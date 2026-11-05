Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába

Újraindulhatnak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok, miután januártól a demokraták kerülhetnek többségbe az amerikai kongresszus mindkét házában. A Reuters értesülései szerint Kijev támogatása kiemelt prioritás a demokrata törvényhozók számára, akik a republikánusok egy részének támogatására is számíthatnak. Kétharmados többség esetén a kongresszus akár Donald Trump elnöki vétóját is felülírhatja.

Jelentős fordulat jöhet az Egyesült Államok Ukrajna-politikájában: januártól ismét megindulhatnak a Kijevnek szánt amerikai fegyverszállítmányok. A demokraták mindkét kongresszusi házban többségbe kerülhetnek, így meghatározhatják, milyen ügyek kerüljenek napirendre, és mikor szavazzanak róluk a törvényhozók. A demokrata párti források megerősítették, hogy Ukrajna támogatása kiemelt prioritás számukra.

Donald Trump elnök gyakorlatilag teljesen leállította az orosz invázióval szemben védekező Ukrajnának nyújtott közvetlen amerikai pénzügyi és katonai támogatást. A kongresszusi erőviszonyok átalakulásával azonban ismét napirendre kerülhetnek az újabb, térítésmentes fegyverszállítmányok. Ezeket a republikánus képviselők egy része is támogatja. Ha egy ilyen javaslat kétharmados többséget szerez mindkét házban, a törvényhozás az elnöki vétót is megkerülheti.

A demokraták más, Trump által hozott vitatott döntéseket is felülvizsgálhatnak. Az elnök több kongresszusi tagot, köztük republikánusokat is magára haragított azzal, hogy a vonatkozó törvények aláírása után feloldotta az orosz gázolajra kivetett büntetőintézkedéseket, és mentességet adott az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. Gregory Meeks New York-i demokrata képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának várható elnöke már be is nyújtott egy kétpárti törvényjavaslatot, amely megakadályozná az orosz gázolaj visszatérését a világpiacra.

Az új kongresszusi erőviszonyok az Iránnal vívott háborúra is hatással lehetnek. Trump február 28-án, kongresszusi jóváhagyás nélkül indított háborút Izraellel közösen Irán ellen. A demokraták több alkalommal is megszavazták a harcok leállítását, és egy ilyen határozat néhány republikánus támogatásával mindkét házon átment, a kormányzat azonban eddig figyelmen kívül hagyta ezeket a döntéseket. A demokraták a védelmi kiadások csökkentésével, az elnöki kinevezések késleltetésével, illetve nyilvános meghallgatásokkal próbálhatják elérni, hogy Trump kongresszusi felhatalmazást kérjen a háború folytatásához.