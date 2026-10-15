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A Vatikán a Szent Péter-bazilikával, Róma, Olaszország
Egészség

Rendkívüli hír érkezett a kórházból: bejelentést tettek a XIV. Leó pápa állapotáról

Pénzcentrum
2026. október 15. 13:58

Jó éjszakája volt a kórházban XIV. Leó pápának, aki kedden esett át tüdőműtéten, miután tüdőrákot diagnosztizáltak nála. A Vatikán csütörtök reggeli tájékoztatása szerint az egyházfő reggelizett is, állapotáról pedig további információkat ígértek. A 71 éves pápánál a beavatkozás során a jobb tüdejének alsó lebenyét távolították el, a műtét komplikációk nélkül zajlott.

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A Reuters beszámolója szerint XIV. Leó nyugodt éjszakát töltött a római Gemelli kórházban, és csütörtök reggel már reggelizett is. Az egyházfő felépülését továbbra is figyelemmel kísérik az orvosok, a Vatikán pedig újabb tájékoztatást ígért a nap folyamán.

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A Vatikán kedden jelentette be, hogy a pápa jobb tüdejének alsó lebenyét műtéti úton eltávolították. A beavatkozás során végzett szövettani vizsgálat megerősítette a korábbi gyanút: XIV. Leó tüdő-adenokarcinómában szenved. Ez a tüdőrák egyik gyakori típusa.

Az operációt a római Gemelli kórházban végezték. A műtét mintegy 90 percig tartott, az egyházfő pedig a beavatkozást követően magához tért, majd megfigyelésre visszakerült a kórterembe. A Vatikán korábbi közlése szerint a műtét a terveknek megfelelően, komplikációk nélkül zajlott.

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A betegség prognózisáról egyelőre nem lehet pontos képet alkotni. A Vatikán nem közölte a daganat méretét, illetve azt sem, hogy a betegség átterjedt-e a közeli nyirokcsomókra. Ezek fontos információk lennének az állapot és a várható kezelési folyamat megítéléséhez. A műtét során eltávolított szövetek részletes patológiai vizsgálatának eredményére még várni kell.

Így halad a felépülése

A Vatikán szerdán arról is beszámolt, hogy a műtét utáni ellenőrző vizsgálatok eredményei a várakozásoknak megfelelőek voltak. A pápa vérvizsgálaton és mellkasröntgenen esett át, emellett légzőtornát is végeztek vele, és már sétált is a kórteremben. Az étkezéshez szintén visszatért, reggelit és ebédet is fogyasztott.

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Az egyházfőnek a bejelentés szerint várhatóan körülbelül egy hetet kell kórházban töltenie. Nyilvános programjait október 20-ig törölték, így a következő napokban a felépülésére összpontosíthat.

A következő fontos mérföldkő a részletes szövettani eredmények megérkezése lehet. Ezek alapján az orvosok pontosabban értékelhetik a betegség kiterjedését, és dönthetnek az esetlegesen szükséges további kezelésről. A Vatikán egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a műtét után szükség lehet-e további terápiára.
Címlapkép: Getty Images
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