakerülő négy kutatóközpont munkatársainak bérrendezésére közel 4 milliárd forintot biztosítanának. A 2027-es költségvetési javaslat emellett az MTA támogatását 20 százalékkal, a kutatóhálózatét pedig 7,5 százalékkal növelné.
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A törvénytervezet társadalmi egyeztetése jelenleg is zajlik. A minisztérium közlése szerint a beérkező javaslatok alapján véglegesítik a szabályozást, ezért arra kérik az érintetteket, hogy konkrét észrevételeikkel és a kifogásolt rendelkezések megjelölésével vegyenek részt az egyeztetésben.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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