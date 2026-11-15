Moszkva abban bízik, hogy a háromoldalú találkozó kedvezően hat majd a nemzetközi helyzetre.
Sikeresen visszatért a Földre a Starship űrhajó: már nincs messze az újabb Holdra szállás és a marsi expedíció
A SpaceX amerikai űripari vállalat Starship űrhajója szombaton sikeresen visszatért a Föld körüli pályáról, és első alkalommal a texasi Starbase űrközpont indítótornyának hatalmas mechanikus karjai fogták be a visszatérő űreszközt. A befogás volt a fellövés legfontosabb eredménye, és jelentős előrelépés a teljes egészében újrafelhasználható hordozórakéták kifejlesztésében.
A Starship mintegy 22 és fél órát töltött az űrben, ezalatt 14 alkalommal kerülte meg a Földet, és 26, a Starlink műholdas internetszolgáltatáshoz tartozó műholdat állított pályára. A visszatérés során az űrhajó a légkörbe lépett, majd hajtóművei segítségével függőleges helyzetbe fordult, és lassan leereszkedett a kilövőtorony két hatalmas mechanikus karja közé.
A SpaceX jelentése szerint a siker ugyanakkor csak részleges volt, mivel a rendszer alsó fokozatának, a Super Heavy gyorsítórakétának a visszafogása nem sikerült. A fokozat a Mexikói-öbölbe zuhant, majd megsemmisült.
A SpaceX szerint a gyorsítórakéta hajtóművei a visszatérés során a tervezettnél korábban leálltak, a vezérlőrendszer pedig a sikertelen visszatérés érzékelése után automatikusan a tengeri leszállást választotta. A három korábbi kísérleténél már sikerült a Super Heavy befogása az indítótoronynál. A mostani teszt jelentős mérnöki mérföldkő, mivel a SpaceX célja, hogy a Starship mindkét fokozata visszatérhessen a Földre, és rövid előkészítés után ismét használható legyen.
Elon Musk vállalatvezető elképzelése szerint a rendszer a kereskedelmi repülőgépekhez hasonló gyakorisággal és költséghatékonysággal közlekedhetne az űr és a Föld között. A SpaceX eddig több mint 15 milliárd dollárt fordított a Starship fejlesztésére. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA 2021-ben több mint 4 milliárd dollár értékű szerződést kötött a vállalattal, amelynek keretében 3,2 milliárd dollárt biztosít az Artemis program Holdra szállási terveinek megvalósításához.
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A NASA jelenlegi menetrendje szerint a Starship és a Jeff Bezos által alapított Blue Origin fejlesztés alatt álló holdkompja 2028-ban kezdhet személyzettel végrehajtott küldetéseket a Holdra. A Starship további fontos fejlesztési feladatai közé tartozik az üzemanyag űrbeli áttöltésének demonstrálása, amely elengedhetetlen a Holdra és később a Földtől távolabbi célpontokra történő utazásokhoz.
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