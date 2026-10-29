2026. október 29. csütörtök Nárcisz
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
drón
Világ

Brutális dróntámadás érte Moszkvát: az orosz főváros légi közlekedése is megbénult

Pénzcentrum
2026. október 29. 09:44 2 perc

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Moszkva térségét október 28-ról 29-re virradó éjjel. Szergej Szobjanyin főpolgármester szerint az orosz légvédelem összesen 166 pilóta nélküli eszközt semmisített meg a főváros felé vezető úton. Az éjszakai támadás komoly fennakadásokat okozott a légi közlekedésben: Moszkva négy nagy repülőtere közül háromnál korlátozásokat rendeltek el. Az orosz hatóságok országosan legalább 613 ukrán drón indításáról számoltak be. Személyi sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hivatalos jelentés, írja a The Kyiv Independent.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szergej Szobjanyin tájékoztatása szerint a moszkvai régió felett késő este, mintegy másfél óra alatt 57 drónt fogott el a légvédelem. Két órával később újabb 15 eszköz megsemmisítéséről számoltak be, a későbbi frissítések pedig már összesen 166 lelőtt drónról szóltak. Az orosz hatóságok közlése szerint országszerte legalább 613 drónt indítottak Ukrajnából az éjszaka folyamán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A moszkvai városvezető nem részletezte, mi volt a támadás konkrét célpontja. Azt közölte, hogy a katasztrófavédelem munkatársai megkezdték a munkát a lezuhant roncsoknál, sérültekről és anyagi károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés. A független orosz Astra Telegram-csatorna szerint a fővárostól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő Naro-Fominszk közelében robbanásokról számoltak be a helyiek.

Kapcsolódó cikkeink:

A drónveszély a moszkvai légi közlekedést is jelentősen megzavarta. A Roszaviacija a térség négy nagy repülőtere közül Vnukovón, Domogyedovón és Zsukovszkijon vezetett be korlátozásokat. Zsukovszkijon később feloldották az intézkedést, a másik két légikikötőben viszont továbbra is érvényben maradtak a korlátozások. A TASZSZ beszámolója szerint a vnukovói intézkedések miatt két, Isztambulból Moszkvába tartó járatnak is vissza kellett fordulnia.

Októberben már több alkalommal is fennakadásokat okoztak az ukrán dróntámadások az orosz főváros környékén. Október 23-án mind a négy nagy moszkvai repülőtéren leállították a forgalmat, október 22-én pedig egy fegyvergyárat ért találat a régióban. Szobjanyin akkor több mint 600, a térség felé indított drónról beszélt. A főpolgármester október 6-án is súlyos támadásról számolt be: állítása szerint az ukrán erők mintegy 650 drónt vetettek be, amelyek tüzet okoztak egy jelentős olajipari létesítményben.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #repülőtér #oroszország #világ #ukrán #orosz #drón #támadás #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:37
11:28
11:15
10:59
10:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
2 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
1 hete
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
4
2 hete
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
5
2 hete
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 11:28
Teljes vasárnapi boltzár jön Magyarországon: ne hagyd az utolsó pillanatra a bevásárlást
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 10:01
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Agrárszektor  |  2026. október 29. 10:32
Őrült roham indult ezért a növényért: rengeteg magyar veszi most