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Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország
Világ

Most érkezett! Három tagállam is megvétózta von der Leyen nagy tervét: mégsem csatlakozik az EU-hoz ez az ország

Pénzcentrum
2026. október 28. 18:45 3 perc

Az Európai Unió tagállamai elvetették azt az elképzelést, hogy társult tagságot kínáljanak Kanadának a soron következő, mérföldkőnek számító EU–Kanada-csúcstalálkozón. Többek között Németország, Franciaország és Görögország tiltakozása miatt a közös nyilatkozat tervezetéből kikerült ez a kifejezés, helyette pedig egy enyhébb, "egyre szorosabb társulást" ígérő megfogalmazás szerepel a dokumentumban.

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Kanada társult tagságának ötlete eredetileg Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől származott, aki a szeptemberi évértékelő beszédében javasolta a társult tagság megadását az észak-amerikai országnak. A bejelentés már akkor váratlanul ért több uniós tagállamot, diplomaták beszámolója szerint pedig később egy németek, franciák és görögök által vezetett országcsoport kifejezetten ellenezte, hogy ez a státusz bekerüljön a montreali csúcstalálkozón kiadandó közös nyilatkozatba.

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A Politico által megismert korábbi szövegtervezet még arról szólt, hogy a felek a 2027-es EU–Kanada-csúcstalálkozóig kidolgozzák a "társult tag" fogalmát. Ennek az lett volna a célja, hogy a még szorosabb kapcsolat révén tükrözze a közös törekvéseket a jólét, a gazdasági biztonság és a stratégiai autonómia terén.

A legújabb változatból azonban törölték ezt a konkrét státuszt. Az átírt szöveg szerint a felek szorosabbra fűzik a kapcsolatokat, és a 2027-es csúcsig meghatározzák a teljes jogú tagságot nem jelentő, "egyre szorosabb társulás" pontos kereteit. A véglegesítés előtt álló dokumentum ellen a tagállamok délután hat óráig emelhetnek kifogást.

Bár a tagállamok nem értenek egyet a kapcsolat jellegét leíró pontos kifejezésben, Brüsszel tartalmilag nem hátrál meg, és továbbra is jelentősen kibővített partnerséget kínál Ottawának.

Mark Carney kanadai miniszterelnök kedden úgy nyilatkozott, hogy a konkrét elnevezéseknek nincs jelentősége, mert kizárólag az számít, hogy a megállapodás milyen kézzelfogható változást hoz majd a kanadaiak életébe.

Háttér

Az Európai Unió számára egyre sürgetőbb kérdés, hogyan tudna gazdasági erejéhez mérhető befolyást szerezni a világpolitikában. Az elmúlt években világossá vált, milyen nehéz önálló döntéseket hozni, ha a versenyképességhez szükséges energia és technológia jelentős része kívülről érkezik. A magas energiaárak, az amerikai és kínai technológiai előny, valamint az egységes fellépés hiánya egymást erősítő problémákká váltak. Mario Draghi korábbi európai jegybankelnök már tavaly arra figyelmeztetett, hogy az unió túl lassan reagál a versenytársakhoz képest növekvő lemaradására.

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Donald Trump visszatérése tovább szűkítette az európai mozgásteret. Az Egyesült Államokkal való kapcsolatban a vámokkal történő nyomásgyakorlás és a politikai kiszámíthatatlanság is nagyobb szerepet kapott, miközben Kanada ugyancsak egyre nehezebben találja a hangot déli szomszédjával. Ebben a helyzetben mindkét fél számára felértékelődött egy olyan partner, amellyel közel állnak egymáshoz a politikai értékek és a gazdasági érdekek.

Ennek látványos jele volt a múlt heti bejelentés: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 16-i évértékelő beszédében felvetette, hogy Kanada lehetne az EU első társult tagja. Mark Carney kanadai miniszterelnök másnap az Európai Parlamentben üdvözölte az ambíciót, és a jelenleginél jóval szorosabb együttműködést szorgalmazott. A hangzatos megnevezés mögött azonban egyelőre nincs kész intézményi modell vagy elfogadott csatlakozási menetrend.

Arról, hogy ez a lépés mit jelentene az EU tagállamai, köztük Magyarország számára, Koller Boglárka, az NKE Nemzetközi Tanulmányok Kar tanszékvezetője nyilatkozott nemrég a Pénzcentrumnak. A teljes cikk IDE kattintva olvasható el.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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