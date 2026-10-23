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A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (k) magánaudiencián fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (b) a Vatikánban 2025. október 27-én. Jobbról Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége.
Világ

Újabb hírek érkeztek XIV. Leó pápa állapotáról: orvosai tanácsára lemondták közelgő utazását

Pénzcentrum
2026. október 23. 16:32 2 perc

XIV. Leó pápa orvosi javaslatra lemondta a jövő hétre tervezett assisi látogatását, mivel a nemrégiben elvégzett tüdőműtétje után még kockázatos lenne számára a helikopteres utazás. A 71 éves egyházfő felépülése ennek ellenére zavartalanul halad - tudósított a HVG.

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A Vatikán október 23-án kiadott közleményében megerősítette, hogy a röntgenvizsgálatok alapján az amerikai származású pápa lábadozása a várakozásoknak megfelelően alakul. Mivel azonban a beavatkozás óta még kevés idő telt el, a kezelőorvosok elővigyázatosságból nem javasolták az október 27-i utazást.

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Az egyházfő az eredeti tervek szerint a Szent Egyed közösség békefórumának zárónapján vett volna részt, amely a II. János Pál pápa által negyven évvel ezelőtt elindított békeimát eleveníti fel. Személyes jelenléte helyett XIV. Leó üzenetben biztosítja támogatásáról a keresztény felekezetek és más vallások képviselőit, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi konfliktusok idején különösen felértékelődik az assisi szellemiségű párbeszéd, valamint a békét szolgáló gesztusok jelentősége.

A pápát október 13-án operálták, a beavatkozás során egy rosszindulatú daganat miatt eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét. Az orvosi csapat tájékoztatása szerint a betegséget még korai, lokalizált stádiumban sikerült megállítani, így az egyházfő nem szorul további kezelésre. A sikeres műtétnek köszönhetően orvosi szempontból jelenleg semmi akadálya sincs annak, hogy XIV. Leó a jövő hónapban elutazzon a tizenegy napos dél-amerikai körútjára, amelynek keretében Uruguayt, Argentínát és Perut keresi fel.

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Címlapkép: MTI/Vatikáni média
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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