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Érdemes lesz korán kelni a napokban: nem mindennapi látványosság ragyog fel az égbolton
Ritka csillagászati jelenség vár ránk a napokban, ugyanis november 22-én és 25-én hajnalban a Mars, a Jupiter és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus szabad szemmel is jól látható háromszöget formáz majd az égbolton.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a három égitest november 22-én, hajnali fél hat körül a déli égbolton, nagyjából 55 fokos magasságban egy tompaszögű háromszöget alkot. Az égi formáció jobb csúcsán a fényes Jupiter, tőle balra a vöröses Mars, míg a bal alsó sarokban a kékesfehér Regulus ragyog majd.
November 25-én hajnalra az alakzat derékszögű háromszöggé változik. Ekkor a Mars a bal oldalra kerül, és látszólag jóval közelebb húzódik a Regulushoz. Mivel a bolygók folyamatosan mozognak, az együttállás formálódását már november 20-tól érdemes figyelemmel kísérni. A megfigyelésre napkelte előtt, reggel hat óráig nyílik a legjobb alkalom. Az eltérő színeknek és fényességnek köszönhetően az égitestek távcső nélkül is könnyen megkülönböztethetők egymástól.
A mostani esemény kifejezetten ritkának számít, hiszen a Mars, a Jupiter és a Regulus legközelebb csak évtizedek múlva, 2062 szeptemberében kerül ismét ilyen látványos közelségbe egymáshoz az égen. A különleges alkalomra a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó hajnali programmal készül, ahol az érdeklődők szakértők iránymutatásával, csillagászati távcsöveken keresztül csodálhatják meg az együttállást, kiegészülve a Vénusz és a Merkúr látványával.
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