Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon. A fővárostól mintegy 140 kilométerre délre, Urda település közelében az állami Renfe vasúttársaság szerelvénye nagy sebességgel hátulról belerohant az Iryo magántársaság nyílt pályán veszteglő vonatába. A balesetben legalább 69 ember életét vesztette, több kocsit pedig lesodort a töltésről az ütközés ereje. A két szerelvényen összesen több mint 540-en utaztak. A hatóságok tájékoztatása szerint nyolcvan embert ápolnak különféle sérülésekkel, közülük ötvenen súlyos, tizenöten pedig válságos állapotban vannak.

Óscar Puente közlekedési miniszter közlése szerint a tragédiát egy reggel fél kilenckor fellépő informatikai hiba előzte meg, amely miatt hat szerelvény – köztük a két később ütköző vonat – megállásra kényszerült. Ilyen rendszerhiba esetén az irányítóközpont veszi át a vezérlést, amely a miniszter szavai szerint "megmagyarázhatatlan körülmények között" sebességkorlátozás nélkül adott engedélyt a továbbhaladásra.

A spanyol sajtó által megszerzett hangfelvételek tanúsága szerint az Adif vasúti pályaműködtető madridi forgalomirányítója arra utasította a Renfe mozdonyvezetőjét, hogy indítsa újra a sebességet felügyelő LZB vonatbefolyásoló rendszert, majd a tartalék biztosítóberendezésre hagyatkozva haladjon tovább normál utazósebességgel - írta a BBC.

Az előírások szerint hasonló helyzetben a mozdonyvezető legfeljebb 40 kilométer/órás sebességgel, rálátással közlekedhetne, a visszakérdező járművezetőt azonban az irányító megerősítette abban, hogy a 200 kilométer/órás tempóra tervezett pályán a megszokott sebességgel haladjon. Egy másik hangfelvételből az is kiderült, hogy az elöl álló Iryo-szerelvény vezetője jelezte a központnak, hogy a biztonsági rendszer letiltása miatt nem tud elindulni az urdai bejárati jelző elől. Ez azt jelenti, hogy a forgalomirányítás pontosan tudott az akadályról, miközben a hátulról érkező gyorsvonatnak szabad utat adott.

A baleset után az érintett vonalon leállították a forgalmat, a környékbeli kórházakban pedig felfüggesztették a tervezett műtéteket a sérültek ellátása érdekében, miközben Madridban sürgős véradásra szólították fel a lakosságot. A csendőrség több nagyvárosban is irodát nyitott az eltűntek azonosítására és a DNS-minták begyűjtésére. A keresett utasok között van Fátima Báñez volt miniszter is.

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