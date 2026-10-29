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Vasúti pálya, háttérben mezőkkel
Világ

Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok

Pénzcentrum
2026. október 29. 12:44 2 perc

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon. A fővárostól mintegy 140 kilométerre délre, Urda település közelében az állami Renfe vasúttársaság szerelvénye nagy sebességgel hátulról belerohant az Iryo magántársaság nyílt pályán veszteglő vonatába. A balesetben legalább 69 ember életét vesztette, több kocsit pedig lesodort a töltésről az ütközés ereje. A két szerelvényen összesen több mint 540-en utaztak. A hatóságok tájékoztatása szerint nyolcvan embert ápolnak különféle sérülésekkel, közülük ötvenen súlyos, tizenöten pedig válságos állapotban vannak.

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Óscar Puente közlekedési miniszter közlése szerint a tragédiát egy reggel fél kilenckor fellépő informatikai hiba előzte meg, amely miatt hat szerelvény – köztük a két később ütköző vonat – megállásra kényszerült. Ilyen rendszerhiba esetén az irányítóközpont veszi át a vezérlést, amely a miniszter szavai szerint "megmagyarázhatatlan körülmények között" sebességkorlátozás nélkül adott engedélyt a továbbhaladásra.

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A spanyol sajtó által megszerzett hangfelvételek tanúsága szerint az Adif vasúti pályaműködtető madridi forgalomirányítója arra utasította a Renfe mozdonyvezetőjét, hogy indítsa újra a sebességet felügyelő LZB vonatbefolyásoló rendszert, majd a tartalék biztosítóberendezésre hagyatkozva haladjon tovább normál utazósebességgel - írta a BBC.

Az előírások szerint hasonló helyzetben a mozdonyvezető legfeljebb 40 kilométer/órás sebességgel, rálátással közlekedhetne, a visszakérdező járművezetőt azonban az irányító megerősítette abban, hogy a 200 kilométer/órás tempóra tervezett pályán a megszokott sebességgel haladjon. Egy másik hangfelvételből az is kiderült, hogy az elöl álló Iryo-szerelvény vezetője jelezte a központnak, hogy a biztonsági rendszer letiltása miatt nem tud elindulni az urdai bejárati jelző elől. Ez azt jelenti, hogy a forgalomirányítás pontosan tudott az akadályról, miközben a hátulról érkező gyorsvonatnak szabad utat adott.

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A szerelvényeken összesen több mint ötszázan utaztak.

A baleset után az érintett vonalon leállították a forgalmat, a környékbeli kórházakban pedig felfüggesztették a tervezett műtéteket a sérültek ellátása érdekében, miközben Madridban sürgős véradásra szólították fel a lakosságot. A csendőrség több nagyvárosban is irodát nyitott az eltűntek azonosítására és a DNS-minták begyűjtésére. A keresett utasok között van Fátima Báñez volt miniszter is.

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Az országban csütörtöktől háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el. Pedro Sánchez miniszterelnök a helyszínen ígéretet tett a felelősök felkutatására, és a november 29-i választásokra készülő politikai pártok többsége – a jobboldali Vox kivételével – felfüggesztette a kampányát. Spanyolországban idén ez már a második súlyos vasúti katasztrófa, ugyanis januárban az ország déli részén siklott ki egy nagy sebességű vonat, amelynek hátsó kocsijai egy szemből érkező Renfe-szerelvény elé sodródtak. Akkor 46 ember halt meg.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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