Szembemegy az európai trenddel Magyarország: váratlan meglepetés a hazai gazdaságban

Miközben az euróövezetben és az Európai Unióban is romlott a gazdasági hangulat októberben, Magyarországon javulást mért az Európai Bizottság. A hazai gazdasági hangulatindex 101 pontra emelkedett, az ipar és a szolgáltatások megítélése is kedvezőbb lett. A lakosság azonban pesszimistábbá vált, a kiskereskedelem és az építőipar hangulata pedig szintén romlott.

Javult a gazdasági hangulat Magyarországon októberben, miközben az euróövezetben és az Európai Unió egészében csökkenést mértek. Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön közzétett adatai szerint a magyar gazdasági hangulatindex a szeptemberi 99,9 pontról 101 pontra emelkedett.

Az euróövezetben ezzel szemben 97,5 pontról 96,9 pontra, az Európai Unió egészében pedig 97,5 pontról 96,9 pontra mérséklődött az index. A mutató hosszú távú átlaga 100 pont, így a magyar érték októberben már ismét e szint fölé került, miközben az uniós és az euróövezeti mutató továbbra is alatta maradt.

A magyar adatok ugyanakkor nem minden területen jeleznek javulást. Miközben az ipari és szolgáltató vállalkozások hangulata kedvezőbbé vált, a fogyasztók, a kiskereskedelmi szereplők és az építőipari vállalkozások várakozásai romlottak.

Az ipar és a szolgáltatások húzták felfelé a magyar mutatót

A magyar gazdasági hangulatindex javulásához több ágazat kedvezőbb megítélése is hozzájárult. Az ipari hangulatmutató a szeptemberi mínusz 4,7 pontról mínusz 3,3 pontra emelkedett, míg a szolgáltatóipar mutatója mínusz 15,3 pontról mínusz 13,2 pontra javult.

A foglalkoztatási várakozásokat mérő index szintén emelkedett Magyarországon. Az EEI a szeptemberi 98,6 pontról 99,2 pontra nőtt, ami arra utal, hogy a vállalkozások foglalkoztatással kapcsolatos várakozásai összességében valamelyest kedvezőbbé váltak. Az uniós munkaerőpiaci várakozások is javultak. A foglalkoztatási várakozások indexe az Európai Unióban 98,3 pontról 98,9 pontra, az euróövezetben pedig 97,5 pontról 98,2 pontra emelkedett.

A fogyasztók egyre borúlátóbbak

A vállalati hangulat javulásával szemben a magyar fogyasztók várakozásai kedvezőtlenebbül alakultak. A fogyasztói hangulatindex a szeptemberi mínusz 3,4 pontról mínusz 4,9 pontra csökkent októberben. Ez nem magyar sajátosság: az Európai Unióban a fogyasztói hangulatmutató mínusz 16,1 pontról mínusz 17,3 pontra, az euróövezetben pedig mínusz 16,8 pontról mínusz 17,9 pontra romlott.

A magyar fogyasztói mutató értékét nem lehet közvetlenül összehasonlítani az összesített gazdasági hangulatindexszel, mivel eltérő kérdőívek és skálák alapján készülnek. Az adatokból azonban jól látszik, hogy a gazdaság egészének megítélése javulhat úgy is, hogy közben a háztartások kevésbé bizakodók.

A hazai kiskereskedelmi hangulatmutató szeptemberben mínusz 14,1 ponton állt, októberben viszont már mínusz 16,5 pontra csökkent. Ez arra utal, hogy a szektor szereplőinek megítélése romlott az előző hónaphoz képest. Az építőiparban szintén kedvezőtlen változás történt. Az ágazati hangulatindex a szeptemberi mínusz 30,8 pontról mínusz 32,7 pontra esett vissza. A mutató ezzel még távolabb került a nulla ponttól, ami továbbra is gyenge ágazati bizalmat jelez.

A mostani adatok alapján tehát nem beszélhetünk egyenletes gazdasági hangulatjavulásról. Az ipar és a szolgáltatások megítélése kedvezőbb lett, de a lakosság, a kereskedők és az építőipari vállalkozások várakozásai továbbra is óvatosságra intenek. A következő hónapok szempontjából az lesz meghatározó, hogy a vállalati bizalom javulása megjelenik-e a tényleges gazdasági teljesítményben, illetve mérséklődik-e a fogyasztók és a lakáspiaci szereplők bizonytalansága.