Brutális dróntámadás érte Moszkvát: az orosz főváros légi közlekedése is megbénult

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkva térségét október 28-ról 29-re virradó éjjel. Szergej Szobjanyin főpolgármester szerint az orosz légvédelem összesen 166 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a főváros felé vezető úton. Az éjszakai támadás komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben: Moszkva négy nagy repülőtere közül háromnál korlátozásokat rendeltek el. Az orosz hatóságok országosan legalább 613 ukrán drón indításáról számoltak be. Személyi sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, írja a The Kyiv Independent.

Szergej Szobjanyin tájékoztatása szerint a moszkvai régió felett késő este, mintegy másfél óra alatt 57 drónt fogott el a légvédelem. Két órával később újabb 15 eszköz megsemmisítéséről számoltak be, a későbbi frissítések pedig már összesen 166 lelőtt drónról szóltak. Az orosz hatóságok közlése szerint országszerte legalább 613 drónt indítottak Ukrajnából az éjszaka folyamán.

A moszkvai városvezető nem részletezte, mi volt a támadás konkrét célpontja. Azt közölte, hogy a katasztrófavédelem munkatársai megkezdték a munkát a lezuhant roncsoknál, sérültekről és anyagi károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés. A független orosz Astra Telegram-csatorna szerint a fővárostól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő Naro-Fominszk közelében robbanásokról számoltak be a helyiek.

A drónveszély a moszkvai légi közlekedést is jelentősen megzavarta. A Roszaviacija a térség négy nagy repülőtere közül Vnukovón, Domogyedovón és Zsukovszkijon vezetett be korlátozásokat. Zsukovszkijon később feloldották az intézkedést, a másik két légikikötőben viszont továbbra is érvényben maradtak a korlátozások. A TASZSZ beszámolója szerint a vnukovói intézkedések miatt két, Isztambulból Moszkvába tartó járatnak is vissza kellett fordulnia.

Októberben már több alkalommal is fennakadásokat okoztak az ukrán dróntámadások az orosz főváros környékén. Október 23-án mind a négy nagy moszkvai repülőtéren leállították a forgalmat, október 22-én pedig egy fegyvergyárat ért találat a régióban. Szobjanyin akkor több mint 600, a térség felé indított drónról beszélt. A főpolgármester október 6-án is súlyos támadásról számolt be: állítása szerint az ukrán erők mintegy 650 drónt vetettek be, amelyek tüzet okoztak egy jelentős olajipari létesítményben.