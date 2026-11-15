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Tragikus síbaleset az osztrák Alpokban: lavina sodorta el a síelőt, erre figyelmeztetnek a szakemberek
Halálos lavinabaleset történt az ausztriai Stubai-gleccseren, miután egy síelő letért a kijelölt pályáról, és a meginduló hótömeg egy húsz méter mély gleccserszakadékba sodorta - írja bejegyzésében a Magyar szemek osztrák tükrökben. A tragédia a 2026/27-es téli szezon első lavinaáldozatát követelte Ausztriában, alig két nappal azután, hogy a szakemberek fokozott óvatosságra intettek a magashegyi régiókban kialakult veszélyes hóviszonyok miatt.
A tragikus eset 2026. november 14-én, szombat délben következett be Tirol egyik legnépszerűbb síterepén, a Daunferner területén. Az áldozat elhagyta a biztonságos, kijelölt sípályát, és a kezeletlen, szabad terepen csúszott. A lavinát egy megcsúszó hótábla indította el a Daunscharte közelében, 3155 méteres magasságban, a lezúduló hótömeg pedig egy sziklás szakaszon át egy húsz méter mély peremhasadékba lökte a férfit.
A balesetet a kijelölt pályán tartózkodó síelők észlelték, akik azonnal riasztották a hatóságokat. Bár a neustifti és söldeni hegyimentők, a gleccser pályamentői, valamint két mentőhelikopter egységei gyorsan a helyszínre érkeztek, és kötéllel leereszkedve megkezdték a férfi újraélesztését, az életét már nem tudták megmenteni.
A baleset különösen annak fényében tragikus, hogy a Tiroli Lavinajelző Szolgálat (Lawinenwarndienst Tirol) éppen két nappal korábban, november 12-én tette közzé a szezon első helyzetjelentését. Mivel a napi rendszerességű hivatalos lavinajelentések csak december elején indulnak, a szakemberek egy blogbejegyzésben hívták fel a figyelmet a veszélyre.
Mint írták, a 2500 méter feletti magashegyi régiókban hullott, helyenként akár 30 centiméter friss hó és az erős szél miatt a vékony, kora téli hótakarón friss, szélfútta hótáblák alakultak ki. Ezeket a táblákat különösen a meredek, szélvédett lejtőkön, árkokban és teknőkben akár egyetlen síelő súlya is könnyen megindíthatja.
Az osztrák hatóságok és a síterepek biztonsági irányelvei szerint a hasonló tragédiák elkerülése érdekében a legfontosabb szabály, hogy a síelők maradjanak a kijelölt és folyamatosan ellenőrzött pályákon, mivel azok elhagyása kizárólag saját felelősségre történik. Indulás előtt mindig tájékozódni kell az aktuális, 1-től 5-ig terjedő európai skálán jelzett lavinaveszélyről.
Amennyiben valaki mégis a pályán kívüli, mélyhavas terepet választja, soha ne tegye azt egyedül. A 30 foknál meredekebb lejtőkön a síelőknek egyesével, biztonságos távolságot tartva kell lecsúszniuk, hogy csökkentsék a hóréteg terhelését.
Szabad terepen elengedhetetlen a kötelező mentőfelszerelés – a lavinajeladó (LVS-készülék), a lavinaszonda és a hólapát – megléte, valamint ezek magabiztos, gyakorlott használata, amit sok helyen ingyenes keresőállomások segítenek.
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Ajánlott továbbá a speciális, légzsákkal felszerelt lavinahátizsák viselése is, amely növeli a test térfogatát, így segít a mozgó hótömeg felszínén maradni. A megfelelő eszközök mellett a terep adottságaival is számolni kell. A bejegyzés arra is rámutat, hogy
a szezon elején a hótakaró még vékony, így a gleccserek mély jéghasadékait gyakran csak instabil hóhidak fedik, amelyek könnyen beszakadhatnak.
Vészhelyzet esetére a szakemberek azt javasolják, hogy a mobiltelefonokat mindenki tartsa meleg, belső zsebben, megelőzve az akkumulátor hideg miatti gyors lemerülését. Ausztriában az alpesi hegyimentők közvetlen segélyhívó száma a 140, míg az általános európai segélyhívó a 112, amely akár térerő vagy SIM-kártya nélkül is elérhető.
Emellett érdemes előre telepíteni a tiroli hegyimentők által is ajánlott SOS EU ALP alkalmazást, amely baj esetén azonnal továbbítja a pontos GPS-koordinátákat a mentőegységeknek.
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