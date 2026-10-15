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Világ

Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés

Pénzcentrum
2026. október 15. 10:43

Andy Burnham brit miniszterelnök nemrégiben döntött az állami nyugdíjak úgynevezett háromszoros garanciájának eltörléséről, ami komoly vitákat váltott ki az Egyesült Királyságban. Bár a reform a kiszámíthatatlanul növekvő kiadások megfékezésével jelentős költségvetési megtakarítást hozhat, a szakértők szerint a lépés rávilágít a brit nyugdíjrendszer fenntarthatósági problémáira és az egyre súlyosbodó időskori szegénységre - jelentette a Portfolio.

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A 2011-ben bevezetett mechanizmus alapján az állami nyugdíjakat eddig évente az infláció, az átlagos bérnövekedés vagy a fix 2,5 százalékos érték közül a legmagasabbhoz igazították. Az Institute for Fiscal Studies (IFS) elemzése szerint ez a rendszer folyamatosan és kiszámíthatatlanul növelte az állami kiadásokat. A döntés értelmében a jövőben kizárólag az infláció mértékéhez kötik az emeléseket. Heidi Karjalainen, az IFS vezető közgazdásza rámutatott, hogy az új gyakorlat 4 és 20 milliárd font közötti megtakarítást eredményezhet a költségvetésnek, miközben lényegesen kiszámíthatóbbá teszi a rendszert.

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A liverpooli Pensions UK konferencián felszólaló szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kérdést nem szabad csupán pénzügyi szempontból vizsgálni. George Dollner, a szervezet stratégiai igazgatója szerint a legfőbb kihívás annak biztosítása, hogy a nyugdíjak a jövőben is garantálják a minimálisan elfogadható megélhetést, különösen akkor, ha az ellátás értéke tartósan az átlagkereset 30-31 százaléka körül stabilizálódik. Ennek felügyeletére és a társadalmi bizalom helyreállítására egy politikától független, országos nyugdíjtanács felállítását szorgalmazta.

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A helyzetet nehezíti, hogy a lakosság jelentős része nem érti a nyugdíjrendszer működését, és kifejezetten tart a változásoktól. A Fabian Society kutatása szerint jelenleg 1,7 millió brit nyugdíjas él szegénységben, miközben az aktív korosztályokat a mindennapi megélhetési költségek szorongatják.

Saskia Otto kutató arra figyelmeztetett, hogy a nyugdíjak puszta emelése önmagában nem oldja meg a problémát, mivel az időskori elszegényedés legfőbb okozója a lakhatási egyenlőtlenség. Még ha az állami ellátást fel is emelnék a minimális megélhetési szintre, a nyugdíjasok ötöde akkor is albérletben élne, ráadásul tízből kilenc új nyugdíjas jelenleg sem kapja meg a maximális állami összeget.

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A szakemberek egyetértettek abban, hogy a lakossági megtakarítások hiányát az automatikus munkahelyi nyugdíjbeléptetési rendszer (auto-enrolment) kiterjesztésével lehetne a leghatékonyabban enyhíteni. Emellett – tekintve, hogy immár egy teljes évtized telt el a 2016-os új állami nyugdíjrendszer bevezetése óta – felmerült a születési év szerinti megkülönböztetés felülvizsgálatának indokoltsága is. A konferencia résztvevői arra is kitértek, hogy a nyugdíjkorhatár bármilyen jövőbeli emelését csakis fokozatosan szabad végrehajtani, hogy a munkavállalóknak legyen elegendő idejük felkészülni az új körülményekre.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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