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Óriási fordulat az uniós határvédelemben: kibővítik a hatásköröket az illegális migráció ellen
Az Európai Bizottság jelentősen kibővítené a Frontex hatáskörét az illegális migráció visszaszorítása érdekében, miközben korlátozná az ügynökség emberi jogi vizsgálatokban betöltött szerepét. A tervezet szerint az uniós határvédelmi ügynökség nagyobb felhatalmazást kapna a kitoloncolások terén, ám a jövőben kizárólag a saját munkatársai esetleges jogsértéseit vizsgálhatná.
A Financial Times értesülései szerint a reformtervezet lehetővé tenné, hogy a Frontex az Európai Unió határain kívül is hajtson végre műveleteket. A hatékonyság növelése érdekében az ügynökség létszáma a következő tizenöt évben harmincezer főre emelkedne, amelyből tizenhétezer főt a tagállamok készenléti állománya biztosítana. Az átalakítást a tagállamok egyre határozottabb követelései indokolják, amelyeket a spanyolországi Ceutában idén nyáron kialakult migrációs válság is felerősített.
A szigorúbb fellépést szorgalmazó európai vezetők között van Magyar Péter miniszterelnök is. A magyar kormányfő az október közepén tartott brüsszeli uniós csúcstalálkozón a szigorú határellenőrzés fenntartása és az uniós joggal összeegyeztethető migrációs szabályozás mellett érvelt, egyúttal további uniós forrásokat sürgetett a hazai határkerítés és a határvédelem megerősítésére.
A tervezet leginkább vitatott eleme az alapvető jogok ellenőrzésének átalakítása. A Frontex Alapjogi Irodája ezentúl kizárólag az ügynökség saját állományának ügyeit vizsgálhatná, miközben a közös határvédelmi műveletekben részt vevő tagállami tisztviselők esetleges jogsértéseinek kivizsgálása visszakerülne a nemzeti hatóságok hatáskörébe.
Ez a lépés komoly aggályokat vet fel az ellenőrzés hatékonyságát illetően, mivel a korábbi tapasztalatok alapján a nemzeti szintű vizsgálatok ritkán vezettek az érintett tisztviselők felelősségre vonásához. A reform így egyszerre növelné az EU határvédelmi kapacitásait és gyengítené a jogi garanciákat.
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