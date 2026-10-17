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Egy katona övének közeli felvétele, amelyen látható a pisztolytáska és a zsebek, valamint az egyenruha és a felszerelés jól kivehető elemei
Világ

Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat

Pénzcentrum
2026. október 17. 12:31

Hat helyett kilenc hónapos sorkatonai szolgálatot, kötelező tartalékos gyakorlatokat és havi 1000 eurós illetményt tervez az osztrák kormány. A változtatások a polgári szolgálatot is érintenék, a reform parlamenti elfogadásához azonban a koalíciónak ellenzéki támogatásra is szüksége van. Ám amennyiben ez megtörténik, az új tervezet olyan magyarokat is érinteni fog, akik fontolgatják az osztrák állampolgárság felvételét.

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Az osztrák sorkatonai szolgálat tervezett átalakításával foglalkozott nemrég TikTok-oldalán az Osztrák Pénzügyek. A téma az Ausztriában élő magyar családok számára is érdekes lehet, azt azonban fontos tisztázni, hogy az ausztriai munkavállalás vagy lakóhely önmagában nem jár hadkötelezettséggel, ehhez osztrák állampolgárság szükséges.

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Az ismert adatok szerint az Ausztriában élő, magyarországi születésű vagy magyar állampolgárságú lakosok száma megközelíti a 95 ezret, az idénymunkák idején pedig az ott dolgozó magyarok száma a 130 ezret is meghaladhatja.

@osztrakpenzugyek.hu

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A szolgálati kötelezettség azonban nem erre a teljes körre vonatkozik.

Három hónappal hosszabb szolgálatot terveznek

Az ÖVP, az SPÖ és a NEOS alkotta kormánykoalíció egy Salzburg melletti laktanyában megtartott nyári kormányülésen állapodott meg a reformról. A tervek szerint a sorkatonai szolgálat a jelenlegi hat hónapról kilencre hosszabbodna, és kötelező tartalékos katonai gyakorlatokat is bevezetnének.

A kormány a megváltozott biztonságpolitikai környezettel indokolja a lépést. Az Ukrajna elleni orosz támadás mellett a kibertámadások, a hibrid fenyegetések és a kritikus infrastruktúrát érintő kockázatok növekedésére hivatkozik.

Christian Stocker kancellár szerint a honvédelmi képességek erősítéséhez nem elegendő új felszerelést vásárolni, a katonáknak annak használatában is megfelelő gyakorlatot kell szerezniük. A reform egy többlépcsős modellt követne, az alapkiképzést követő további képzéseket tíz éven belül kellene teljesíteni.

A szolgálat vonzóbbá tétele érdekében az újoncok illetményét havi 1000 euróra emelnék, és szabadnapokat is bevezetnének.

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A polgári szolgálat is hosszabb lehet

Ausztriában általános hadkötelezettség van, amely főszabály szerint a 17. életévüket betöltött, de az 50. életévüket még be nem töltött férfi osztrák állampolgárokat érinti. Egyes katonai és speciális szolgálati kategóriákban a kötelezettség felső korhatára 65 év. Katonai szolgálat helyett polgári szolgálat is teljesíthető.

Utóbbinál 2027 januárjától először önkéntesen lehetne két hónapos hosszabbítást vállalni. A tervezet szerint 2028-tól egy úgynevezett katonai szolgálati garancia is életbe lépne.

Ennek értelmében, ha az újoncok száma több mint 7,5 százalékkal elmarad az évi 15 ezres céltól, a következő évtől tartósan két hónappal meghosszabbítanák a polgári szolgálatot.

A parlamenti elfogadás még hátravan

A kormányzati megállapodás még nem jelenti azt, hogy a változások már hatályba léptek. A reformhoz kétharmados parlamenti többség szükséges, ezért a koalíciónak az FPÖ vagy a Zöldek támogatását is meg kell szereznie. Az új szabályozást a tervek szerint 2027. január 1-jétől vezetnék be.

Az osztrák hadseregnek a katonai feladatok mellett a belföldi katasztrófavédelemben is szerepe van, például árvizeknél és lavináknál, illetve a határokon is teljesít szolgálatot.
Címlapkép: Getty Images
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