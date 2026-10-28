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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: szokatlan trükkel mértek csapást az orosz erőkre

Pénzcentrum
2026. október 28. 08:05 2 perc

Az ukrán hadsereg több támadó műveletben is területeket szerzett vissza az orosz erőktől – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi esti videóüzenetében. Beszámolója szerint egy korábban nem ismertetett akcióban a katonák egy gázvezetéket használtak fel az orosz állások megkerülésére. Közben az orosz katonai vezetés arról számolt be, hogy csapatai a frontvonal minden szakaszán előre tudtak nyomulni, írja a Reuters.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi esti videóüzenetében arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg több támadó műveletben is területeket foglalt vissza az orosz erőktől. Az ukrán erők egy olyan hadműveletet is végrehajtottak, amely korábban nem szerepelt a nyilvánosan ismertetett akciók között.

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Zelenszkij részletesebben is beszámolt a Velesz nevű műveletről, amelyet az északkelet-ukrajnai Harkiv megyében, Kupjanszk térségében hajtottak végre. Az ukrán elnök szerint az orosz katonák korábban föld alatti gázvezetékeken keresztül próbáltak az ukrán állások mögé jutni, az ukrán erők azonban ugyanezt az infrastruktúrát használták fel az orosz állások megkerülésére. Zelenszkij emellett egy kelet-ukrajnai légideszant-akcióról és a Vivaldi hadműveletről is beszélt, amelynek célja az orosz előrenyomulás megakadályozása volt fontos térségekben.

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Az ukrán elnök szerint az ország harctéri helyzete a négy és fél éve tartó háborúban régóta nem volt ilyen kedvező. Úgy véli, a nyugati szövetségesektől érkező további légvédelmi rendszerek tovább javíthatnák Ukrajna helyzetét.

Ezzel szemben az orosz katonai vezetés azt állítja, hogy csapatai az 1200 kilométer hosszú frontvonal minden szakaszán előre tudtak nyomulni. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök októberben azt közölte, hogy Moszkva szeptember eleje óta 92 ukrán települést foglalt el, köztük Dobropillia városát is.

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Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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