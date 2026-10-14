2026. október 14. szerda Helén
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Róma, Olaszországâ 2025. május 08:XIV. Leó pápa először jelenik meg a nyilvánosság előtt. pope leo
Világ

Itt a Vatikán bejelentése: súlyos műtéten esett át a pápa, rákot diagnosztizáltak XIV. Leónál

MTI
2026. október 14. 08:17

Pozitív eredménnyel" véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre, az egyházfő a műtőből már visszatért a kórtermébe - közölte a Vatikán kedd este.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Gemelli-klinikán végzett műtétet végrehajtó orvoscsapatot Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa vezette. Az orvosi stábban részt vett Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Vatikán közölte Carbone és Margaritora közös közleményét, amely szerint a "radikális" beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videó-asszisztált sebészeti technikát alkalmaztak. "A szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenocarcinoma diagnózisát, amiként ezt a műtét előtti vizsgálatok is feltételezni engedték" - olvasható a közleményben.

A pápa három órán át volt a műtőben, a beavatkozás közel 90 percig tartott: "a beavatkozás sikeres volt, nem merült fel komplikáció".

Csomót találtak a pápa tüdejében: súlyos műtét vár XIV. Leóra
EZ IS ÉRDEKELHET
Csomót találtak a pápa tüdejében: súlyos műtét vár XIV. Leóra
Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni - jelentette be maga az egyházfő vasárnap.

Az orvosok megosztották, hogy XIV. Leó a műtétet követően problémamentesen ébredt. XIV. Leó a kórház tizedik emeletén van, a jelenleg felújítás alatt levő pápai kórteremhez közeli szobában. Matteo Bruni szentszéki szóvivő a vatikáni tudósítóknak megerősítette, hogy a "csomót teljesen eltávolították".

Hozzátette, hogy a pápa mielőtt visszavitték kórtermébe, vacsorát kért magának. A műtéttel egy időben a római egyházmegye a pápa felépüléséért rózsafüzér imát tartott a Gemelli II. János Pálról elnevezett kápolnájában Baldo Reina bíboros, a pápa római helynökének vezetésével.

A 71 éves, amerikai pápa vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy műtétre van szüksége, miután egy egészségügyi rutinellenőrzés során korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtétet követően a pápa mellett volt Massimiliano Strappetti, aki Ferenc pápa korábbi ápolójaként vált ismertté, és szolgálatát XIV. Leó mellett is folytatja.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

XIV. Leó kedden 13 óra körül érkezett meg a kórházba: a pápa autóval tette meg a negyedórás utat a Vatikántól a Gemelli-klinikáig. Közeli munkatársai, Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa, valamint egyik személyi titkára, Marco Billeri atya kísérte.

A klinika utcai bejáratánál és az udvaron tapssal köszöntötték a pápa érkezését. A római katolikus kórház folyosóin szintén betegek, orvosok, látogatók üdvözölték az egyházfőt, minden jót kívánva neki.

Francesco Tassone dermatológus, a Gemelli orvosa, úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a kórházban hozzászoktak a pápák érkezéséhez, ennek ellenére "mindig rendkívüli napnak számít".

Kikucsi Cutomu tokiói bíboros, aki hétfőn találkozott XIV. Leóval, elmondta: a pápa arról számolt be, hogy jól érzi magát, és azért döntött az azonnali műtét mellett, hogy ne kelljen elhalasztania a november 6-tól tervezett dél-amerikai látogatását. Az Ágoston-rendi szerzetesek, amelyhez XIV. Leó is tartozik, a római Santa Maria Maggiore-bazilikánál tartanak közös imát este kilenc órától. A római lengyelek közössége péntek estére hívott össze imát a Szent Péter térre.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #betegség #olaszország #műtét #rák #világ #pápa #orvosok #katolikus egyház #vatikán #XIV. Leó pápa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:20
10:07
09:45
09:37
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
október 13. 10:31 Megütötték a Molt, szakadnak a tech-óriások: mi történik a tőzsdéken?
október 12. 17:34 Egyetlen részvény hátán kapaszkodik a magyar tőzsde – Drámai fordulat az olajpiacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
2026. október 13.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
2026. október 13.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
1 hete
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
3
1 hete
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
4
6 napja
Megindultak a NATO-katonák az orosz határra: meglépte a balti ország, amitől sokan féltek
5
1 hete
Felsorakozott a NATO-ország hadserege az orosz határon: ez már nem vicc, nagyon közel lehet az összetűzés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 10:30
Itt az ALDI csattanós válasza a Lidl sztártermékére: indulhat a roham a diszkontokba, sok gyerek álma ez az újdonság
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 10:07
Kimondta a mellbevágó igazságot az euróbevezetésről Csányi Péter OTP-vezér: önmagában ez sem mentheti meg a magyar gazdaságot
Agrárszektor  |  2026. október 14. 09:41
Figyelmeztet a hatóság: senki ne egyen a Spar népszerű csemegéjéből