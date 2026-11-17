Ritka csillagászati jelenség vár ránk a napokban, ugyanis november 22-én és 25-én hajnalban a Mars, a Jupiter és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus szabad szemmel is jól látható háromszöget formáz majd az égbolton.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a három égitest november 22-én, hajnali fél hat körül a déli égbolton, nagyjából 55 fokos magasságban egy tompaszögű háromszöget alkot. Az égi formáció jobb csúcsán a fényes Jupiter, tőle balra a vöröses Mars, míg a bal alsó sarokban a kékesfehér Regulus ragyog majd.

November 25-én hajnalra az alakzat derékszögű háromszöggé változik. Ekkor a Mars a bal oldalra kerül, és látszólag jóval közelebb húzódik a Regulushoz. Mivel a bolygók folyamatosan mozognak, az együttállás formálódását már november 20-tól érdemes figyelemmel kísérni. A megfigyelésre napkelte előtt, reggel hat óráig nyílik a legjobb alkalom. Az eltérő színeknek és fényességnek köszönhetően az égitestek távcső nélkül is könnyen megkülönböztethetők egymástól.

A mostani esemény kifejezetten ritkának számít, hiszen a Mars, a Jupiter és a Regulus legközelebb csak évtizedek múlva, 2062 szeptemberében kerül ismét ilyen látványos közelségbe egymáshoz az égen. A különleges alkalomra a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó hajnali programmal készül, ahol az érdeklődők szakértők iránymutatásával, csillagászati távcsöveken keresztül csodálhatják meg az együttállást, kiegészülve a Vénusz és a Merkúr látványával.