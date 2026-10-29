Erős kereslet mellett a meghirdetettnél jóval több államkötvényt értékesített az Államadósság Kezelő Központ a csütörtöki aukción.
Szembemegy az európai trenddel Magyarország: váratlan meglepetés a hazai gazdaságban
Miközben az euróövezetben és az Európai Unióban is romlott a gazdasági hangulat októberben, Magyarországon javulást mért az Európai Bizottság. A hazai gazdasági hangulatindex 101 pontra emelkedett, az ipar és a szolgáltatások megítélése is kedvezőbb lett. A lakosság azonban pesszimistábbá vált, a kiskereskedelem és az építőipar hangulata pedig szintén romlott.
Javult a gazdasági hangulat Magyarországon októberben, miközben az euróövezetben és az Európai Unió egészében csökkenést mértek. Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön közzétett adatai szerint a magyar gazdasági hangulatindex a szeptemberi 99,9 pontról 101 pontra emelkedett.
Az euróövezetben ezzel szemben 97,5 pontról 96,9 pontra, az Európai Unió egészében pedig 97,5 pontról 96,9 pontra mérséklődött az index. A mutató hosszú távú átlaga 100 pont, így a magyar érték októberben már ismét e szint fölé került, miközben az uniós és az euróövezeti mutató továbbra is alatta maradt.
A magyar adatok ugyanakkor nem minden területen jeleznek javulást. Miközben az ipari és szolgáltató vállalkozások hangulata kedvezőbbé vált, a fogyasztók, a kiskereskedelmi szereplők és az építőipari vállalkozások várakozásai romlottak.
Az ipar és a szolgáltatások húzták felfelé a magyar mutatót
A magyar gazdasági hangulatindex javulásához több ágazat kedvezőbb megítélése is hozzájárult. Az ipari hangulatmutató a szeptemberi mínusz 4,7 pontról mínusz 3,3 pontra emelkedett, míg a szolgáltatóipar mutatója mínusz 15,3 pontról mínusz 13,2 pontra javult.
A foglalkoztatási várakozásokat mérő index szintén emelkedett Magyarországon. Az EEI a szeptemberi 98,6 pontról 99,2 pontra nőtt, ami arra utal, hogy a vállalkozások foglalkoztatással kapcsolatos várakozásai összességében valamelyest kedvezőbbé váltak. Az uniós munkaerőpiaci várakozások is javultak. A foglalkoztatási várakozások indexe az Európai Unióban 98,3 pontról 98,9 pontra, az euróövezetben pedig 97,5 pontról 98,2 pontra emelkedett.
A fogyasztók egyre borúlátóbbak
A vállalati hangulat javulásával szemben a magyar fogyasztók várakozásai kedvezőtlenebbül alakultak. A fogyasztói hangulatindex a szeptemberi mínusz 3,4 pontról mínusz 4,9 pontra csökkent októberben. Ez nem magyar sajátosság: az Európai Unióban a fogyasztói hangulatmutató mínusz 16,1 pontról mínusz 17,3 pontra, az euróövezetben pedig mínusz 16,8 pontról mínusz 17,9 pontra romlott.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A magyar fogyasztói mutató értékét nem lehet közvetlenül összehasonlítani az összesített gazdasági hangulatindexszel, mivel eltérő kérdőívek és skálák alapján készülnek. Az adatokból azonban jól látszik, hogy a gazdaság egészének megítélése javulhat úgy is, hogy közben a háztartások kevésbé bizakodók.
A hazai kiskereskedelmi hangulatmutató szeptemberben mínusz 14,1 ponton állt, októberben viszont már mínusz 16,5 pontra csökkent. Ez arra utal, hogy a szektor szereplőinek megítélése romlott az előző hónaphoz képest. Az építőiparban szintén kedvezőtlen változás történt. Az ágazati hangulatindex a szeptemberi mínusz 30,8 pontról mínusz 32,7 pontra esett vissza. A mutató ezzel még távolabb került a nulla ponttól, ami továbbra is gyenge ágazati bizalmat jelez.
A mostani adatok alapján tehát nem beszélhetünk egyenletes gazdasági hangulatjavulásról. Az ipar és a szolgáltatások megítélése kedvezőbb lett, de a lakosság, a kereskedők és az építőipari vállalkozások várakozásai továbbra is óvatosságra intenek. A következő hónapok szempontjából az lesz meghatározó, hogy a vállalati bizalom javulása megjelenik-e a tényleges gazdasági teljesítményben, illetve mérséklődik-e a fogyasztók és a lakáspiaci szereplők bizonytalansága.
Több hullámban érkeztek az ukrán drónok Moszkva felé, a támadás miatt három repülőtéren is korlátozni kellett a forgalmat.
Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország
Bár a tagállamok nem értenek egyet a kapcsolat jellegét leíró pontos kifejezésben, Brüsszel tartalmilag nem hátrál meg, és továbbra is jelentősen kibővített partnerséget kínál Ottawának.
A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak.
Az elszálló üzemanyagköltségek miatt megszakította három és fél éves világ körüli útját egy luxus-óceánjáró
Havi 1800 dollárról 8000-re ugrott az üzemanyagköltség kabinonként, ezért leállt a három és fél éves luxusút.
Óriási fordulat az ukrajnai háborúban: Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni az orosz biztonsági garanciákról
Az elnök aggodalmát fejezte ki az amerikai csapatok európai jelenlétének esetleges csökkentése miatt is.
Izraeli választások 2026: patthelyzet alakult ki az exit pollok után - lehet, hogy Netanjahunak befellegzett?
A végleges eredményeket november 4-én hirdetik ki.
Az ukrán elnök szerint javult a hadsereg helyzete, a kupjanszki térségben pedig egy gázvezetéket is bevetettek a hadműveletben.
Újabb mérföldkő a paksi atomerőmű-bővítésnél: látványos szakasz zárult le, de még kérdéses a folytatás
Befejeződtek a Paks II. atomerőmű hatodik blokkjának talajkiemelési munkálatai, míg az ötödik blokk nukleáris szigetének alaplemeze már csaknem hetven százalékban elkészült.
A politikus megerősítette, hogy a NATO készen áll a tagállamok területének minden egyes négyzetcentiméterét megvédeni.
Az Európai Bizottság jelentősen kibővítené a Frontex hatáskörét az illegális migráció visszaszorítása érdekében.
Franciaországnak a romló államháztartási hiány, az egekbe szökő állampapírhozamok és az egyre szélesedő utcai tüntetések árnyékában kell elfogadtatnia a 2027-es költségvetését.
A feszültség tovább fokozódik a Közel-Keleten, miközben Szaúd-Arábiát újabb húszi támadások érték.
Négy ember megsebesült orosz légicsapásban hétfőre virradóra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában.
A Donald Trump vezette amerikai kormányzat Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnököt szeretné az ENSZ következő főtitkárának.
Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson
Elszabadult a pokol Barcelonában is: fiatalok csaptak össze a rendőrökkel, tömeges letartóztatás lett a vége
Súlyos zavargások törtek ki szombat este Barcelona belvárosában, ahol fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrséggel.
Egyre súlyosabb a helyzet Európában: katonákat is bevetnek a zavargások miatt, több fővárosban forrnak az indulatok
Milánótól Madridig, Lisszabontól Tiranáig tüntetések rázták meg Európa nagyvárosait szombaton.
Szinte teljesen elpusztult a Sasfészek: őrizetbe vették a feltételezett gyújtogatót, az épület sorsáról is döntöttek
Tűzvészben nagyrészt elpusztult Hitler egykori bajorországi rezidenciája, a Sasfészek. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 33 éves férfit.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.