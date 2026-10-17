Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat

Hat helyett kilenc hónapos sorkatonai szolgálatot, kötelező tartalékos gyakorlatokat és havi 1000 eurós illetményt tervez az osztrák kormány. A változtatások a polgári szolgálatot is érintenék, a reform parlamenti elfogadásához azonban a koalíciónak ellenzéki támogatásra is szüksége van. Ám amennyiben ez megtörténik, az új tervezet olyan magyarokat is érinteni fog, akik fontolgatják az osztrák állampolgárság felvételét.

Az osztrák sorkatonai szolgálat tervezett átalakításával foglalkozott nemrég TikTok-oldalán az Osztrák Pénzügyek. A téma az Ausztriában élő magyar családok számára is érdekes lehet, azt azonban fontos tisztázni, hogy az ausztriai munkavállalás vagy lakóhely önmagában nem jár hadkötelezettséggel, ehhez osztrák állampolgárság szükséges.

Az ismert adatok szerint az Ausztriában élő, magyarországi születésű vagy magyar állampolgárságú lakosok száma megközelíti a 95 ezret, az idénymunkák idején pedig az ott dolgozó magyarok száma a 130 ezret is meghaladhatja.

A szolgálati kötelezettség azonban nem erre a teljes körre vonatkozik.

Három hónappal hosszabb szolgálatot terveznek

Az ÖVP, az SPÖ és a NEOS alkotta kormánykoalíció egy Salzburg melletti laktanyában megtartott nyári kormányülésen állapodott meg a reformról. A tervek szerint a sorkatonai szolgálat a jelenlegi hat hónapról kilencre hosszabbodna, és kötelező tartalékos katonai gyakorlatokat is bevezetnének.

A kormány a megváltozott biztonságpolitikai környezettel indokolja a lépést. Az Ukrajna elleni orosz támadás mellett a kibertámadások, a hibrid fenyegetések és a kritikus infrastruktúrát érintő kockázatok növekedésére hivatkozik.

Christian Stocker kancellár szerint a honvédelmi képességek erősítéséhez nem elegendő új felszerelést vásárolni, a katonáknak annak használatában is megfelelő gyakorlatot kell szerezniük. A reform egy többlépcsős modellt követne, az alapkiképzést követő további képzéseket tíz éven belül kellene teljesíteni.

A szolgálat vonzóbbá tétele érdekében az újoncok illetményét havi 1000 euróra emelnék, és szabadnapokat is bevezetnének.

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A polgári szolgálat is hosszabb lehet

Ausztriában általános hadkötelezettség van, amely főszabály szerint a 17. életévüket betöltött, de az 50. életévüket még be nem töltött férfi osztrák állampolgárokat érinti. Egyes katonai és speciális szolgálati kategóriákban a kötelezettség felső korhatára 65 év. Katonai szolgálat helyett polgári szolgálat is teljesíthető.

Utóbbinál 2027 januárjától először önkéntesen lehetne két hónapos hosszabbítást vállalni. A tervezet szerint 2028-tól egy úgynevezett katonai szolgálati garancia is életbe lépne.

Ennek értelmében, ha az újoncok száma több mint 7,5 százalékkal elmarad az évi 15 ezres céltól, a következő évtől tartósan két hónappal meghosszabbítanák a polgári szolgálatot.

A parlamenti elfogadás még hátravan

A kormányzati megállapodás még nem jelenti azt, hogy a változások már hatályba léptek. A reformhoz kétharmados parlamenti többség szükséges, ezért a koalíciónak az FPÖ vagy a Zöldek támogatását is meg kell szereznie. Az új szabályozást a tervek szerint 2027. január 1-jétől vezetnék be.

Az osztrák hadseregnek a katonai feladatok mellett a belföldi katasztrófavédelemben is szerepe van, például árvizeknél és lavináknál, illetve a határokon is teljesít szolgálatot.