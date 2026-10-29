2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be, és meghosszabbítaná a fiatal férfiak katonai szolgálatát.
Országos sztrájk bénítja meg Olaszországot: kaotikus állapotokra figyelmeztetnek
Országos szakszervezeti sztrájkot hirdettek meg péntekre, és ezzel egy időben diáktüntetések várhatók: Milánó központját lezárják, Rómában biztonsági gyűrű övezi a Colosseumot.
A munkabeszüntetés érinti a tömegközlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a közigazgatást és a mezőgazdaságot. A megélhetési nehézségek, az energiaárak emelkedése és a Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány "háborús gazdaságpolitikája" elleni országos sztrájkot az USB rövidítéssel ismert, hatszázezer tagot számláló szakszervezet hirdette meg.
Matteo Salvini közlekedési miniszter - a halottak napi hétvégére hivatkozva - a sztrájk felfüggesztését kérte, ennek ellenére az USB nem mondta le. A nagysebességű vonatok, valamint a repülőtéri expresszvonatok közlekedése a sztrájk alatt is zavartalan lesz.
Milánóban a szakszervezeti felvonulás a központi pályaudvar előtti térről indul, a diákok meghirdette menet a műszaki egyetem közeléből, és a tervek szerint a kettő egyesül. A hatóságok nem engedélyezték, hogy a demonstrációk érintsék az észak-olaszországi város központját.
Nem kizárt viszont, hogy kisebb csoportok a menetről leszakadva önálló útvonalat követnek, ezért Milánó központjában már csütörtökön tovább erősítették a már eddig is rendkívüli biztonsági készültséget. Rómában a hatóságok el akarják kerülni, hogy a meghirdetett útvonaltól eltérve a tüntetések a Forum Romanum és a Colosseum irányába forduljanak, vagy a Circus Maximus felé, ahol pénteken a fegyveres erők rendezvényt tartanak.
A Colosseum nem lesz lezárva a látogatók előtt, de rendkívüli biztonsági gyűrű igyekszik garantálni, hogy ne ismétlődjék meg az október 24-i jelenet, amikor mintegy hatvan fiatal tüntető berohant az ókori amfiteátrumba. Hasonló biztonsági intézkedések lépnek életbe a római Termini-pályaudvarnál, amelynek elfoglalását a hatóságok rohamrendőrökkel és vízágyúkkal akadályozták meg október 24-én.
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Matteo Piantedosi belügyminiszter bejelentése szerint a hatóságok felkészültek az esetleges erőszakos csoportokkal szembeni fellépésre. "Figyelmeztető jelzéseket kaptunk, mivel az utcákon az utóbbi hetekben tapasztalt mobilizáció nagyon veszélyes, de nem várunk váratlan eseményeket, a készültség a megszokott lesz" - mondta a belügyminiszter.
A légkört feszültté teszi a Milánót október 17-én csatatérré változtatott tüntetés feltételezett szervezőjének szabadlábra helyezése. Youssef Sahir marokkói származású, harmincéves olasz állampolgárt október 25-én vették őrizetbe terrorista célú erőszakos tüntetés szervezése címén. A rendőrségi nyomozás szerint Sahir irányította az Október 17-i mozgalom elnevezésű közösségi oldalt, amelyen utasításokat adott a fiatal tüntetők csoportjainak. A vizsgálóbíró nem találta megalapozottnak a vádakat. Carlo Nordio igazságügyi miniszter a SkyTg24 hírtelevízióban hangoztatta, hogy az ügy a férfi szabadlábra helyezésével nincsen lezárva.
"Az utcai tüntetés joga, még ha energikusan és hangosan zajlik is, sérthetetlen, a demokrácia sója, baj lenne, ha nem létezne. Teljesen más rongálni szerte egy egész városban, amint Milánóban történt, és még ennél is rosszabb a rendőrökkel szembeni támadás" - hangoztatta Carlo Nordio.
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