Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás. A 71 éves egyházfő felépülése ennek ellenére zavartalanul halad - tudósított a HVG.

A Vatikán október 23-án kiadott közleményében megerősítette, hogy a röntgenvizsgálatok alapján az amerikai származású pápa lábadozása a várakozásoknak megfelelően alakul. Mivel azonban a beavatkozás óta még kevés idő telt el, a kezelőorvosok elővigyázatosságból nem javasolták az október 27-i utazást.

Az egyházfő az eredeti tervek szerint a Szent Egyed közösség békefórumának zárónapján vett volna részt, amely a II. János Pál pápa által negyven évvel ezelőtt elindított békeimát eleveníti fel. Személyes jelenléte helyett XIV. Leó üzenetben biztosítja támogatásáról a keresztény felekezetek és más vallások képviselőit, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi konfliktusok idején különösen felértékelődik az assisi szellemiségű párbeszéd, valamint a békét szolgáló gesztusok jelentősége.

A pápát október 13-án operálták, a beavatkozás során egy rosszindulatú daganat miatt eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét. Az orvosi csapat tájékoztatása szerint a betegséget még korai, lokalizált stádiumban sikerült megállítani, így az egyházfő nem szorul további kezelésre. A sikeres műtétnek köszönhetően orvosi szempontból jelenleg semmi akadálya sincs annak, hogy XIV. Leó a jövő hónapban elutazzon a tizenegy napos dél-amerikai körútjára, amelynek keretében Uruguayt, Argentínát és Perut keresi fel.

Címlapkép: MTI/Vatikáni média